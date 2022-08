De las Fuerzas de Defensa de Israel al Parlamento: Generales en la política israelí

La política israelí, dinámica y muy demandante, ha sido en muchos casos el escenario en el que ex jefes de las Fuerzas de Defensa de Israel trataron de seguir influyendo, luchando de otra forma por el país. No es raro toparse con opiniones según las cuales quienes entran a la política tras una larga trayectoria relacionada a la seguridad, tienen muchas más probabilidades de resultar electos. No siempre es así, pero sí es cierto que los ex Generales o inclusive Tenientes Generales que se zambullen en la vida política tras dejar el uniforme, traen consigo en general un trasfondo de prestigo y aprecio general a nivel popular, aunque ha habido cierto deterioro en esa imagen en los últimos años.

Todos ellos pasaron a la política. De izquierda a derecha: el entonces Ministro de Defensa Moshe Yaalon, el Comandante en Jefe entrante Gadi Eisenkot, el vice jefe del ejército Yair Golan y el Comandante en Jefe saliente Beni Gantz. Hoy en día, el primero está retirado de la política, Eisenkot se acaba de sumar y los otros dos continúan en el juego político (Foto: Dover Tzahal)

Según datos publicados por el analista de Ciencias Políticas Ofer Kenig, experto en el Instituto Israelí de Democracia, hasta el momento 14 de ños 21 ex Jefes del Estado Mayor de Tzahal desde la creación del Estado-quien ocupa actualmente el cargo es el número 22, Aviv Kohavi- entraron a la política después de retirarse de la carrera militar. De ellos, 2 se convirtieron en Primer Ministro: Itzjak Rabin y Ehud Barak y 6 fueron Ministros de Defensa (Moshe Dayan, Itzjak Rabi, Shaul Mofax, Moshe Yaalon y Beni Gantz).

De los 14, la enorme mayoría- 11 concretamente- fueron a partidos de centro o izquierda. Las excepciones fueron Rafael Eitan (Raful), Shaul Mofaz y Moshe Yaalon, que optaron por partidos del lado derecho del mapa político israelí. Hoy en día, uno de los aspirantes a encabezar el partido Meretz de izquierda es el General (retirado) Yair Golan, ex vice Comandante en Jefe de Tzahal.

Ofer Kenig comenta que “de acuerdo a encuestas recientes, la próxima Kneset incluirá entre 5 y 6 Generales retirados”. Se refiere a Beni Gantz, al recién sumado a la política Gadi Eisenkot, Yoav Galant (Likud), la hoy Ministra de Economía Orna Barbivai (Yesh Atid), Yair Golan (Meretz) y Elazar Stern (Yesh Atid) . “Esto no es considerado como una presencia particularmente grande de Generales en la arena política en comparación con los años 80, cuando 4 ex Comandantes en Jefe servían en la Kneset, además de otros ex Generales”, comentó el autor de la reseña.

El último eslabó clave en esta cadena-por ahora- ha sido el reciente anuncio del Teniente General (retirado) Gadi Eisenkot-ex Comandante en Jefe del Estado Mayor de Tzahal- que decidió entrar a la política y sumarse a Beni Gantz y Gideon Sa´ar para formar juntos un nuevo marco político. Su caso había despertado gran expectativa, por el prestigio que ganó en su cargo.

Eisenkot, ya habiéndose retirado del ejército, en el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional, junto a su entonces director Amos Yadlin, en una conferencia (Foto: Chen Galili , INSS)

Según ha trascendido, una de sus condiciones era no sumarse a un partido existente sino crear uno nuevo con las figuras mencionadas. Cabe recordar que Gantz, Ministro de Defensa, encabeza hasta ahora el partido Kajol Lavan y que Gideon Sa´ar , Ministro de Justicia, es quien está al frente de Tikvá Jadashá. Ambos partidos son parte de la coalición de gobierno. Pero para las elecciones que se llevarán a cabo dentro de dos meses y medio, el alineamiento político será distinto, por lo pactado con Eisenkot.

Cabe destacar que en realidad, tal como comentaban repetidamente diversos analistas israelíes, se esperaba con gran ansia el anuncio de Eisenkot, aunque no en realidad nunca se había pronunciado políticamente. En sus primeras declaraciones días atrás, destacó que es imperioso avanzar hacia la paz y lograrla desde una posición de fortaleza de Israel.