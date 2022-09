La mirada de la Comunidad Judía de Chile a la crisis diplomática con Israel

Mucho se ha hablado y escrito-con razón- desde el jueves, sobre el gran desaire diplomático del Presidente de Chile Gabriel Boric a Israel, a través de la persona del Embajador Gil Artzyeli, al que rehusó recibir cuando ya estaba en el palacio La Moneda esperando su turno para presentar cartas credenciales. Se ha destacado el trasfondo de diversos pronunciamientos de Boric, antes de ser electo, contra Israel, con terminología propia de enemigos que optan por demonizar, no de quienes piden simplemente discrepar.

Al mismo tiempo hay un aspecto clave, de importancia que difícilmente se pueda exagerar, que está íntimamente relacionado al aspecto internacional de la crisis, pero de hecho tiene mucho que ver, ante todo, con la situación dentro de Chile. Nos referimos a la postura de la Comunidad Judía de Chile, que ha salido valientemente a criticar el boicot presidencial al embajador israelí, sabiendo al mismo tiempo destacar por qué, como chilenos, y no sólo como judíos chilenos, lo consideran inaceptable.

Cabe , ante todo, reproducir el comunicado oficial que publicaron este viernes en la tarde de Chile. Vale la pena leerlo hasta el final.

“La Comunidad Judía de Chile, expresa su rechazo al grave incidente diplomático producido por el presidente Boric, quien no permitiera al embajador de Israel participar en la ceremonia de entrega de cartas credenciales. Esto ofende la amistad y colaboración de más de 70 años entre ambos países. Con este desaire a las autoridades y representantes de otras naciones, el presidente Boric boicotea las relaciones bilaterales, improvisando una decisión en el momento en que el Embajador se encontraba en La Moneda, esperando ser parte de la ceremonia, junto con diplomáticos de Alemania, Arabia Saudita, Bélgica, Suecia y Suiza. La Cancillería Israelí ha manifestado que ve con severidad el desconcertante, y sin precedentes, comportamiento de Chile, y que esto perjudicará gravemente las relaciones entre ambos países.

El embajador de Chile en Israel fue citado este domingo ante el Director General del Ministerio de Relaciones Exteriores para una conversación de amonestación en la que se aclarará la respuesta israelí al embajador. Considerando la multiplicidad de conflictos que existen en mundo, las críticas a los actos de cualquier Estado se pueden realizar por distintos medios, pero nunca de esta forma. Cuando el problema se tiene con el único Estado judío del mundo, el doble estándar se llama antisemitismo.

Con estas acciones, no se aporta a la paz, muy por el contrario, se deja a los judíos de Chile enfrentados a un clima hostil, violento y amenazante.

El nexo del pueblo judío con Israel es histórico e innegable. Acciones como esta, tienen efectos comprobados en manifestaciones de odio y ataques directos hacia la colectividad judía. Es deber del Estado proteger a todos sus ciudadanos, y este gesto del gobierno pone en peligro a una minoría de chilenos, que sentimos una amenaza a la seguridad de nuestras comunidades, hijos y familias.

Es un hecho comprobado que, durante distintas crisis en Israel y la región, aumenta el antisemitismo, dando espacio a incidentes violentos en sinagogas y centros comunitarios judíos. No podemos olvidar los ataques a la AMIA y la Embajada de Israel en Argentina. Un Jefe de Estado tiene la responsabilidad de resguardar la política exterior y las relaciones internacionales. Corresponde que el gobierno de Chile pida disculpas públicas y repare este daño a las relaciones bilaterales entre Chile e Israel”.

Hasta aquí el comunicado.

La comunidad Judía de Chile se plantó en forma digna y principista ante el ataque a Israel, que con razón consideran de hecho también un ataque antisemita, advirtiendo respecto a preocupantes consecuencias dentro de Chile, consecuencias detrimentales para ellos mismos.

El agravante de fondo, del que muchos tratan de no hablar explícitamente pero allí está, es la existencia en Chile de una comunidad palestina de aproximadamente medio millón de personas, cuyo liderazgo fomenta continuamente la demonización de Israel. Increíblemente, aunque se trata de cristianos originarios más que nada de la zona de Belén o sus descendientes, adopta una línea prácticamente pro Hamas. Claro que ninguno osará decir que apoya el terrorismo, y no creemos que el tema pase por allí. Pero si se dedican a condenar y demonizar a Israel, sin condenar jamás un atentado, y si inclusive en épocas en las que había buenas negociaciones de paz optaban por criticar la opción del diálogo con Israel, hay allí un serio problema.

Boric no cometió el desaire a Israel por la comunidad palestina chilena sino por sus propias convicciones extremistas tendenciosas, que ha expresado ya en campaña repetidamente. Pero la dinámica interna en Chile en ese sentido, no ayuda.

Estimamos que fue a ello que se refirió el jueves el Embajador Artzyeli al comentar que hay un nuevo Medio Oriente en el que se acaban de cumplir 2 años de los Acuerdos de Abraham pero “aquí en Chile la polarización, por razones que no entiendo, es mucho más que en Medio Oriente”. Agregó que “ojalá que este mensaje de paz, de cooperación que existe entre Israel y sus vecinos árabes, llegue también a Chile”, dijo el diplomático israelí. Nosotros interpretamos que su referencia implícita fue a la línea de la comunidad palestina chilena, aunque no lo dijo.

Lo seguro es que no podía referirse a la línea de la Comunidad Judía de Chile que si bien quizás entiende que ya no tiene sentido buscar mucho diálogo con sus compatriotas chilenos de origen palestino, jamás buscaron antagonizar. Pero tal como deja en claro el comunicado publicado, eso no quiere decir que se amedrenten cuando hay que salir a poner los puntos sobre las íes.