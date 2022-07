¿Qué esperar de la visita de Joe Biden a Israel?

Amos Yadlin, que fue Jefe del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel y vice Comandante de la Fuerza Aérea-entre otros cargos de alto nivel en Tzahal- y se desempeñó luego durante 10 años como Director General del INSS , el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional en Israel, analiza a fondo lo que se puede esperar de la visita del Presidente de Estados Unidos Joe Biden a Israel.

En un evento convocado por Media Central, con la participación de algunos periodistas, planteó su visión del tema. A continuación, destacamos los puntos principales.

El Presidente de EEUU Joe Biden recibido por el Primer Ministro de Israel Yair Lapid, con saludo tipo pandemia, lo cual fue indicado de antemano (Foto: Haim Zach, GPO)

- La visita del Presidente Biden deja en claro que se aprendió la lección del error cometido por otro Presidente demócrata, Barack Obama, que visitó en el 2009 la región sin venir a Israel sino yendo solamente a Egipto y pronunciando allí un discurso muy problemático. Biden y su antecesor Donald Trump mostraron que entienden que Estados Unidos debe prestar atención a sus dos principales aliados en la región : Israel y Arabia Saudita.

- Biden llega cuando Estados Unidos está preocupado y ocupado con sus problemas internos: las elecciones del 8 de noviembre al Congreso, la tensión política interna, la carestía de la vida, y por otro lado, en el plano internacional, la competencia entre las superpotencias y la guerra en Ucrania.

- Un punto clave es que Estados Unidos decidió mostrar a sus aliados en la región y al resto de los países de la zona que aún es un actor en la arena de Oriente Medio. No se va. Este es el principal objetivo de la visita. Los norteamericanos dicen que no se van de la región, se quedan, y vemos que cuando se combinan valores e intereses, tienen que moverse hacia los intereses para justificar la visita a Arabia Saudita. Esta administración, que asumió destacando los derechos humanos y culpando a los saudíes por la guerra en Yemen, en su primer año , hasta la guerra en Ucrania, había convertido a Arabia Saudita prácticamente en un estado paria . Pero ya no lo es.

Israel

Tenemos muy claro que el verdadero destino del viaje, el central, es Arabia Saudita, pero no perderemos la oportunidad de reforzar la relación especial que hay entre Israel y Estados Unidos.

Hay 5 temas centrales en la agenda de Biden en Israel.

1) Fortalecer la relación bilateral. Esto aparecería en la planeada Declaración de Jerusalem. Creo que lo que Israel ha tratado de hacer al propulsar esta idea, es juntar y reenfatizar lo que ya está incluido en las últimas 5 décadas en la relación especial entre Israel y Estados Unidos, todas las declaraciones formuladas a lo largo de los años. Primero fue con el Presidente Ronald Reagan y luego hubo pronunciamientos muy importantes antes de la salida de Clinton de la Casa Blanca. Pero no se ha actualizado nada desde entonces, en los últimos 20 años. No estamos hablando de un tratado porque eso es algo que el Senado debe aprobar y recordemos que Israel no es parte de NATO, pero sí hay una relación muy fuerte, muy especial.

Estados Unidos tiene una relación especial así, similar, solamente con Gran Bretaña.

Y es importante destacar todo esto más que nada con un Presidente Demócrata porque eso sería la base para cualquier otro que venga después, del mismo partido. Puede que un presidente Republicano vaya más allá. Pero está claro que en Israel se ve a Biden como un buen amigo , un viejo amigo, cuya trayectoria de cercanía a Israel se recuerda bien ya de cuando era un joven Senador, luego un Senador más veterano, y como Vicepresidente. Recordemos que ya dijo en el pasado que es sionista. Así que su viaje es una buena oportunidad para firmar una declaración que deje todo esto por escrito, y más aún en Jerusalem, lo cual es muy importante para Israel.

Un ambiente distendido en el aeropuerto internacional Ben Gurion (Foto: Haim Zach, GPO)

2) Irán, el punto más importante para la seguridad nacional de Israel, que despliega actividades peligrosas en el ámbito nuclear y convencional en la región.

Al parecer, en la planeada Declaración de Jerusalem se dejará en claro el fuerte compromiso de no permitir que Irán se convierta nunca en una potencia nuclear. Y que se dedicará todo el poder nacional a frenar a Irán. Y es muy importante que se reconozca que Israel y Estados Unidos, ambos, harán ese esfuerzo a nivel nacional. Y en este punto, también se dirá que Israel se defenderá solo, o sea se hace referencia implícita al hecho que tiene libertad de acción.

Israel y Estados Unidos concuerdan en cuanto al objetivo, pero no en cuento a la forma o camino para cumplirlo. Pero las discrepancias no se manifestarán en público.

3) Integración regional, o sea el tema de una segunda parte de los Acuerdos de Abraham o cómo avanzar de lo ya logrado a más normalización. Pero esto no vendrá ahora en una nueva serie de acuerdos . Es que cada líder invoucrado en esto debería ir muy contra su base para concretar grandes temas. Lapid no es un gobierno legítimo para tomar decisiones duras antes de las elecciones, y para Biden estrecharle la mano a Muhammad Bin Salman en Arabia Saudita, es muy difícil. Para Arabia Saudita, normalizar ya relaciones plenas con Israel al estilo norteamericano, es problemático. Serán cautelosos y lentos. Creo que esto se podrá concretar con la próxima administración quizás, mirando al 2024. No veo estrategia de avance dramático regional, pero sí puede haber pasos simbólicos como permiso formal a Israel de que sus aviones sobrevuelen Arabia Saudita y que peregrinos musulmanes ciudadanos de Israel puedan volar directo desde Israel a La Meca. Aún no lo sabemos en detalle.

4) El proceso de paz, la relación israelo palestina. Israel tratará de minimizar este aspecto de la visita. Biden es el primer Presidente de Estados Unidos desde Carter o Nixon que no ha lidiado hasta ahora con el esfuerzo de avanzar en el tema palestino. Cambió algunas de las decisiones tomadas por Trump, pero Estados Unidos sabe, con realismo, lo entienden, que no hay chances hoy de éxito en este canal, que no es prometedor. Sin embargo, el tema sí será mencionado, hay algunos gestos de buena voluntad que Israel ya aprobó, y Biden visitará la Autoridad Palestina. Enfatizará , eso sí, que el objetivo al final del camino es lograr concretar la fórmula de dos Estados.

EEUU no quiere ir ahora a la parte política con los paelstinos porque sabe que será un fracaso, pero quieren mostrar que son diferentes de Trump y por eso devuelven la ayuda económica a los hospitales. Tendrán un encare humanitario.

5) Biden quiere destacar que más allá del vínculo entre los gobernantes, hay una relación entre pueblos. Por eso va a la inauguración de la Macabeada. Es una forma de decir que no sólo se vincula con el gobierno de Israel sino que también reconoce al pueblo judío como nación. Esto es muy importante.

Otros puntos

1) Se reiterará que Estados unidos es básicamente quien apoya a Israel en la arena internacional, más que nada en el Consejo de Seguridad. Pero también en la lucha contra el BDS y el antisemitismo.

2) Un nuevo aspecto es una alianza tecnológica. Israel tiene una alianza así con Gran Bretaña, Australia y Japón. Esto se refiere a tecnologías del siglo XXI, a computación quantum, a Inteligencia artificial. Que Israel y Estados Unidos cooperen en esto, como aliados, significa que EEUU reconoce a Israel como una superpotencia en innovación científica y tecnológica.