Régimen iraní arresta al menos a 22 manifestantes en medio de disturbios

El gobernador de Teherán acusó a los manifestantes de atacar a la policía y destruir la propiedad pública durante las manifestaciones iniciadas por la muerte de una joven mientras estaba bajo la custodia de la policía moral de Irán.



Mahsa Amini, una joven de 22 años de la provincia iraní de Kurdistán, entró en coma y murió luego de su arresto en Teherán la semana pasada por la policía moral por "vestimenta inadecuada", lo que provocó la ira nacional y manifestaciones en numerosas áreas, incluido el capital.



Las protestas se extendieron el lunes, siendo las más intensas en la región kurda. El grupo kurdo de derechos humanos Hengaw dijo que tres personas murieron allí el lunes cuando las fuerzas de seguridad abrieron fuego, revisando a la baja una cuenta anterior de cinco muertos.



Reuters no pudo verificar de forma independiente el informe y no hubo confirmación oficial de las muertes.



En las condenas a nivel nacional por la muerte de Amini, el hashtag persa #MahsaAmini ha alcanzado más de 3 millones de menciones en Twitter.



Los videos publicados en las redes sociales han mostrado manifestaciones en numerosas ciudades, con mujeres agitando sus pañuelos en la cabeza y manifestantes enfrentándose a las fuerzas de seguridad.



Reuters no ha podido verificar los videos.



El gobernador de Teherán, Mohsen Mansouri, en una publicación en Twitter durante la noche, dijo que “los elementos principales de las reuniones de esta noche en Teherán estaban completamente organizados, capacitados y planificados para crear disturbios en Teherán”.



“Quemar la bandera, echar diesel en las carreteras, tirar piedras, atacar a la policía, prender fuego a motos y basureros, destruir bienes públicos, etc., no es obra de la gente común”, dijo.



En una gran protesta en Teherán, una multitud de manifestantes vestidos de negro gritaron "Oh, el día en que estaremos armados", según un video publicado por la cuenta de Twitter 1500tasvir, que publica imágenes que dice recibir del público. La cuenta tiene 70.000 seguidores.



Otro video de Teherán mostraba autos de policía con las ventanas rotas, mientras un vehículo de las fuerzas de seguridad cercano disparaba cañones de agua hacia los manifestantes.



En la provincia norteña de Gilan, la policía arrestó a 22 personas por destruir propiedad pública, dijo el subcomandante de policía.



La policía ha dicho que Amini se enfermó mientras esperaba con otras mujeres detenidas por la policía moral, que hace cumplir reglas estrictas en la república islámica que exigen que las mujeres se cubran el cabello y usen ropa holgada en público.



Pero su padre ha dicho repetidamente que su hija no tenía problemas de salud y agregó que había sufrido moretones en las piernas. Responsabilizó a la policía por su muerte.



En la región kurda, la organización de derechos Hengaw dijo que hubo protestas en 13 ciudades el lunes y que 250 personas fueron arrestadas.



Hengaw dio los nombres de tres personas que, según dijo, habían muerto durante las protestas en tres ciudades diferentes, incluida la ciudad natal de Amini, Saqez. Hengaw dijo que una persona previamente identificada como muerta en realidad estaba herida.



El lunes, Estados Unidos exigió rendición de cuentas y dijo que Amini murió “después de las lesiones sufridas mientras estaba bajo custodia policial por usar un hiyab ‘inadecuado’”. Francia también condenó su arresto, “y la violencia que causó su muerte”.



El lunes, el comandante de la policía de Teherán describió su muerte como un incidente “desafortunado”, al tiempo que rechazó lo que calificó como “acusaciones cobardes” contra la policía.