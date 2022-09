Se realizó segundo foro Centroamérica Israel

B'nai B'rith International copatrocinó y participó en el Segundo Foro Anual de Centroamérica e Israel, que se llevó a cabo del 6 al 8 de septiembre en Ciudad de Panamá, organizado por el Movimiento de Combate al Antisemitismo (CAM), el Centro de Impacto Judío y el Grupo de Amistad Interparlamentario Panamá-Israel.

Celebrado por primera vez en julio de 2021 de forma virtual, el foro presencial de este año reunió a líderes, dignatarios y representantes evangélicos judíos latinoamericanos.



El enfoque principal del foro de este año fue fortalecer los lazos y los valores compartidos entre cristianos y judíos. Eduardo Kohn, director de Asuntos Latinoamericanos de B’nai B’rith, participó en un panel sobre este tema en el segundo día del foro.



El CEO de B'nai B'rith, Daniel S. Mariaschin, entregó un mensaje virtual al foro, agradeciendo a los organizadores y participantes por sus esfuerzos en la lucha contra el antisemitismo y el fortalecimiento de los lazos entre Israel y los países centroamericanos.



Mariaschin también agradeció a los líderes evangélicos y no judíos presentes en el foro. “Es muy importante que sepa cuánto valoramos su amistad y apoyo. Es reconfortante saber que no estamos solos en la lucha contra el antisemitismo, y en la batalla a veces cuesta arriba contra aquellos que buscan deslegitimar y demonizar al Estado de Israel, la única democracia verdadera en el Medio Oriente”, dijo.



David Djemal, vicepresidente senior de B'nai B'rith para América Latina, cerró la sesión de apertura enfatizando la lucha compartida contra el antisemitismo para judíos y cristianos por igual. También señaló la importancia de la alianza de B'nai B'rith con CAM y subrayó el papel histórico de B'nai B'rith en la defensa del pueblo judío y el Estado de Israel y la lucha contra el antisemitismo durante 179 años.



En total 14 países de la región participaron del foro. Los invitados distinguidos incluyeron a Natan Sharansky, ex prisionero de conciencia soviético y presidente del Instituto para el Estudio de Políticas y Antisemitismo Global; Mario Bucaro, canciller de Guatemala; Maruja Gorday, ministra de Educación de Panamá; Gerardo Amarilla, viceministro de Medio Ambiente de Uruguay; y Fernando Lottenberg, comisionado de la Organización de los Estados Americanos para monitorear y combatir el antisemitismo.



Además del foro, se llevó a cabo un encuentro especial entre la Comunidad Judía de Panamá y los asistentes de fuera del país.



Una declaración conjunta de los organizadores y patrocinadores del foro, incluida B'nai B'rith, destacó la importancia del apoyo continuo del foro al que asistieron líderes cristianos y judíos al Estado de Israel, el apoyo a las negociaciones directas entre palestinos e israelíes. para encontrar la paz real, el apoyo a los Acuerdos de Abraham y alentar a otros estados árabes a unirse a estos acuerdos de paz, alentar a todos los países a adoptar la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto para tener una herramienta sólida para combatir el odio antijudío, y pleno apoyo a Israel en su decisión de rechazar el acuerdo nuclear con Irán y hacer todo lo que esté en el poder del foro para evitar que Irán obtenga armas nucleares.