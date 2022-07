No habrá sorpresas en la visita de Biden, está todo arreglado de antemano, sostiene experto israelí, Profesor Eytan Gilboa

Este es el logo oficial de la visita del Presidente Joe Biden a Israel

Este miércoles por la tarde arriba a Israel el Presidente de Estados Unidos Joe Biden en su primera visita oficial desde que asumió en la Casa Blanca. Ya estuvo en el pasado en más de una oportunidad, tanto en su calidad de Vicepresidente de Barack Obama como en la de Senador. Llega precedido por una frase que en Israel no se le olvida, cuando dijo que “no es imprescindible ser judío para ser sionista” y que la prueba esta en que él lo es. Y por otro lado, también de las conocidas discrepancias en el tema palestino y el de Irán.

Para analizar todo esto consultamos al Profesor Eytan Gilboa, experto en el tema de Estados Unidos y su relación con Israel en la universidad de Bar Ilan, además de ser uno de los principales investigadores en el Instituto Jerusalem de Estrategia y Seguridad.

P: Profesor Gilboa, en términos generales primero ¿qué considera que podemos esperar de la visita?

R: Creo que las expectativas son exageradas, tanto en Israel como en los países árabes, porque creen que abrá un vuelco dramático en la política norteamericana hacia la zona. Y yo no creo que eso suceda. Recordemos que los tres últimos presidentes- Obama, Trump y Biden- decidieron que Estados Unidos no tiene lo que hacer en esta zona, y que su punto central de la política exterior es China. Y el cambio aquí será que en lugar de involucrarse directamente, Biden tratará al parecer que entablar un pacto de defensa regional en el que participen Israel y los países árabes sunitas, contra Irán. Es una forma de decir quecomo no logran lidiar con Irán, precisan una alianza que los ayude.

P: Irán es justamente un tema en el que hay no pocas discrepancias.

R. Biden aún habla de solución diplomática, dice que la única forma de impedir que Irán se convierta en una potencia nuclear es volver al acuerdo nuclear del 2015, pero los países de la región discrepan.

P: Pero una alianza defensiva que incluya a Estados Unidos, no es poca cosa.

R: Así es. Especialmente si hay también apoyo armamentista norteamericano. Recordemos que sigue estando en la zona la Sexta Flota, que es muy importante. Y hay bases estadounidenses en Barein. O sea que por un lado, en la región no hay satisfaccion con la política de Estados Unidos en el tema de Irán y por otro , el que se forme esa alianza miltar, será un éxito, algo muy eficaz.

P: Usted dijo antes que se espera un vuelco pero que cree que se exagera…pero sí hay algo muy grande: la visita a Arabia Saudita. Es un cambio en la actitud de Biden.

R:Sin duda. Es lo que iba a decir. Esto es un cambio dramático. Recordemos que cuando Biden asumió, de hecho cortó sus relaciones en la práctica con Arabia Saudita, fue un duro crítico de Muhamad bin Salman por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en Turquía, sobre el que responsabilizó, y por la violación de derechos humanos en el país. Pero ahora lo precisa porque quiere que Arabia Saudita aumente la producción de petróleo, dado el precio alto que se está pagando en gran medida por las sanciones a Rusia. Y Ben Salman dejó en claro que si quiere más petróleo, debe haber una reconciliación, que lo visite en Arabia Saudita, que lo invite a la Casa Blanca. O sea que ideales y principios por un lado y realismo por otro.

P: No sorprende en absoluto, tampoco de la mayor democracia del mundo.

R: Por supuesto. La verdad es que todo este tema de los Derechos Humanos es una gran mentira. El mayor violador de derechos humanos es Irán, al que Estados Unidos no critica. Pero sí critica a China, Rusia, Arabia Saudita. Es hipocresía. Así que esta visita es un gran cambio en la política de Estados unidos. Pero recordemos que no es que hace algo inédito sino que vuelve a la situación que reinaba hace unos dos años.

Consideraciones internas

P: ¿Cómo influye la situación interna en Estados Unidos en todo esto?

R: Muchísimo. Biden tiene problemas en su casa. El 8 de noviembre son las elecciones que se llevan a cabo siempre en la mitad del período presidencial, que deben ser vistas como un referéndum sobre el desempeño del Presidente. Y este lunes fue publicado en The New York Times un sondeo según el cual 2/3 de los Demócratas no quieren que Biden sea el candidato en el 2024, y si eso realmente es así, se traducirá en el Congreso.

P: ¿Y del lado israelí?

R: La visita a Israel podrá quizás darle votos entre los que apoyan a Israel. Pero las posibilidades son limitadas. En Israel lo recibirá un nuevo Primer Ministro. Aunque Biden dirá muchas cosas sobre los paelstinos y querrá que se reanuden las negociaciones, son tonterías. Creo que entiende las limitaciones que hay sobre Mahmud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, que no tiene el apoyo de nadie. Biden sabe, creo yo, que si hoy hay elecciones palestinas, gana Hamas.Y en Israel hay crisis política, estamos antes de elecciones, está claro que no se puede hacer algo grande.

El tema palestino

P: Ahondemos un poco en el tema palestino, aunque en términos generales.

R: Es cierto que se reunirá con Abbas en Belén, que dará 100 millones de dólares de regalo, tras haber dado ya otros 450. Quiere mostrar que no deja de lado a los palestinos. Pero lo central para él es mejorar la relación con Arabia Saudita, que a su vez no tiene buena relación con los palestinos. Ryad se ve como guardián de los lugares sagrados del Islam y los palestinos suelen tratar de limitar ese interés saudí. Los palestinos considera que esta visita de Biden a Arabia Saudita es a expensas suyas.

P: Siempre se dijo que Arabia Saudita avanzaría hacia la normalización de relaciones con Israel sólo a cambio de claro avance israelí en el tema palestino, pero vemos que no es tan así.

R: Por supuesto que no. Tienen muchas críticas a los palestinos Ya en el 2000 el embajador saudí en Washington, el príncipe Bandar bin Sultan le dijo a Arafat que es un criminal por no aceptar las propuestas de paz de Clinton. Y han dicho varias veces que son tontos e irresponsables que pierden una oportunidad tras otra. Está claro que en esta visita, el tema palestino no es lo importante. Los palestinos no son relevantes ya. Desde la firma de los Acuerdos de Abraham lo son cada vez menos, no cuentan. Obama trató de cuidarlos y fortalecerlos, pero con Trump no quisieron hablar, y ahora no están contentos con Biden. Todo lo que haga en el tema palestino es un camouflage, para que no se diga que los deja de lado.

Israel y Arabia Saudita

P: Y llegamos al punto que más se menciona en Israel, la expectativa de un anuncio dramático sobre las relaciones entre Israel y Arabia Saudita.

R: Exacto. Biden viaja el jueves desde Israel directo hacia Jeddah, algo sin precedentes, lo cual sin duda es una señal . Se ha hablado que Arabia Saudita permitirá que compañías israleíes vuelen en su espacio aéreo hacia Asia, algo que por ahora pueden hacer únicamente los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Veremos si en la reunión en Jeddah hay algún representante israelí. Se habla también de la apertura futura de una oficina de intereses saudí en Israel. Con ellos todo es más lento. Pero recordemos que ellos dieron su visto bueno a los Acuerdos de Abraham.

P: Todo esto son buenas noticias para Israel.

R: Sin duda ninguna. La dirección es hacia la normalización.

A modo de resumen

P: ¿Y qué sería considerado el éxito de la visita?

R: Para Israel, aparte del tema de la normalización, un buen resultado sería que se den pasos hacia una cooperación estrecha con Arabia Saudita y los países del Golfo en temas de defensa, y que se preste la menor atención posible a los palestinos. Biden irá a la Ciudad Vieja, donará dinero al hospital árabe Augusta victoria, pero no anunciará la reapertura de un consulado en Jerusalem oriental, a lo que Israel se opone terminantemente. Sin el visto bueno de Israel no puede hacerlo. Sería el único lugar del mundo en el que tiene embajada y consulado en la misma ciudad. Es todo político.

P: Y una alianza defensiva contra Irán sería clave ¿verdad?

R: Un acuerdo de defensa sería significativo. No es que se necesita a Estados Unidos para ello, pero sería simbólico que una superpotencia sea parte, cuando del tema iraní se trata. Uno de los objetivos de una alianzaasí sería que Estados Unidos podría decir a Irán que si no vuelven de inmediato al acuerdo nuclear del 2015, deberán lidiar con la realidad de una alianza de este tipo en la región de la que Estados Unidos es parte. Ese es un mensaje importante.

P: ¿Le parece que la visita será un éxito?

R: Es una visita muy planificada. Precisamente por eso fue postergada un mes, porque se quiso planear todo muy bien. Estimo que todo lo central ya está acordado y pactado. No habrá sorpresas. No puede fracasar. La visita misma es el mensaje, el hecho que se realiza. Esa es su importancia. Y lo es muy especialmente si lo comparamos con la presidencia de Obama, cuando llegó a la región y ni vino a Israel. Fue a Egipto y se reunió con los Hermanos Musulmanes, en Turquía creyó que veía en Erdogan a un demócrata musulmán, fue muy problemático.

Creo que esta visita no puede fracasar, aunque claro que hay distintos grados de éxito.

P: Y me imagino que se estará analizando si comete algún error, alguna torpeza, como varias que ha tenido últimamente.

R: Es sabido que a veces hace comentarios fuera de lugar. Pero respecto a todo tipo de incidentes que ha habido, hay dos encares. Uno dice que está enfermo. Y otro, que tiene un problema cognitivo, que se olvida de cosas, que la esposa le susurra al oído, que no está en control realmente. Hace poco dijo que él se postulará como candidato en el 2024 pero si es cierto lo que dice la encuesta según la cual el 65% de los Demócratas no lo votará, estará en problemas. Hay muchas preguntas al respecto en Estados Unidos. Pero Biden viene para mostrar que es un líder a nivel internacional, que puede hacer grandes cosas. Veremos.

P: Muchas gracias.

R: A usted.