No. 170

Ki Tavó



Horario de velas en Montevideo, Viernes 16/09 18.19hs.

D-OS EN LA VÍA RÁPIDA

Por Yossy Goldman

¿Puede uno planificar ser bendecido? Obviamente, creemos que cuando vivimos como D-os pretende que lo hagamos, encontraremos nuestras vidas bendecidas de muchas maneras. Aun si no vemos los resultados en forma tangible e inmediata, ciertamente estamos conscientes de muchas bendiciones que vienen asociadas con el vivir una vida divina. Pero hay un versículo en nuestra parashá que nos promete bendiciones que nunca soñamos.

“Pero si obedeces la voz de Hashem, tu Elokim, cuidando y poniendo en práctica todos Sus preceptos... Todas estas bendiciones recaerán y se cumplirán en ti...” (Devarim 28:1-2)

¿Qué significa que las bendiciones recaerán en ti? Rabi Ovadia Sforno, uno de los comentadores bíblicos clásicos, sugiere que esto significa que serás bendecido aun cuando no hiciste esfuerzo para buscar esas bendiciones. Vendrá de forma inesperada, como un golpe de fortuna.

Se cuenta la historia del santo Rabi Levi Yitzjak de Berdichev que una vez vio a un hombre joven corriendo en la calle. El maestro jasídico lo detuvo y le preguntó “¿A dónde corres?” El hombre respondió “A ganarme la vida, Rabí”. A lo que el rabino le respondió “¿Cómo sabes que tu sustento está en la dirección en la que corres? ¿Quizás se encuentra en la dirección opuesta y estás huyendo de él?”

¿Siempre sabemos todo en forma segura? ¿Cuán frecuentemente los planes más cuidadosamente hechos terminan en nada? ¿No hemos tenido todos la experiencia de intentar con todo nuestro esfuerzo cerrar un negocio, y aun con toda la planificación y estrategia nada se materializa? Y por otro lado, hay veces cuando no ponemos mucho esfuerzo y repentinamente de la nada nos cae el negocio del año. La verdad es que no sabemos dónde se encuentra la bendición para nuestro sustento.

Y de la misma forma es con las bendiciones espirituales. Hay veces en las que hacemos el esfuerzo y seguimos sin inspiración y hay veces cuando nos inspiramos sin esfuerzo. De acuerdo al Baal Shem Tov, nuestra alma inconsciente puede escuchar algo en un plano superior, esto se filtra hasta nuestra alma consciente y somos tocados, motivados o inspirados.

Vivimos en una época de mucha confusión. Muchos están perdidos, trastabillando en un desierto espiritual. Pero muchos se están encontrando a sí mismos también. Han habido muchos que no necesariamente estaban buscando a D-os, pero D-os los encontró a ellos. “¿Cómo te inspiraste?” “Para decirte la verdad, no estoy seguro. Me estaba preocupando por mis asuntos y me choqué con este rabino”. O “estaba sentado al lado de esta persona en el avión...”. O “solo era un turista en el Muro de los Lamentos pero algo me conmovió.” Todos tienen una historia. En algunas historias nosotros buscamos a D-os, en otras D-os nos busca a nosotros.

Así que si siente el espíritu que recae sobre usted, no se apresure. Deténgase. Déjelo que lo alcance. Que las bendiciones de D-os recaigan sobre usted y transformen su vida.

LA CLAVE PARA EL ÉXITO

[Dijo Moshé al pueblo judío: “Debéis permanecer fieles a vuestro pacto con D-os] para tener éxito en todo lo que hiciereis.” (Devarim 29:8)

La palabra hebrea para ‘éxito’ (taskilu) también significa ‘comprender’. Así, este versículo implica que al cumplir los mandamientos de D-os, “comprenderemos todo lo que debemos hacer.”

Hay muchos aspectos de la vida referentes a los cuales debemos esforzarnos para determinar cuál es la forma de actuar más positiva posible desde el punto de vista espiritual. Cuando vivimos en consonancia con las instrucciones de la Torá, nos volvemos sensibles a la voluntad de D-os. Esto a su vez nos ayuda a comprender cómo actuar de acuerdo con la voluntad de D-os en el contexto de aquellas áreas de la vida que no se hallan directamente gobernadas por mandamientos específicos.

Likutei Sijot, vol. 14, pág. 106.

Deuteronomio (Devarim) 26:1 – 29:8

En la séptima sección del Deuteronomio llega a su término el segundo discurso de despedida de Moshé al pueblo judío. El discurso comprende el último repaso a algunos mandamientos, comenzando con uno que habría de ser relevante una vez que el pueblo judío entrara (tavó, en hebreo) a la Tierra de Israel, el consistente en llevar al Templo Sagrado los primeros frutos de la cosecha de cada año. Luego Moshé continúa con su evocación del pacto entre D-os y el pueblo judío.

EL EQUILIBRISTA

Por Tuvia Bolton

El Rabino Mendel Futerfas pasó varios años de su vida en un campo soviético de trabajos forzados. Más tarde, relató que una de las maneras con las cuales mantenía su fe y su compromiso con D-os era ocupar la mente a menudo en la práctica Jasídica, creada por el Rabi Israel Baal Shem Tov, que afirma: "De todo lo que la persona ve o escucha, debe extraer una lección para su servicio a D-os." Algunas profundas lecciones a veces vienen de orígenes bastante improbables. Por ejemplo, uno de los prisioneros anunciaba ser un acróbata de la cuerda.

Rab Mendel no creía en él, porque no podía imaginar que una persona pudiera desperdiciar su tiempo caminando sobre una cuerda y arriesgarse a caerse de cabeza, cuando podría simplemente caminar sobre el suelo como todos. Pero cuando el perverso Stalin murió, y el gobierno alivió un poco la presión sobre los campos, algunos de los internos decidieron celebrar, y el acróbata de la cuerda vio una oportunidad de probar que decía la verdad.

Encontró una larga y gruesa cuerda en algún lugar del campo, la amarró en la pared de un edificio de unos tres metros de altura, la estiró hasta otro edificio a unos quince metros de distancia y la ató a la misma altura. Por un largo rato, se quedó sobre una escalera, estirando, probando y apretando, hasta que finalmente todo quedó listo.

Debajo, se reunió una multitud. El hombre se quitó los zapatos y cautelosamente, pero sin ceremonia, subió por la escalera hasta llegar a la cuerda.

Rab Mendel fue uno de los primeros en acercarse, y contó lo que ocurrió: "Primero él escaló hasta la cuerda, dio algunos pasos, perdió el equilibrio y se cayó. Sin embargo sabía caerse, como un gato. Esperó algunos segundos y subió otra vez, y nuevamente se cayó. Pero finalmente comenzó a caminar, y entonces bailó sobre un pie, después sobre el otro, al ritmo de las palmas de los espectadores.

"Llegó entonces al fin, hizo el retorno, bailó de vuelta hasta el punto de partida, y por fin descendió por la escalera en medio de los aplausos y gritos de los espectadores fascinados."

"Después de apretar la mano de todos, vino hasta mí y dijo con una sonrisa satisfecha en los labios: 'Bien, Rabi, ¿que dices ahora?'"

"Le dije que estaba impresionado, pero no podía dejar de preguntarme como lo había hecho. ¿Como podía caminar sobre una cuerda estirada sin caerse? Después de mucha insistencia, él finalmente me reveló su secreto. 'Fijo la mirada hacia donde estoy yendo,' - dijo él - 'y jamás pienso en la posibilidad de caerme".

Esperó algunos segundos para que yo digiriera la respuesta, y entonces dijo: "¿Sabe cual es la parte más difícil? ¡Dar la vuelta! Cuando se gira para dar la vuelta, por un segundo se pierde el objetivo de vista. Tarda mucho tiempo para aprender a hacer la vuelta."

DEVOLVER OBJETOS PERDIDOS

Vas por la calle y, de pronto, encuentras algo: un celular, una billetera, un gato perdido. ¿Qué haces? ¿Te lo quedas? ¿El que lo encuentra se lo queda? ¿O mejor será que lo dejes ahí y sigas caminando? Ni una cosa ni la otra.

"No verás al buey o a la oveja de tu prójimo extraviados y los ignorarás; los devolverás…" (Deuteronomio 22: 1)

¿Acaso el objeto tiene nombre o tiene algún rasgo distintivo?

El celular puede identificarse en base a lo que tenga registrado, incluso, según el número de serie (si el dueño realmente es una persona organizada). Y la billetera, probablemente, pueda ser rastreada por su contenido.

Entonces, lo que haces es llevártelo a tu casa y tratar de encontrar al dueño. Pega carteles que anuncien el hallazgo, comenta lo sucedido en las sinagogas locales. No proporciones ningún detalle. Solamente di que encontraste un reloj, no digas de qué color es ni de qué marca. Si alguien lo identifica, devuélveselo.

Mientras el objeto esté en tu posesión, guárdalo bien. Si es una joya, ponla en la caja de seguridad; si es una prenda de vestir, dóblala y guárdala; si es una bicicleta, guárdala en el garaje. ¡No tienes derecho a usarla! Úsala solamente si es necesario para el mantenimiento del objeto. Por eso, conviene que manejes la motocicleta que encontraste dando una vuelta a la cuadra una vez cada tantas semanas para mantener en estado el motor, pero nada de paseos…

Excepciones:

• "El que lo encuentra se lo queda" se aplica a objetos genéricos que no tienen rasgos de identificación. Por ejemplo: un billete de $100 flotando en el viento, una birome, un paquete de papas fritas (si, como es de esperar, el dueño perdió la esperanza de encontrar el objeto que perdió antes de que tú lo encontraras).

• No puedes hacer una mitzvá transgrediendo otra. Así que no tomes esa billetera si es Shabat.

• Los objetos que prácticamente no tienen valor no necesitan ser devueltos.

También:

Ayuda a tu prójimo antes de que pierda lo que le pertenece. Si ves que las posesiones de tu prójimo corren peligro, salvalas. Si está por venir una inundación, coloca bolsas de arena. Si el viento está a punto de arrojar una rama de árbol en su auto, tocale el timbre y dile que lo mueva.

