No. 165

Parashá Vaetjanán



Horario de velas en Montevideo, Viernes 12/08 17.54 hs.

VERDADERO AMOR

Por Naftali Silberberg

“Amarás a Hashem, tu Elokim con todo tu corazón y con toda tu alma” (Devarim 6:5)

Compartimos una relación polifacética con D-os: El es nuestro rey y nosotros Sus súbditos; Él es nuestro padre y nosotros Sus hijos; Él es nuestro pastor y nosotros Su rebaño. Estas metáforas son más que palabras poéticas usadas para describir la relación, más bien, implican diferentes sentimientos y actitudes que la relación demanda de nosotros: reverencia, temor, obediencia, confianza, etc.

En adición a todas estas emociones, también se nos ordena amar a D-os. Este aspecto de la relación es descripto por la relación de marido-esposa que compartimos con D-os; una relación caracterizada por el amor apasionado. Por lo tanto el entendimiento de la dinámica de la relación marido-esposa puede realzar nuestro romance con D-os.

El amor es una necesidad básica. Toda persona necesita sentirse amada y apreciada por su familia, amigos y, de más está decir, su esposo o esposa. El amor en sí mismo es una cualidad intangible. No es lo que la otra persona hace por ti; es el sentimiento que está detrás del acto, la emoción que motiva el acto. Es la vida detrás de la relación. Pueden haber dos parejas casadas, y ambas hacen las cosas de la forma debida y llevan la rutina diaria del matrimonio, pero una pareja comparte una chispa que está notoriamente ausente en la otra.

Pero los actos que expresan amor no pueden ser subestimados. Los sentimientos de amor no pueden existir en el vacío; deben traducirse en acciones. “Pero te amo, ¿no es eso todo lo que importa?” no es una respuesta apropiada cuando tu esposa te recuerda que una vez más “olvidaste” llamar para avisar que te quedarías hasta tarde en el trabajo. Bien temprano en mi matrimonio me di cuenta que “te amo, cariño, pero hoy limpia tú después de la cena” merece un boleto rápido a la casilla del perro.

¿Por qué un sentimiento trascendente como el amor depende tanto de las acciones? Aunque la pregunta pueda parecer profundamente filosófica, la respuesta es muy simple. Si el amor es completo, consume a la totalidad de la persona. No puede ser relegado a un sólo aspecto de la personalidad, ni siquiera a la totalidad de los sentimientos y emociones de uno. Amor significa estar completamente con quien uno lleva en el corazón. Sólo cuando el amor se traduce en acciones, cuando se expresa por los ojos y la boca y las manos y los pies, es totalmente abarcador y completo.

“Amo a D-os y tengo una relación muy personal con Él” suena muy espiritual, pero es un afecto imperfecto. Si tu amor por D-os es real y verdadero, entonces debe expresarse en las acciones de todos los días. No es suficiente tener un “buen corazón judío”, la nariz y el estómago y los brazos y piernas de uno también deben ser judíos.

“Como el rostro reflejado en el agua, así también los corazones se reflejan uno a otro”. El amor de D-os por nosotros es completo y eterno. Pero si queremos que este amor se revele, debemos perfeccionar nuestro amor por El expresándose con la totalidad de nuestras acciones. Porque cuando “yo soy para mi Amado”, sucede que “Mi Amado es para mi”.

REPETIR LOS DIEZ MANDAMIENTOS

[Dijo Moshé al pueblo judío: “Cuando Él os dio la Torá,] D-os habló con vosotros en la montaña cara a cara.” (Devarim 5:4)

El primer relato de los Diez Mandamientos, en el libro Éxodo, consiste en la descripción de los acontecimientos en “tiempo real”. El segundo relato de los Diez Mandamientos es la descripción de Moshé, como parte de su repaso histórico del Éxodo del pueblo judío de Egipto y su viaje a través del desierto.

Revivir el primer relato de la Entrega de la Torá nos permite experimentar la presencia de D-os en la Torá mientras la estudiamos. Esta experiencia hace que no olvidemos que el estudio de la Torá es un encuentro espiritual entre D-os y nosotros, no una mera ocupación intelectual. Escuchar el segundo relato de los Diez Mandamientos, ya como parte del discurso de Moshé al pueblo, nos permite emplear nuestro propio intelecto humano para estudiar la Torá, internalizarla y absorber por entero su mensaje. Así es como se logra el objetivo de hacer de este mundo una morada para D-os.

Séfer HaSijot 5752, vol. 2, págs. 331-338.

Deuteronomio (Devarim) 3:23 – 7:11

La segunda sección del libro Deuteronomio comienza con las palabras de Moshé al recordar cómo imploró (vaetjanan, en hebreo) a D-os para que le permitiera entrar en la Tierra de Israel. Moshé dice al resto del pueblo judío que pronto entrarán a la tierra sin él. A continuación, Moshé continúa la evocación de los cuarenta años vividos por el pueblo en el desierto, concentrados en la entrega de la Torá que les hiciera D-os en el Monte Sinaí.

LA DEMANDA

Por Yanki Tauber

Un viernes de tarde, un hombre golpeó la puerta de Rabí Itzjak Aizik, rabino de Vitebsk.

- "Rebe, tengo un Din Torá (demanda, pleito)", dijo. "Pido que oiga mi caso y tome una decisión."

- "En verdad", dijo el rabino, "ahora estoy muy ocupado con los preparativos para Shabat. Quizás usted y su litigante puedan venir después de Shabat, y oiré a ambos."

- "Soy un melamed (maestro)", dijo el hombre, "y enseño a mis alumnos desde mañana hasta la noche. Mi único tiempo libre es el viernes por la tarde."

- "Muy bien", dijo Rabi Itzjak Aizik, "oiré su caso ahora. Pero debemos convocar a su litigante. Se me prohíbe oír sus argumentos sin que su litigante esté presente."

"Él está presente", dijo el hombre. "Mi Din Torá es con D-os."

- "De acuerdo", dijo Rabi Itzjak Aizik, después de una larga pausa. "Entre a mi estudio y oiré su caso."

Dijo el melamed: "D-os me ha bendecido con una hija que ya ha alcanzado la edad de casarse. Pero no tengo un kopeck en mi bolsillo, ningún dinero para la ropa, gastos del casamiento, y mucho menos para una dote. Mi demanda es que D-os está legalmente obligado a ayudarme a casar a mi hija."

- "¿En qué se basa para semejante demanda?", preguntó Rabí Itzjak Aizik.

- "En la Torá está escrito que hay tres socios en el nacimiento de una persona: su padre, su madre y D-os. Dos de los socios son pobres, pero el tercer socio es, por Su propia declaración, bastante adinerado: Él así lo declara: 'Mía es la plata, Mío es el oro" (Jagai 2:8). Es, por consiguiente, deber del socio rico asumir los gastos en esta empresa."

El Rabino se retiró a su estudio para verificar las fuentes pertinentes y legitimar el caso. Después de un rato, salió con su veredicto.

"El melamed está en su derecho", declaró. "El Omnipotente está obligado, por la ley de la Torá, de proveer lo necesario para el matrimonio de la joven."

Cuando el melamed llegó a su casa, vio que un coche lujoso partía velozmente de su ruinosa casa.

- "No creerás lo que pasó," dijo su esposa, desde la puerta. "Un noble estuvo aquí con su esposa. La señora estaba convencida que alguien le dio un mal de ojo, y oyó que la esposa del melamed sabe los secretos adecuados para protegerse de eso. Hice lo que me pidió, y cuando el noble me preguntó cuánto debía pagar, pronuncié la suma que necesitamos para la dote y los gastos del casamiento. Sin decir una palabra, el hombre puso el dinero en la mesa y salió."

TISHÁ BEAV EN SHABAT O DOMINGO

Las siguientes reglas se aplican a cualquier año en el cual Tisha Beav se observa en un domingo, ya sea si cayó originalmente en domingo o si cayó en Shabat y el inicio del ayuno se pospuso hasta el sábado a la noche.

En Shabat, toda manifestación pública de duelo está estrictamente prohibida. En este día, comemos, bebemos y nos regocijamos como de costumbre, y aún más. Hay dos excepciones:

a) Si Shabat cae el 9 de Av, entonces las relaciones conyugales están prohibidas.

b) Si Tisha Beav es observado el domingo, está prohibido estudiar la Torá a partir de Shabat al mediodía (fuera de las secciones de la Torá que están permitidas estudiar durante Tisha Beav). Así también, en este Shabat no recitamos el capítulo de “Ética de los Padres” como se acostumbra hacer en muchas comunidades los Shabat de tarde entre Pesaj y Rosh Hashaná.

No se lleva a cabo la “comida de separación” de duelo previo al ayuno. En cambio, poco antes de la puesta del sol participamos de una abundante y alegre comida de pre-ayuno. Se debe tener cuidado, sin embargo, con que esta comida se finalice antes de la puesta del sol.

Nos sentamos en sillas de altura regular y vestimos calzados normales hasta el anochecer. Solamente lavarse, comer y beber están prohibidos a partir de la puesta del sol.

Durante las plegarias nocturnas, el usual inserto del sábado de noche Ata Jonantanu se incluye. La plegaria de Vihi Noam se omite. Inmediatamente, luego de recitar el versículo de Barjú, se cambian los zapatos de cuero por calzados que no sean de cuero.

Aquellos que no recitaron la plegaria nocturna deben decir antes de realizar alguna actividad que estuviera prohibida en Shabat: “Baruj hamavdil bein kodesh lejol” (“Bendito es Aquel que separa entre lo sagrado [el día de Shabat] y lo mundano [el resto de la semana]”).

En algún momento durante el sábado a la noche, se enciende la vela de Havdalá y se recita la bendición apropiada.

La Havdalá se recita el domingo de noche antes de comer (si una persona está enferma y necesita comer durante el ayuno, él o ella debe recitar la Havdalá antes de comer) omitiendo las bendiciones del incienso y del fuego. Si es posible, se le debe dar a un niño o niña menor de bar/bat mitzvá el vino o jugo de uva de la Havdalá para que lo tome.

Si el noveno día de Av, cae en Shabat, en cuyo caso el ayuno se pospone hasta el domingo décimo de Av, todas las restricciones aplicadas a los nueve días se observan en la noche siguiente al ayuno, pero no se extienden hasta la mañana siguiente, el 11 de Av.

