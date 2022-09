Por si te perdiste la entrega del Premio Jerusalem al Presidente Lacalle Pou

El Presidente de la OSU Javier Galperín entregando el premio al Presidente Luis Lacalle Pou

El jueves 1° de setiembre, con la sala de la Kehilá repleta y engalanada para la ocasión, se concretó la muy esperada noche de entrega del Premio Jerusalem, el 33° desde que se inició con esta tradición, al Presidente de la República Luis Lacalle Pou. Un acto en el que la figura central es el Presidente, naturalmente atrae mucha atención.

Pero aquí nos atrevemos a afirmar que lo central era la convicción sobre lo justo del galardón. Y cuando, como broche de oro, el Presidente pronunció su discurso de agradecimiento y compromiso, fue una de las ocasiones en la que nos parece se pronunció con más sentimiento y tono personal, con veta profundamente emotiva, combinando su visión como político y representante de los uruguayos todos, con recuerdos familiares .

Y lo más impactante, además del significativo anuncio que hasta el fin de su Presidencia inaugurará una Oficina de Negocios e Innovación en Jerusalem- lo que provocó naturalmente fuertes aplausos del público presente- fue la anécdota con la que terminó su discurso. Recordó la sabia enseñanza que le dejó su madre allí por 1989 aproximadamente, en un acto de la campaña electoral de su padre Luis Alberto Lacalle Herrera-que el actual Presidente recuerda fue en Tacuarembó-, con los presentes entusiasmados y aplaudiendo cuando el entonces candidato bajaba del estrado tras su discurso. “Mirá que no te aplauden por lo que hiciste, sino por lo que creen que vas a hacer”, recordó el hijo hoy Presidente lo que su su madre le dijo a su padre, que poco después de aquel acto se convertía en Presidente de la República. “Entonces, recordando esa frase que me acompaña hace muchos años, este premio no lo tomo como un reconocimiento sino como un compromiso”.

Pero vayamos por partes.

Agradecemos a la Organización Sionista del Uruguay y todos sus jóvenes directivos por ese acto ejemplar.Y por habernos enviado los materiales que podemos compartir aquí con nuestros lectores, así como a la fotógrafa Tamar Rausky que nos envió las fotos.

En primer término, un video que sirvió de introducción sobre la historia del Premio Jerusalem.

Y la sorpresa que la OSU preparó con especial entusiasmo, fue el video de homenaje al Presidente Luis Lacalle Pou.

Como siempre, de los momentos más emotivos del acto, fue la entonación de los himnos patrios de Uruguay e Israel.

Y aquí, compartiremos los distintos discursos. Primero, el de Javier Galperín, Presidente de la Organización Sionista del Uruguay

Y el discurso del Embajador de Israel Yoed Magen, quien ha desarrollado una muy buena relación personal y profesional con el Presidente de la República.

Y evidentemente, lo más esperado, el discurso del Presidente Luis Lacalle Pou, que ha sido subido también al sitio oficial de Presidencia.

Un reconocimiento, un agradecimiento, pero más que nada, un compromiso