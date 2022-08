En Gaza esconden ante la prensa internacional la verdad sobre la mayoría de los civiles muertos en la escalada

En todas las guerras del mundo hay no involucrados entre las víctimas mortales, civiles inocentes que no deberían haber muerto. Cuando las guerras –u operativos militares- tienen a Israel como una de las partes, analizan el saldo de muertos con lupa, aplicando claramente una doble vara por la que juzgan a Israel como no lo hace la prensa internacional con ningún otro país del mundo. Y en general, se hace caso omiso de los esfuerzos de Israel por minimizar el riesgo a la población civil.

En este último operativo israelí contra los terroristas del Jihad Islámico, hubo varios casos de operativos claves que quedaron cancelados porque se había divisado civiles cerca de los blancos. Esto fue así inclusive en el caso de Jaled Mansur, jefe de la cúpula militar del Jihad Islámico en la zona sur de Gaza,cuya eliminación era considerada de valor estratégico. A pesar del riesgo de perder la oportunidad, el ataque a su escondite fue abortado 3 veces porque los pilotos vieron niños cerca. Afortunadamente, se le pudo eliminar finalmente cuando los niños se habían ido.

Un hecho especialmente evidente en las 55 horas de esta última escalada, fue la cantidad de civiles palestinos muertos por disparos fallidos de cohetes hacia Israel que cayeron en la propia Gaza sobre casas de familias. Israel, que también admitió que 7 civiles palestinos habían muerto durante los bombardeos, proporcionó pruebas filmadas muy claras de algunos de los incidentes con palestinos muertos por los cohetes del Jihad Islámico. Y otras pruebas circularon en las redes sociales.

El problema es que la prensa internacional no hace en general un esfuerzo por explicarlo, y suele tomar como información fidedigna lo que sale de Gaza, como si fuera una fuente seria y creíble. ¿Olvidan que el gobierno allí es la organización terrorista Hamas?

Pues en este operativo hubo algo muy especial.

Hamas elaboró un documento oficial muy categórico con el detalle de las instrucciones a los periodistas palestinos en Gaza, que inciden directamente –por lo ya explicado- sobre los periodistas extranjeros. Lo ha revelado en una nota en la emisora radial Galei Tzahal su corresponsal de asuntos árabes Jacky Hugi.

Según relató en una entrevista que le hizo Effie Triger en un programa matinal de Galei Tzahal, el documento en cuestión determinaba claramente las limitaciones.

Estos son algunos de los ejemplos de los artículos del documento en cuestión.

-Está prohibido escribir que mártires fueron alcanzados por fuego interno.

O sea, el periodista palestino que acompaña a un periodista internacional, debe impedir que éste se entere o reporte que palestinos muertos fueron víctimas de disparos fallidos de cohetes hacia Israel que terminaron cayendo en Gaza.

- Está prohibido que muestren la escalada como responsabilidad de las facciones armadas. Hay que responsabilizar a Israel por todo y sostener que fue por su iniciativa de imponer bloqueo y de eliminar jefes palestinos.

- El periodista local debe actuar con espíritu nacional. Y si el corresponsal extranjero tiene una tendencia pro-israelí, está prohibido concordar con él.

- Los periodistas palestinos deben notificar de antemano a Hamas antes que el corresponsal extranjero llegue a un lugar en el que cayó un cohete y hubo muertos, y al final de la visita debe presentar a las autoridades de seguridda un informe detallando dónde estuvo y con quién se encontró. Quien no lo haga, no recibirá permiso de acompañar periodistas extranjeros. Eso, cabe señalar, es de gran importancia para los periodistas palestinos en Gaza ya que reciben pago en moneda extranjera y por cierto mucho más alto que lo que pueden ganar dentro de Gaza, por lo cual se cuidarán mucho de perder la posibiidad de seguir haciéndolo.

Effie Triger preguntó a Jacky Hugi cómo explica que Hamas haya emitido este documento relacionado de hecho a los casos en los que cohetes disparados por el Jihad Islámico impactaron dentro de la propia Gaza y mataron palestinos, si el Jihad Islámico es su adversario y Hamas no lo apoyó en la práctica, no se sumó a los disparos a Israel. Hugi respondió claramente: “Porque estas situaciones, de disparos fallidos que cayeron dentro de Gaza y mataron palestinos, les han ocurrido también a Hamas en más de una oportunidad”.