Desenlace dramático de la crisis política israelí: elecciones tempranas

La fecha aún no se ha fijado, aunque ya se habla del 25 de octubre como una opción, pero ya está claro que Israel va a elecciones por quinta vez en 4 años. Tan sólo un año y una semana después de recibir el gobierno de Naftali Bennett la confianza de la Kneset, el Primer Ministro decidió que en la crisis política actual, es imperioso disolver el Parlamento e ir a las urnas. Al parecer, ello se votaría ya la semana próxima, y cuando quede aprobada la ley de dispersión de la Kneset, el actual Canciller Yair Lapid pasa ser Primer Ministro de gobierno de transición y Bennett pasa a ser Primer Ministro alternativo, al parecer encargado del tema de Irán, pero sin autoridad concreta al frente de un ministerio. Lapid seguiría siendo también el Ministro de Exteriores, como hoy, además de tener la jefatura de gobierno.

Estaba claro de antemano que la coalición de gobierno aprobada el 13 de junio del 2021 no sería fácil de manejar, tanto por la cantidad de partidos que la componen como por la heterogeneidad de sus líneas ideológicas. Se sabía cuán serias eran las diferencias políticas entre los 8 partidos miembros, de derecha, centro, izquierda y un partido árabe islamista, pero también se destacaba que eran numerosos los temas claves que Israel debía solucionar y que por ende, también había motivos para trabajar juntos. Eso se mantuvo, aunque no sin tensiones, hasta hace aproximadamente dos meses, cuando la entonces jefa de la coalición Idit Silman anunció súbitamente que dejaba de apoyarla. Si bien no se pasó formalmente a la oposición, en la práctica lo era. Luego surgieron otros diputados con sus propias insurrecciones, de distintas puntas de la coalición, lo cual siguió complicando las cosas a un gobierno que ya no tenía mayoría parlamentaria.

Un elemento clave en la situación actual, que sumirá a Israel en una época de campaña electora muy nociva para el país, fue la actitud de la oposición encabezada por Biniamin Netanyahu, que optó por votar contra absolutamente todas las propuestas y acciones del gobierno, para precipitar su retirada, aún cuando esto socavaba los intereses nacionales y las necesidades de Israel.

El gobierno de transición que comience a funcionar bajo la jefatura de Yair Lapid-al cumplirse su acuerdo de rotación con Bennett- puede funcionar durante mucho tiempo, si las elecciones que se realicen dentro de unos meses no arrojan un resultado que permita formar coalición. Cabe recordar que aún si el partido Likud de Netanyahu obtiene muchos escaños más que cualquiera de sus adversarios, lo imprescindible es poder formar coalición tal cual lo exige el sistema parlamentario de Israel. El hecho es que antes de la formación del gobierno de Bennett, Netanyahu fue a las urnas tres veces, sin obtener la mayoría necesaria para formar una coalición mayoritaria.

Cuando se formó el gobierno que hoy está a punto de terminar su camino, ello puso fin a dos años de estancamiento en varias áreas , producto precisamente de una situación en la que el país iba una y otra vez a elecciones sin lograr concretas temas claves para el país, como por ejemplo la aprobación del presupuesto nacional.

La ida, nuevamente , a elecciones, es una mala noticia para Israel, más allá de las preferencias políticas e ideológicas de cada ciudadano y del hecho que quienes apoyan al ex Primer Ministro Netanyahu celebran entusiastamente la situación. Elecciones son nocivas para la economía y no aportan paz interna sino que radicalizan posiciones y son divisivas para el país, lo cual se agrava ante la posibilidad que nada cambie e Israel nuevamente entre en un torbellino de estancamiento político del que será muy complejo salir.

Cabe recordar que esto sucede mientras Israel agudiza su guerra contra los esfuerzos desestabilizadores de Irán tanto en cuanto a su plan nuclear como en lo referente a su instalación en Siria y a su constante fortalecimiento del arsenal misilístico de la organización terrorista Hizbalá . Asimismo , continúa la lucha contra el terrorismo palestino por un lado y por la ampliación de los Acuerdos de Abraham por otro . Y en menos de un mes debe llegar el Presidente de Estados Unidos Joe Biden, una visita que para cualquier gobierno israelí es importante, pero que en la situación actual puede ser una complicación.