Refua shlmá para Marcelo Blaj

No es habitual en nuestro portal pedirle a nuestros lectores que hagan tefilá pero hoy sentimos que Marcelo Blaj lo merece, es una persona de una calidad humana excepcional. Que Dios lo ampare y se cure pronto!!!!! Animo a su familia y a todos sus afectos.

Por favor hagan Tefilá por Nisan Uri ben Miriam. ¡¡Que se despierte ya!! Lo necesitamos. Lo queremos. Mínimo: Salmos capítulos 25, 121, 51. Y pongan tzedaká en su mérito!!

Salmos

Capítulo 20

Para el Director del Coro; un Salmo por David:

Que Adonái te responda en el día de aflicción; que el Nombre del Dios de Iaacov te fortalezca.

Que El envíe tu ayuda desde el Santuario, y desde Tzión te sostenga.

Que El recuerde todas tus ofrendas, y que siempre acepte favorablemente tus sacrificios.

Que El te otorgue lo que tu corazón desea, y cumpla todas tus sugerencias.

Nos deleitaremos en tu salvación, y en el nombre de nuestro Dios alzaremos nuestros estandartes; que Adonái cumpla todos tus deseos.

Ahora sé que Adonái ha salvado a Su ungido, respondiéndole desde Sus santos cielos con la poderosa fuerza salvadora de Su diestra.

Algunos [confían] en carrozas y algunos en caballos, pero nosotros [confiamos en el] invocamos el Nombre de Adonái nuestro Dios.

Ellos se doblan y caen, pero nosotros nos levantamos y nos mantenemos firmemente erguidos.

Adonái, sálvanos; que el Rey nos responda en el día en que clamamos.

Capítulo 51

Para el Director del Coro, un Salmo por David.

Cuando el profeta Natán vino a él después de que él hubo ido a Batshéva:

Agráciame, Dios, conforme Tu benevolecia; de acuerdo a Tu abundante compasión, borra mis transgresiones.

Límpiame a fondo de mi iniquidad, y purifícame de mi pecado.

Porque reconozco mis transgresiones, y mi pecado está siempre frente a mí.

Contra Ti solo he pecado, y he hecho aquello que es malo ante Tus ojos; [perdóname] a fin de que estés justificado en Tu veredicto y vindicado en Tu juicio.

Lo cierto es que fui engendrado en pecado, y en pecado me concibió mi madre.

Lo cierto es que tú deseas la verdad en lo más íntimo; enséñame la sabiduría de lo recóndito.

Púrgame con hisopo y seré puro; lávame y seré más blanco que la nieve.

Hazme oír [nuevas de] alegría y regocijo; entonces los huesos que Tú has quebrantado se alborozarán.

Oculta tu rostro de mis pecados, y borra todas mis transgresiones.

Crea en mí un corazón puro, Dios, y renueva dentro de mí un espíritu recto.

No me arrojes de Tu presencia, y de Tu Espíritu de Santidad no quites de mí.

Restitúyeme el regocijo de Tu salvación, y con espíritu de magnanimidad susténtame.

Yo enseñaré a transgresores Tus sendas, y pecadores retornarán a Ti.

Sálvame de la culpa de sangre, Dios, Dios de mi salvación; mi lengua cantará Tu justicia.

Adonái, abre mis labios, y mi boca dirá Tu alabanza. Ç

Pues Tú no deseas que yo traiga ofrendas, ni quieres holocaustos.

La ofrenda [propicia] a Dios es un espíritu contrito; un corazón contrito y quebranto, Dios, no desdeñas.

Concede el bien a Tzión en Tu buena voluntad; reconstruye los muros de Jerusalén.

Entonces querrás Tú los sacrificios [ofrendados] con justicia, holocaustos e incinerados por completo; entonces ellos ofrendarán novillos sobre Tu Altar.

Capítulo 121

Canción para las Ascensiones: Alzo mis ojos a las montañas — ¿De dónde vendrá mi ayuda?

Mi ayuda vendrá de Adonái, Hacedor del cielo y la tierra.

El no permitirá que resbale tu pie; tu guardián no dormita.

En verdad, el Guardián de Israel no dormita ni duerme.

Adonái es tu guardián; Adonái es tu sombra protectora a tu diestra.

El sol no te dañará de día, ni la luna de noche.

Adonái te guardará de todo mal; El guardará tu alma.

Adonái cuidará tu ida y tu venida desde ahora y para siempre.