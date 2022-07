Lufthansa creará un empleo para luchar contra el antisemitismo después de expulsar a más de 100 pasajeros jasídicos

La aerolínea Lufthansa está creando un rol de alta gerencia dedicado a prevenir la discriminación y el antisemitismo dos meses después de que prohibió a un gran grupo de pasajeros judíos ortodoxos abordar un vuelo.



Sin embargo, una investigación independiente encargada por la aerolínea dijo que no había evidencia de antisemitismo institucional detrás del incidente, que el director ejecutivo de la compañía consideró “categóricamente inapropiado”.



En una carta a la Conferencia de Presidentes de las Principales Organizaciones Judías Estadounidenses, el CEO de Lufthansa Airlines, Jens Ritter, dijo que la aerolínea había establecido un grupo de trabajo interno para investigar el incidente del 4 de mayo en el que más de 100 pasajeros jasídicos fueron expulsados ​​de un vuelo de conexión desde Nueva York. a Budapest porque algunos de ellos no habían usado máscaras y cometieron otras violaciones de vuelo, como reunirse en los pasillos.



El incidente indignó a los judíos en los Estados Unidos y Europa, algunos de los cuales alegaron que la tripulación había estado discriminando a todos los pasajeros judíos visibles, incluso a aquellos que habían cumplido con las reglas. La Conferencia de Presidentes fue uno de varios grupos judíos que criticaron a Lufthansa después y exigieron un informe completo del incidente.



La mayoría de los pasajeros viajaban a una romería y no se conocían; un supervisor de Lufthansa fue captado en video comentando: “Todos tienen que pagar por un par” y “Son judíos que vienen de JFK. Pueblo judío que era el desastre, que creaba los problemas”.



El incidente también atrajo la atención de Deborah Lipstadt, enviada especial para el antisemitismo del Departamento de Estado de EE. UU., quien dijo esta semana que se reuniría con el jefe del Grupo Lufthansa a nivel mundial, así como con el jefe de la aerolínea en América del Norte, para discutir las acusaciones de antisemitismo contra la aerolínea.



“Es difícil de creer, pero a menudo es ignorancia arraigada en ciertas percepciones e ignorancia que proviene de una naturaleza antisemita”, dijo durante un seminario web organizado por la Liga Antidifamación, especulando sobre los motivos de la tripulación de Lufthansa para expulsar a todos los pasajeros jasídicos. .



En la carta de Lufthansa, fechada el 22 de julio y obtenida por primera vez por la Agencia Telegráfica Judía, el grupo de trabajo de la aerolínea reconoció que algunos de sus tripulantes habían sido “insensibles y poco profesionales” en el trato con los pasajeros. Pero el informe concluyó: “La investigación exhaustiva no reveló ningún sentimiento de antisemitismo, prejuicio o comportamiento premeditado por parte de los representantes de Lufthansa”.

Ritter también culpó al resultado final de “una cadena desafortunada de comunicación inexacta, mala interpretación y juicios erróneos no intencionados”, al tiempo que señaló que los “varios pasajeros judíos ortodoxos” que no cumplían con las regulaciones habían “creado una situación tenue” y provocaron “varios anuncios”. ” del capitán.



El CEO prometió que la aerolínea alemana tomaría más medidas, incluido el establecimiento de un rol de alta gerencia “para la prevención de la discriminación y el antisemitismo”, creando nueva capacitación de personal sobre temas de antisemitismo y adoptando la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto.



También había ejecutado la metodología del informe de Felix Klein, el principal comisionado de Alemania sobre antisemitismo. El vuelo de conexión en mayo fue en Frankfurt, Alemania.



“Lufthansa lamenta profundamente la denegación de embarque y el impacto que tuvo en nuestros pasajeros”, dijo Ritter.



La aerolínea se disculpó previamente con los pasajeros por no limitar su denegación de embarque a los "huéspedes que no cumplen".



El miércoles, Lufthansa canceló casi todos los vuelos que salían de Frankfurt y Munich, dejando varadas a 130.000 personas, luego de que miles de empleados organizaran una huelga por mejores salarios.