Insultando a Mayim Bialik

Somos maestros en descartar a las personas basándonos únicamente en aspectos externo.



Mayim Bialik, la estrella de The Big Bang Theory y coanfitriona de Jeopardy, describió recientemente en su podcast cómo es recibir comentarios injustificados. Con más de 30 años en la industria del entretenimiento, ha escuchado muchas opiniones sobre sí misma, incluida esta hiriente: “La gente te dirá exactamente cómo se siente. Como 'Te vi en una revista. Estaba confundido. Te veías bonita.’ Lo recibo muchas veces ”.



A pesar de todos sus años de éxito, de haber sido aceptada en Harvard y Yale a los 17 años, y de ser una neurocientífica consumada, los comentarios que recibió Mayim se referían a una percepción errónea de su apariencia.



Justin Long, un actor que apareció en el podcast de Mayim, observó cómo las celebridades reciben un trato único. “Es la única profesión en la que puedo pensar donde la gente te dirá cosas profundamente insultantes pero con una gran sonrisa”.



Pero no son solo las estrellas de Hollywood las que reciben comentarios denigrantes o insultantes sobre su apariencia, con o sin una sonrisa. Ya sea que esté en la oficina, conduciendo un auto compartido o en una reunión familiar, seguramente habrá alguien que haga un comentario que lo haga pensar: ¿Acabo de escuchar lo que creo que escuché?



Vivimos en una cultura que idealiza las apariencias perfectas. No tienes que ser una celebridad famosa para sentir la presión. Las redes sociales solo alimentan el fuego. Los retoques de fotos en línea y un intercambio constante de experiencias de vida crean una vida perfecta que está lejos de la verdad. La presión de lucir impecable crea una expectativa que es imposible de cumplir. Agregue a eso la libertad de comentar sobre otros en línea donde muchos sienten que tienen derecho a ser hirientes e insultantes. Juzgamos a los demás por su apariencia y superficialidad, y creemos que podemos decirles exactamente cómo los percibimos.



Ver la verdadera belleza



La sabiduría judía proporciona una visión valiosa de cómo debemos ver a los demás.



Samuel el Profeta está buscando al próximo rey de Israel. Llega a Belén y conoce a los hermosos y carismáticos hijos de Yishai. Uno es más vibrante y más atractivo que el siguiente. Está seguro de haber encontrado al líder real de la nación. Yishai presenta siete hijos. Pero Dios los veta a todos.



Aparentemente, Samuel los estaba midiendo mal.



Dios le dice: “No mires su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado, porque no es como el hombre ve. Porque el hombre ve lo que es visible a los ojos, mientras que Dios ve en el corazón” (1 Samuel, 16:7).



Donde Samuel vio perfección, Dios vio defectos de carácter. El hombre o la mujer más guapo que habla con arrogancia y empuja a los demás se convierte en el más feo.



Miles de años antes de Instagram, Dios nos dice que miremos más allá de la superficie y veamos el alma interior.



Miles de años antes de Instagram, Dios nos dice que miremos más allá de la superficie y seamos conscientes del corazón y el alma que se encuentra dentro. Es tan fácil descartar a alguien sin llegar a conocerlo realmente, basado únicamente en superficialidades externas. Dejamos a un lado a las buenas personas y buscamos a aquellos que creemos que tienen la clave de la belleza y la perfección. Y echamos totalmente de menos ver la magia y la belleza que hay dentro, saborear la alegría que trae la auténtica amistad.



Nadie podría haber imaginado que David, el simple pastor, se convertiría en líder del pueblo judío, cabeza de la dinastía davídica, y dulce escritor de salmos que nos consuelan a nosotros, sus hijos, hasta el día de hoy.



Muchos fanáticos se han acercado para decirle a Mayim que la aman tal como es. La verdadera belleza es un alma buena, un corazón generoso, una persona que tiene profundidad y vive con valentía.



Después de todo, ¿por qué serás recordado? ¿Son tus características perfectas, tu talla de ropa, tus publicaciones en las redes sociales? ¿O por su sonrisa, su amabilidad y compasión, su calma relajante y la determinación que mostró en cada desafío de la vida que se le presentó?



No acepte la percepción de Hollywood de lo que es hermoso. No permita que otros definan su legado.



Tratemos de ver la profundidad interior de la persona que está frente a nosotros. Y recordarnos a nosotros mismos que debemos centrarnos en ver la belleza que se encuentra dentro de nosotros también.