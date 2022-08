Ya comenzaron las alarmas en Israel . Jihad Islámico dispara cohetes también al centro del país.

Tal cual se suponía desde un principio, pocas horas después de iniciado el operativo militar de Israel contra blancos del Jihad Islámico palestino en la Franja de Gaza, comenzaron a sonar las alarmas en amplias zonas del sur del país y poco después también en las ciudades de Rishon Letzion y Bat Yam, no lejos de Tel Aviv. Todo esto, claro está,indicando que cohetes habían sido lanzados en dirección al territorio israelí.

Comenzaron los cohetes desde Gaza. Gracias hay que dar que tenemos la Cúpula de Hierro que intercepta la enorme mayoría. pic.twitter.com/0laZZzwpLw — Jana Beris (@JanaBeris1) August 5, 2022

“Esto es sólo el comienzo”, dice el jihad Islámico en un comunicado publicado en Gaza, alegando que ya disparó más de 100 cohetes en tan solo una hora y media desde los primeros lanzamientos de este viernes. Los números correctos , hasta las 21.45 de este viernes, son: 80 cohetes disparados, de los cuales la mitad cayó en el mar o dentro de la Franja de Gaza ( o sea que no lograron cruzar la frontera) . Del resto, numerosos fueron interceptados por la Cúpula de Hierro.

Y aquí van otros. Cohetes desde Gaza hacia Israel interceptados por el fran Sistema protector Cúpula de Hierro pic.twitter.com/IKT6uxNtXP — Jana Beris (@JanaBeris1) August 5, 2022

Israel tomaba en cuenta de antemano el potencial de disparos de cohetes desde Gaza, debido al operativo “Aurora” que comenzó este viernes en la tarde de Israel, con la eliminación de Taysir Ja´abari, número 2 de la organización responsable de numerosos atentados y disparo de cohetes.

Así eliminó Israel hoy al número 2 de la organización terrorista Jihad Islámico en Gaza, autor de numerosos atentados y disparos de cohetes hacia ISrael, que estaba preparando nuevos ataques para ahora. Un proyectill que destruye sólo el piso en el que se hallaba.@FDIonline pic.twitter.com/0ft6GZiVqM — Jana Beris (@JanaBeris1) August 5, 2022

Varias baterías de la Cúpula de Hierro fueron emplazadas en los últimos días no sólo en el sur del país (la zona adyacente a Gaza) sino también en otras zonas, incluyendo Jerusalem y el área metropolitana de Tel Aviv, por cualquier eventualidad. Nuevamente se confirmó el altísimo y casi milagroso nivel de éxito de este sistema, que intercepta más del 90% de los disparos hacia zonas habitadas. De los primeros lanzamientos de este viernes, el sistema logró destruir en el aire por lo menos 6 cohetes sobre Ashdod y otro tanto sobre Yavne.

Además se exhortó a la población también más al norte a abrir los refugios por cualquier eventualidad.

Cabe recordar: por un lado, este tipo de situaciones suponen un motivo de profunda tensión para la población, que debe estar pronta para la posibilidad que suene la alarma cuando uno está en viaje, fuera de su casa y lejos de un refugio. También inspira preocupación la incertidumbre de no saber hasta cuándo durará lo que se considera un peligro inmediato. Por otro lado, especialmente desde el sur, la zona adyacente a Gaza que es la que más sufre desde hace años de esta situación, llegan numerosos testimonios de civiles que elogian la iniciativa de Israel de atacar al Jihad Islámico en base a información que tenía sobre sus planes para un atentado, explicando lo nocivo que resulta dejar que los terroristas decidan cuándo actuar.

Es importante mencionar que aunque el Jihad Islámico palestino es una organización mucho menor que Hamas, no es diminuta y tiene un arsenal importante. No hay duda que ha logrado esconder numerosos cohetes y también misiles de mayor alcance, capaces de llegar tierra adentro en Israel, en sitios a los que Israel aún no ha podido llegar,inclusive bajo tierra.