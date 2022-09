Toronto por lanzar una campaña para crear conciencia sobre el antisemitismo

Anunciado el miércoles, “Toronto For All” tiene como objetivo alentar a los ciudadanos a “confrontar” y “eliminar” el antisemitismo y otros fanatismos. Se ofrecerá al público literatura que enfatiza la importancia de denunciar crímenes de odio y apoyar a las víctimas del antisemitismo, mientras que los funcionarios de la ciudad colocarán mensajes en lugares de alto tráfico en toda la ciudad.

El trabajo en Toronto for All comenzó el año pasado con la ayuda de Friends of Simon Wiesenthal Centre (FSWC), B'nai Brith Canada y Hasbara Fellowships Canada, tres grupos comprometidos con la lucha contra el odio y las percepciones erróneas de Israel.

Durante una conferencia de prensa sobre su lanzamiento, a la que asistieron el alcalde de Toronto, John Tory, y el concejal James Pasternak, el director de políticas de la FSWC, Jaime Kirzner-Roberts, lo calificó como “increíblemente importante”.

“Llega en un momento crítico ya que la comunidad judía sigue siendo el grupo más blanco de crímenes de odio en la ciudad”, dijo Kirzner-Roberts. “El antisemitismo no comenzó ni terminó con el Holocausto y, si bien es el odio más antiguo, lamentablemente prevalece hoy más que nunca. Nuestra comunidad necesita aliados para alzar la voz contra el odio a los judíos y unirse a nosotros en la lucha contra este flagelo creciente”.



El alcalde de Toronto, John Tory, expresó más tarde sus grandes esperanzas en la campaña en Twitter, declarando que “Toronto es una ciudad para todos”.



“Quiero agradecer a los miembros de la comunidad por trabajar con nosotros para llevar a cabo esta impactante campaña que ayudará a abordar un aumento extremadamente preocupante del antisemitismo y los actos de odio contra la comunidad judía”, dijo.



Una oleada de crímenes de odio en Canadá ha aumentado la preocupación por la seguridad de la comunidad judía del país. Un informe reciente del Servicio de Policía de Toronto encontró que 257 tuvieron lugar solo en esa ciudad, con 56 dirigidos a judíos



Los crímenes de odio antisemitas en Canadá en general han alcanzado niveles récord durante seis años consecutivos, según datos compilados por B'nai B'rith Canada. Casi ocho incidentes por día ocurrieron en 2021, reveló una auditoría reciente del grupo, incluidos 2.460 episodios de acoso y 75 incidentes violentos a lo largo de 2021.



Recientemente, un conductor de Uber Eats en Toronto se detuvo en una ieshivá, abordó a los estudiantes y dijo que “mataría a 30 judíos hoy”. La escena fue presenciada por el cocinero de la escuela, quien recibió un puñetazo en la cara después de pedirle al hombre que se fuera. El cocinero entonces abordó al agresor y lo detuvo hasta la llegada de la policía, que descubrió que estaba armado con un cuchillo. En julio, la División de Crímenes de Odio de Toronto arrestó a un hombre por rociar un grafiti de un judío con melenas y una estrella de David en el interior de una mira junto a un mensaje que decía: “Dispara a un judío en la cabeza”.