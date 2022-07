No. 162

Pinjas

¿HARÍA CUALQUIER COSA POR SU HIJO?

Por Naftali Silberberg

¿Cuál es el legado que le dejamos a nuestros hijos? ¿Sus valores centrales reflejarán los nuestros? ¿Tendremos orgullo de ellos? ¿Qué mas podemos hacer para alentar a nuestros hijos a que sigan el camino correcto? Ningún padre esta inmune a estos pensamientos difíciles. La porción de la Torá de esta semana ofrece una visión dentro de este tema tan importante.

La división de la Tierra de Israel entre las familias israelitas era inminente. Las hijas de Tzelofjad se acercaron a Moisés con su queja:

"Nuestro padre falleció en el desierto. El no perteneció al grupo de Koraj que se rebeló contra Hashem, sino falleció por su propia falta. ¿Por qué el nombre de nuestro padre será omitido de su familia sólo por no haber tenido un hijo? Entréganos una parte de tierra en herencia entre los hermanos de nuestro padre" (Bamidbar 27:3-4)

Cuando Moisés llevó su reclamo ante D-os fue informado que ellas estaban en lo correcto, y las hijas de Tzelofjad recibieron una porción en la Tierra junto con el resto de su tribu.

¿Quién era Tzelofjad, el padre de estas valientes mujeres? ¿Y qué pecado cometió que le costó la vida? El Talmud (Shabbat 96a) cita dos opiniones con respecto a su identidad: Rabi Akiva sostiene que Tzelofjad era el "mekoshesh", la persona que fue ejecutada por recoger leña en el dominio público en Shabat (Bamidbar 15:32-36); Rabi Iehudá ben Beteira asevera que Tzelofjad fue un miembro de los "maapilim", el grupo que, destinado al fracaso, intentó "ir solo" a Canaan después que fuera decretado que la generación moriría en el desierto. Este grupo fue masacrado por completo por los Amalekitas y Cananitas (Bamidbar 14:40-45).

Interesantemente, tanto si Tzelofjad era el mekoshesh o uno de los maapilim, el murió por una causa noble. Los sabios explican que, aunque parezca extraño, el mekoshesh desecró el Shabat "en aras del Cielo". Después que la generación fue condenada a pasar el resto de sus días en el desierto, muchos Israelitas asumieron equivocadamente que el ser impedidos de entrar a la Tierra Santa significaba que no eran mas la nación santa de D-os, y sus mitzvot o transgresiones no tenían ninguna importancia. Para disipar esta asunción errónea, el mekoshesh deliberadamente cometió un crimen capital para demostrar a través de su muerte que sus acciones eran aun significativas. El mekoshesh murió por su amor a sus prójimos Judíos.

Los maapilim murieron por su amor a la Tierra Santa. Su amor era tan intenso que cegó sus sentidos causándoles que no hicieran caso a la dura advertencia de Moshé que su misión no estaba aprobada por D-os y no tendría éxito.

"La manzana no cae lejos del árbol." El comportamiento altruista de Tzelofjad tocó una cuerda dentro de sus hijas. Ellas también estaban consumidas por su amor a la Tierra de Israel, y estaban dispuestas a hacer lo que fuera necesario para concretar su sueño de tener una parcela de esta tierra sagrada. Note que los episodios del mekoshesh y los maapilim ocurrieron en el segundo año después del Éxodo, mientras que las hijas de Tzelofjad registraron su reclamo aproximadamente 38 años después. Muchos años después de su muerte el legado de Tzelofjad estaba vivo, su progenie continuó donde él abandonó.

La lección es simple: Si queremos que nuestros hijos compartan nuestros valores, estos no pueden permanecer en la teoría, deben trasladarse en acciones. Solo si tomamos las decisiones difíciles que demandan nuestros principios podemos esperar tener un impacto en nuestros hijos.

¿Amamos a nuestros hijos lo suficiente para ser nosotros lo que queremos que ellos sean?

EVITAR LA FALSA MODESTIA

[Dijo D-os con respecto a Pinjas:] “He aquí que le he dado ... el pacto eterno del sacerdocio.” (Bamidbar 25:12-13)

El hecho de que Pinjas fuera mucho más joven que Moshé no le impidió actuar en su presencia una vez que se hizo evidente que Moshé había olvidado cómo debía hacerlo. Del mismo modo, no debemos sentirnos intimidados cuando vemos que aquellos de mayor relieve pasan por alto algo que debe ser corregido. Es posible que, como en el caso de Pinjas, la Providencia divina los haga guardar silencio para que una persona “menos calificada” aproveche el momento y responda al llamado del destino. Cuando la Providencia divina nos presenta la oportunidad de rectificar algo en el mundo, debemos hacerlo con total sacrificio de sí, como hiciera Pinjas.

Likutei Sijot, vol.2, pág.342

Números (Bamidbar) 25:10 – 30:1

La octava sección del libro Números comienza con el relato del nombramiento que hiciera D-ios de Pinjas, sobrino nieto de Moshé, como sacerdote. Continúa con el último censo en el desierto, las leyes de herencia, la transferencia del liderazgo de Moshé a Iehoshúa y los sacrificios diarios y los relativos a las festividades.

SALVAR A UN AMIGO

Por Jaia Sara Silberberg

Guedalia Moshe Goldman, que después se convirtió en Gran Rebe de Zvhil y Jaim Shaul Bruk, renombrado mentor de Jabad, estuvieron cautivos en la misma época en un campamento de trabajos forzados de la prisión soviética. ¿Su ‘detestable’ crimen? Observar y difundir Judaísmo bajo el régimen comunista.

Un Shabat, el sádico comandante del campamento llamó a Guedalia Moshe a su oficina. “Tengo aquí los papeles para tu descargo”, dijo mientras ondeaba algunos papeles en el aire, “y si los firmas ahora, serás un hombre libre. “¡Pero es Shabat!”, contestó Guedalia Moshe. “No puedo y no firmaré en Shabat”.

El comandante, quién por supuesto sabía de antemano que Guedalia Moshe no transgrediría el Shabat, gritó: “¡Si no firmas los papeles ahora, permanecerás aquí otros ocho años!”. “No obstante, no firmaré y no profanaré el Shabat”, respondió Guedalia Moshé.

“Muy bien”, sonrió con desprecio al comandante. “No firmes. Estarás en esta prisión durante ocho años más. Y veremos cómo tu D-os te ayuda…”.

“Si mi D-os quiere ayudarme, Él lo hará sin usted. Y si Él quiere que yo esté en esta prisión ocho años más, estaré aquí otros ocho años aun cuando usted decida permitirme marchar”, contestó serenamente Guedalia Moshe. “No tiene nada que ver con usted.”

El comandante ya enfurecido, estaba rojo. Sacó su pistola fuera del estuche, apuntó al corazón de Guedalia Moshe, y gritó: “¡Veamos quién te ayudará ahora!”. Jaló el arma… en ese momento, su hija entró en la oficina. Vio a su padre apuntando con la pistola a Guedalia Moshe y dijo con voz aburrida: “Padre, es una lástima la pérdida de una bala…”

Despacio, el comandante bajó el arma. “¡No pienses que ha sido tu D-os que te salvó!”, gritó a Guedalia Moshe que permanecía de pie serenamente. “¡Si no hubiera sido por mi hija, serías ahora carne muerta!”.

El comandante se volvió a un ayudante y gritó: “¡Traiga al otro judío escandaloso, Jaim Shaul!”.

Pasaron unos momentos, y Jaim Shaul estaba parado en la oficina al lado de Guedalia Moshe. El comandante le hizo la misma oferta que a Guedalia Moshe: “Firma estos papeles y serás hombre libre”. “Pero no puedo firmar los papeles”, contestó Jaim Shaul. “Es Shabat, y yo no violo el Shabat”. “¡Entonces permanecerás aquí otros ocho años!”

“¡No escribiré en Shabat!”. De repente, Guedalia Moshe dijo: “Déme los papeles. Yo firmaré por él”. El comandante quedó enmudecido. “¡¿Qué?! Acabas de decir que no escribirías en Shabat! ¡Vas a estar aquí ocho años más por esa razón! ¿Y ahora firmarás por él?”.

“Claro que no firmaría en Shabat para ganar mi libertad,” Guedalia Moshe contestó. “Pero esto es diferente. Yo soy fuerte, y puedo resistir las condiciones en esta prisión otros ocho años. Pero Jaim Shaul es más débil, y no puede resistir este lugar. Sería peligroso para su salud permanecer aquí ocho años más. Déme los papeles y permítame firmar…”

Ambos hombres fueron liberados de la prisión a los pocos días. Y después de todo, no fue el comandante quien estaba al mando.

EL BEIT HAMIKDASH (1)

Por Mendy Hecht

El “Santo Templo” — en hebreo, Beit Hamikdash — era grande (aproximadamente del tamaño de un estadio de fútbol profesional), era una estructura de múltiples niveles, con espacios cubiertos y al aire libre, era el núcleo del judaísmo, su sitio más sagrado. Estaba situado sobre el monte Moriah en Jerusalén.

El primer Beit Hamikdash fue construido por rey Salomón en el año 833 AEC y destruido por el rey babilónico Nebujadnetzar en el año 423 AEC. El segundo Beit Hamikdash fue terminado en el año 349 AEC por los judíos que retornaron del exilio persa, conducidos por Ezra y Nejemiah. En el año 37 EC, el rey Herodes culmino importantes renovaciones en el dilapidado templo, pero los ejércitos invasores del Imperio Romano lo destruyeron en el año 69 EC, dando comienzo al actual Galut (exilio).

Muy pocos datos arquitectónicos sobre el primer Beit Hamikdash han sobrevivido, a diferencia del segundo, sobre el cual hay mucho registrado. Ambos consistieron en un alto, majestuoso, adornado y geométrico salón rodeado de patios y paredes de piedra. Las paredes exteriores formaban un rectángulo, dentro del cual estaban los patios y el salón (heijal) en el centro superior. Sus anchos patios ofrecían suficiente espacio para los millares de peregrinos que atendían a los servicios de fiesta tres veces al año (Pesaj, Shavuot y Sucot), un imponente altar en el cual miles de animales y aves eran traídos como ofrendas, instalaciones de almacenaje y de personal para los centenares de Cohanim (sacerdotes) y Levim (quiénes asistían a los Cohanim) en servicio. El salon (Heijal) contaba con, el pequeño altar de incienso, el estante ceremonial del pan, la Menora, y el Santo de los Santos (Kodesh HaKodashím) — un pequeño cuarto cuadrado en la parte posterior del salón, separado por una cortina de paño de pared a pared, detrás de la cual estaba guardada el Arca del Pacto. El Santo de los Santos era un espacio tan etéreo que las leyes de la física no eran aplicadas en sus límites. Solamente el Sumo Sacerdote (Cohen Gadol) entraba ahí, el hombre más santo, en Iom Kipur, el día más santo del año.

La importancia del Templo en la vida judía se refleja en el hecho de que muchas de las mitzvot están relacionados al Templo: ofrendas diarias y semanales, ofrendas de las festividades, ofrendas personales; voluntarias y obligatorias, tributos agrícolas, criterios para aceptar a Cohanim y Levitas en el servicio, rituales del templo; entre positivas y negativas para todo el antedicho estamos hablando de alrededor 180 mitzvot (de un total de 613).

