Uruguay y el avión venezolano-iraní, haciendo orden

Esta nota no es una producción original nuestra con material que hayamos recabado en forma independiente, sino un resumen y recopilación de notas publicadas en algunos medios nacionales sobre distintos aspectos del tema, que nos parece importante tener planteados claramente.

Recordemos que Uruguay entró en escena en este caso, a raíz del rechazo de autorización al avión a aterrizar en nuestro país. El trasfondo: información de Inteligencia recibida desde Paraguay, que el Ministerio del Interior transmitió al Ministerio de Defensa, en base a la cual el titular del mismo, Javier García, decidió no dar el permiso, tras constatar que ello no significaba ningún peligro ni riesgo humanitario para la gente que iba a bordo.

El piloto del avión el iraní Gholamreza Ghasemi estaría directamente vinculado a la Fuerza Al Quds de las Guardias Revolucionarias de Irán, responsables del terrorismo fuera de las fronteras de Irán. Este es sólo uno de los elementos preocupantes que han convertido el tema del avión en una sospecha relacionada a planes terroristas por parte de Irán, que ya cometió-a través de Hizbala- dos atentados en suelo argentino.

Miembros del Frente Amplio en la Comisión de Defensa del Senado, citaron al Ministro de Defensa Nacional a explicar ante la misma la decisión tomada, lo cual el Dr. García hizo este lunes 20 dando todos los detalles del caso. El Senador Mario Bergara aclaró luego, según informó Montevideo Portal, que lo preocupante era que se había dependido de información llegada desde Paraguay y que era importante reforzar la capacidad de Uruguay de poder tener su propia información en estos temas. “La preocupación que queda es la idea de que tuvimos que depender de información que provenía de los servicios de inteligencia paraguayos”, señaló. De todos modos, recalcó que “a priori” el llamado al ministro no fue un “cuestionamiento” de la decisión, sino una necesidad de informarse.

Venezuela criticó duramente a Uruguay por no haber permitido el ingreso del avión. Es interesante que el dictador Nicolás Maduro no dijo sin embargo nada contra Argentina, de donde el avión no puede despegar por falta de combustible, desde hace ya más de dos semanas. De fondo, parece claro, está la afinidad ideológica con el Presidente Alberto Fernández, al que Maduro elogió inclusive desde Teherán días atrás, cuando viajó a firmar un convenio estratégico entre Venezuela e Irán.

A continuación, compartimos fragmentos de las informaciones publicadas sobre el vínculo de Uruguay con el caso del avión. Optamos sin embargo por no destacar aquí los aspectos relacionados a la disputa entre oficialismo y oposición sobre el tema. De todos modos, cabe señalar que los frenteamplistas en la Comisión de Defensa dejaron en claro que la comparecencia del Ministro García había sido satisfactoria y completa.

Martes 21 de junio, El País

(Sobre las explicaciones del Ministro de Defensa Javier García)

Avión venezolano-iraní pretendía quedarse un día en Uruguay

Mientras los medios argentinos siguen informado casi el minuto a minuto del avance de la indagatoria que lleva adelante el juez federal Federico Villena, el Ministro de Defensa García reveló ayer en el Parlamento “una información que no se conocía públicamente” y que hacía referencia a las intenciones que tenía la tripulación -conformada por 14 venezolanos y cinco iraníes- una vez que lograran aterrizar en Montevideo: quedarse aquí 24 horas, algo que además solicitaron a punto de despegar desde Buenos Aires, porque el plan original era estar solo tres horas en el aeropuerto de Carrasco.

El plan de vuelo presentado por la tripulación del avión, había padecido de una característica muy llamativa. Minutos antes de partir hacia Uruguay, solicitaron extender su permanencia en el país. pic.twitter.com/DGio6QhM35 — MDN Uruguay (@MDN_Uruguay) June 20, 2022

“Lo más significativo -dijo el ministro García en rueda de prensa- es que la solicitud se basaba en la necesidad del descanso de la tripulación. ¿Por qué digo llamativo? Porque este avión estuvo dos días en Buenos Aires y la tripulación en un hotel, y el viaje, como ustedes saben de Buenos Aires a Montevideo es de 30 minutos”.

Este dato, no obstante, no estuvo ponderado en los cuatro minutos que demoró García en tomar su decisión en la tarde del martes 8 de junio -tiempo en que duró la llamada del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, para trasladarle el aviso de los paraguayos, y otra comunicación luego con el comandante de la Fuerza Aérea Uruguaya, Luis Heber de León, para ejecutar la orden-, porque surgió en las averiguaciones posteriores, según confirmó el propio ministro a El País.

Es un dato que revela la sospecha de que el objetivo no era pasar un tiempo recreativo en la capital, porque “la necesidad de descanso después de 30 minutos de vuelo” no es algo precisamente “confiable ni mucho menos aceptable”, señaló el ministro. “Cruzar el Río de la Plata después de dos días de estar descansando en un hotel no parece una actitud que pueda servir como argumento para extender 24 horas su permanencia en el país, y por lo tanto su permanencia para seguir transitando libremente” en Uruguay, agregó el jerarca, que insistió en lo “llamativo” de ese pedido.

Negarle el ingreso a esta aeronave generó, por otro lado, una respuesta del gobierno venezolano, que en un comunicado en las últimas horas rechazó “categóricamente el irresponsable manejo que ofreció la autoridad aeronáutica del Uruguay, al revocar el permiso de sobrevuelo otorgado a la empresa venezolana Emtrasur”, que solo buscaba, supuestamente, “hacer una escala técnica de abastecimiento”.

El presidente Lacalle Pou ya desestimó este reclamo, y García recordó ayer que está “confirmado también que (la tripulación) tiene vinculación con grupos de terroristas internacionales, pero que también han generado terror y muerte” en la Argentina, “como son los casos de los atentados de la Amia y la embajada de Israel”.

Domingo 19 de junio, Montevideo Portal

(La respuesta uruguaya a la crítica de Venezuela)

García a Venezuela: “Uruguay cambió de gobierno y se acabaron las influencias externas”

(…)

En conferencia de prensa, García dijo que la “actitud de Uruguay fue la de un país soberano”.

“Bueno sería que Uruguay para tomar decisiones en su territorio y en su espacio aéreo tenga que pedirle cuentas a otro país. Venezuela tiene que entender y enterarse que Uruguay cambió de gobierno. Se ejerce la soberanía con una consideración que es la primera de todas, cuidar la seguridad, nuestro país y la defensa de los uruguayos. Ese ha sido el criterio. La soberanía no se ejerce a tiempo parcial, se ejerce a tiempo completo. Uruguay cambió de gobierno y se acabaron las influencias externas sobre decisiones que son soberanas”, insistió el ministro.

“En materia de terrorismo es mejor prevenir que lamentar”, añadió García.

El gobierno de Venezuela rechazó el pasado jueves la actitud de Uruguay por impedir el sobrevuelo del avión de carga venezolano-iraní, que ante la prohibición, debió aterrizar en Argentina el pasado 8 de junio. En ese país la nave fue retenida.

"Venezuela rechaza categóricamente el irresponsable manejo que ofreció la autoridad aeronáutica del Uruguay, al revocar el permiso de sobrevuelo otorgado a la empresa venezolana Emtrasur, mientras que la aeronave se encontraba en el aire (...) para hacer su escala técnica de abastecimiento", sostuvo en un comunicado la Cancillería del país caribeño.

La tripulación, prosigue el escrito, "se vio obligada a retornar inmediatamente hacia el aeropuerto de Ezeiza, en Argentina, no contando con el combustible reglamentario, poniendo en grave riesgo la vida de la tripulación".

Según publicó El Observador, “García rechazó estas afirmaciones. Según la información que aportó, a la aeronave le quedaba el triple del combustible necesario para volver a Buenos Aires que, por otra parte, era la terminal aérea de alterativa planteada en su propio plan de vuelo.

El Ministerio de Defensa publicó en su cuenta oficial en Twitter la prueba de que la prohibición de entrada al espacio aéreo uruguayo,no puso en peligro a nadie.