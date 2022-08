No. 167

Parashá Ree



VIRTUD, VICIO Y VISIÓN

Por Yossy Goldman

Bendiciones y maldiciones. Cosas conmovedoras de la Biblia esta semana cuando Moshé advierte nuevamente a su congregación. El gran profeta les recuerda que vivir una vida de bondad les traerá bendiciones, mientras que ignorar el llamado Divino inexorablemente conducirá a una existencia con maldiciones.

Moshé comienza su exhortación con la palabra hebrea Ree, “Mira”. “Mira, hoy presento ante ustedes la bendición y la maldición.” (Devarim 11:26).

¿Pero por qué “mira”? ¿Qué hay para ver? ¿El les mostró algo? La Torá no usa un lenguaje florido solo porque tiene una linda rima y suena poético. ¿Qué había para ver? ¿Por qué “mira”?

Una respuesta es que de la forma en que miremos, en sí mismo, determinará si nuestras vidas serán bendecidas o no. ¿Cómo miramos a los demás y a nosotros mismos? Nuestra perspectiva, de cómo observamos y vemos las cosas resultará en que nuestras propias vidas sean bendecidas o, D-os libre, lo opuesto.

El santo Rabino Levi Yitzhak de Berdichev una vez se encontró con un hombre joven y fuerte que estaba comiendo descaradamente en Iom Kipur. El rabino supuso que quizás se estaba sintiendo mal. El hombre le contestó que estaba perfectamente de salud. ¿Quizás habrá olvidado que hoy es un día sagrado de ayuno? “¿Quien no sabe que hoy es Iom Kipur? le respondió el joven. ¿Quizás nunca le enseñaron que los judíos no comen en este día? “¡Cualquier niño sabe que Iom Kipur es un día de ayuno, rabino!” Ante lo cual Rabi Levi Yitzhak elevó sus ojos al cielo y dijo “¡Señor del Universo, mira cuán maravilloso es Tu pueblo! ¡Aquí hay un judío que a toda costa se niega a decir una mentira!”. El rabino siempre podía ver a los demás con un ojo compasivo, comprensivo y benevolente.

¿Cómo vemos la buena fortuna que disfrutan los demás? ¿Estamos felices por ellos o los vemos con envidia? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos y a nuestros defectos? ¿Somos objetivamente sinceros o subjetivamente sesgados? “El es un tacaño, bueno para nada. ¿Yo? Solo soy cuidadoso en cómo gasto mi dinero”. “Ella es una aburrida, antisocial. ¿Yo? Disfruto quedarme en casa.” “¡El es terco como una mula! ¿Yo? Soy una persona con determinación”.

Claramente, la forma en que veamos al mundo y a aquellos alrededor nuestro tendrá un impacto en cómo la vida nos trate a nosotros. Muy justificadamente Moshé dice “Mira”. De la forma en que veamos las cosas en la vida indudablemente afectará los resultados que tengamos.

El sexto Rebe de Lubavitch, Rabi Yosef Yitzak Schneersohn (1880-1950), una vez contó que cuando era chico le preguntó a su padre: “¿por qué las personas tienen dos ojos?”. “El ojo derecho”, le respondió el padre, “es para ser usado con amor al mirar a otro judío; el ojo izquierdo es para ser usado para discernir cuando miramos golosinas u otros objetos que no son tan importantes en el gran esquema de las cosas.”

(Cuando estaba en la Ieshiva, en el mismo edificio había una sinagoga donde frecuentemente interactuábamos con los hombres adultos que venían diariamente al minian. Un señor en particular, que descanse en paz, nos parecía un poco irritable, lo que se llamaría un viejo gruñón. No puedo recordar si en verdad era un poco bizco o no, pero nos referíamos a él como “Sam ojo izquierdo” porque siempre parecía que nos estaba mirando a los estudiantes con el proverbial ojo izquierdo.)

La parashá, que se titula Ree “Mira”, es un recordatorio constante para todos nosotros de que incluso nuestra visión puede traer virtud o vicio. Miremos al mundo correctamente e invitemos las bendiciones de D-os en nuestras vidas.

PRUEBAS DE FE

[Dijo Moshé al pueblo judío:] “D-os os está probando para determinar si realmente amáis a Él con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma.” (Devarim 13:4)

Cuando vemos una falta de favor divino hacia aquellas personas que consideramos que la merecen por seguir la voluntad de D-os es que nos están poniendo a prueba, mientras que voces internas y externas al doliente se burlan de su supuesta ingenuidad. Cuando en esas situaciones la presencia de D-os se halla oculta, esto significa simplemente que Él desea agraciarnos con una relación más cercana e intensa con Él. Para mantener nuestra fe en D-os frente a situaciones que la ponen a prueba tenemos que recurrir a niveles de compromiso más profundos que los habituales en nosotros.

Una vez superada la prueba, al haber cumplido su propósito esta desaparece, y nuestra anterior conexión con D-os, intensa aunque oculta, se convierte en nuestra nueva conciencia normal.

Séfer HaMaamarim 5708, pág. 94-103; Likutei Sijot, vol. 9, págs. 286-287.

Deuteronomio (Devarim) 11:26 – 16:7

La cuarta sección del Deuteronomio continúa el segundo discurso de despedida de Moshé al pueblo judío. Moshé comienza urgiendo al pueblo a ver (reé, en hebreo) que D-os da a elegir entre una vida de bendiciones y otra de maldiciones, y que la elección depende de cada uno.

BARRILES EN LA NIEVE

Por Tuvia Bolton

Se cuenta la historia de un Jasid, que cada año visitaba en el mes de Elul a su Rebe, Rabí Menajem Mendel de Lubavitch (1789-1866), para estar con él durante las Altas Festividades...

De todas formas no era una empresa fácil pues en esa época del año, ya el clima era terriblemente frío y nuestro protagonista realizaba todo el trayecto a pie.

En cierta ocasión, cuando sus fuerzas se habían agotado y el frío ya no le permitía mover sus piernas, escuchó el ruido de una carreta que avanzaba por el camino. Se la escuchaba lejos, ocasionalmente se oía la voz del conductor que cantaba alguna melodía. Al rato el carruaje ya estaba a su lado. La parte de atrás del coche estaba repleta de enormes barriles. El conductor se detuvo al lado del judío.

"¡Hey, Moshke!" (así llamaban los gentiles a los judíos), gritó, "¿Deseas viajar conmigo? ¡Sí encuentras un sitio detrás, sube!" Con fuerzas renovadas el anciano Jasid subió a la carreta agradecido y se sentó entre los barriles.

Pero su alegría no duró mucho tiempo. Después de unos pocos minutos, hundido entre los barriles, se dio cuenta que se estaba congelando, sin poder siquiera moverse. En ese momento se le ocurrió que los toneles podían contener vino, vinagre, o aceite. Con un movimiento vacilante abrió uno de los tapones y olió. No, no era vino ni aceite, era... ¡Vodka!

"Iván", gritó el Jasid, "necesito un poco de tu mercadería. ¡Me estoy congelando! Te lo pagaré, te lo prometo. ¿Puedo tomar una pequeña copa?"

"Claro que sí, amigo!", respondió el conductor, "toma todo lo que necesites. Ciertamente hace mucho frío allí afuera".

La segunda copa fue mejor que la primera, y en un minuto ya se sentía el calor. ¡Estaba feliz! ¡Viajaba a lo de su Rebe, Di-s le había realizado un milagro! El Jasid comenzó a cantar y junto con él cantaba Iván. Las 10 horas de viaje pasaron como minutos. Antes de que lo notara, ya habían llegado a Lubavitch. El conductor lo ayudó a bajar, lo abrazó y besó y se despidieron afectuosamente. Nuestro Jasid entró a la Sinagoga y saludando a todos pidió silencio y dijo:

"Hoy he aprendido una gran lección. Ustedes saben que la Torá es comparada con el agua. Se supone que la Torá te dará calor y te hará feliz. Y eso es lo que el Baal Shem Tov y los Rebes nos enseñaron con el Jasidut (filosofía jasídica), lograr que los judíos sientan calor y alegría ¿verdad? La Torá incluye todo tipo de aguas, entonces el Jasidut debe ser la vodka de la Torá, ¿cierto?. La parte de la Torá que nos hace sentir cálidos y felices". Nadie entendía exactamente lo que el hombre quería decirles, pero por respeto a su edad lo dejaron continuar. "Acabo de descubrir que un Jasid puede estar rodeado de barriles de Jasidut, por el mar de la Torá, y sentirse todavía frío, incluso estar a punto de morir congelado. Pero cuando permite que aunque sea un poco de Jasidut penetre en él... Ah! ¡La historia cambia! Nos sentimos vivos y apasionados. Y a partir de ese momento somos capaces de dar calor al mundo entero…"

EL MES DE ELUL

Elul, el último mes del año judío, es un momento para rever el pasado y mirar a donde hemos llegado en la vida. Es una preparación para los próximos “Días Temibles”, Rosh Hashaná y Iom Kipur, cuando decidimos hacer las cosas mejor este año que el anterior.

El tema de Elul es regresar a tu ser esencial, llamado teshuvá, ayudado con plegaria y tzedaká. “El Rey esta en el campo”, dicen, queriendo decir que la chispa Divina dentro de ti está mucho más accesible, en la medida que la busques.

Algunas costumbres del mes de Elul:

• Todos los días (excepto Shabat) se toca un cuerno de carnero (Shofar) en los servicios matutinos. Es un llamado de atención para prepararnos espiritualmente para Rosh Hashaná.

• Cuando escribimos un correo, firmamos “Que seas inscripto y sellado para un buen año.”

• Agregamos el capítulo 27 de los Salmos en las plegarias de la mañana y la tarde.

• El Baal Shem Tov inició una costumbre de decir tres capítulos adicionales de Salmos, secuencialmente, cada día, desde el primero de Elul hasta Iom Kipur, cuando se completan el resto del libro de Salmos.

• Es una buena época para hacer revisar los tefilin y mezuzot por un escriba que asegure que están en buenas condiciones.

Selijot

Las Selijot son plegarias a D-os que piden perdón. Los judíos sefaradim recitan selijot especiales temprano todas las mañanas de Elul (excepto Shabat). Los ashkenazim comienzan estás selijot poco después de la medianoche del domingo anterior a Rosh Hashaná, a menos que esto no permita un mínimo de cuatro días de selijot, en cuyo caso comienzan el domingo anterior a ese. Las selijot se recitan diariamente antes de los rezos de la mañana (excepto en Shabat) hasta Rosh Hashaná. Muchos continúan recitándolas hasta Iom Kipur.

Intente ir a una sinagoga para selijot, dado que muchas de las plegarias solo se pueden decir en grupo.

