Una forma singular de festejar Rosh Hashana: en Uman, Ucrania

El fenómeno sobre el que explica esta nota, es muy conocido en Israel, creemos que menos en la diáspora judía. De Israel, todos los años salen numerosos miles de judíos muy creyentes y observantes en su diario vivir, en dirección a Uman, una localidad en territorio de Ucrania, para orar junto a la tumba de una especial de la historia judía: Rabi Najman de Breslav.

En Israel muchos ven a sus seguidores, a los que suelen llamar “los breslavim”, como “los que bailan contentos”, porque a menudo se los ve literalmente bailando en cruces carreteros, en una forma singular de expresar la fe.

Evidentemente, las cosas van más profundo.

Para entenderlas, recurrimos a un querido amigo, Rafael Kaufman, que hace ya años viaje pocos días antes de Rosh Hashaná a Uman, lo ha hecho solo y tambien con algunos de sus 6 hijos, y este año está allí con 3 de ellos. Rafael nos explica de qué se trata.

Primero, sobre quién es esta historia.

“Rabi Najman nació en la aldea de Meshibush en Podolia, hoy parte de Ucrania, en el año 1772. Murió y fue enterrado en Uman en el año 1810 con apenas 38 años. Era bisnieto de Rabi Israel Baal Shemtov fundador del Movimiento Jasídico.

Desde muy pequeño Rabi Najman salía a hacer Hitbodedut que significa apartarse a un lugar tranquilo y hablarle a D-s, agradecerle, hacer una introspección sobre nuestras acciones y pedir ayuda y consejo ante cualquier circunstancia de la vida”.

Rafael amplía en términos generales, partiendo de la costumbre de Rabi Najman. “La persona puede quedarse con la mente en blanco y ahí le puede venir un pensamiento sobre cómo solucionar esa situación. Humildemente la persona no debería pensar por eso que es un genio o que tuvo una gran idea sino agradecer a Hashem por haberle enviado esa respuesta y la solución a su problema”.

Y volviendo a Rabi Najman mismo, agrega: “Rabi Najman fue un líder espiritual singular que explicaba sobre los obstáculos que hay en el camino de acercamiento a Hashem (D-os) , la importancia de la alegría, la simpleza y la actitud de recibir la vida con cierto grado de ingenuidad (tmimut), ya que todo viene de Hashem que es benevolencia pura aunque no siempre nos es fácil entenderlo”.

Rafael entra en detalles:

“Según las enseñanzas de Rabi Najman hubo cinco grandes líderes en el pueblo judío , conocidos cada uno de ellos como ´tzadik yesod Olam´o sea ´un Justo de la base del mundo´. Cada uno trajo un sistema de estudio y trabajo espiritual que fue el ideal en su momento para su generación”.

¿Quiénes son esos cinco Justos?

1) Moisés quien recibe la Torá en el monte Sinaí hace 3300 años .

2) Rabi Shimon Bar Yojai en el siglo I E.C. quien trajo la Kabala, enseñanzas secretas de la Torá.

3) Ari Hakadosh sabio Kabalista del siglo XVI quien desarrolla y explica las ensañanzas de Rabi Shimon Bar Yojai.

4) Rabi Israel Baal Shemtov que creó el Jasidismo.

5) Rabi Najman de Breslav de quien se dijo que: "Su fuego arderá hasta la llegada del Mashiaj".

Según nos explica Rafael Kaufman, “durante muchos años los jasidim de Breslav no eran bien vistos en otros grupos jasídicos pero a partir de los años '50 comenzaron a crecer convirtiéndose hoy en un faro de luz para muchas almas perdidas y perturbadas con masas enormes de seguidores muchos de los cuales volvieron al camino de la Torá (jazará bitshuvá)”.

Y agrega que Rabi Najman descubre los diez Salmos, llamados el Tikún Haklali, que ayudan ante cualquier situación complicada o conflictiva.

Su principal alumno Rabi Natan hizo un compendio de sus enseñanzas en el famoso libro "Likutei Moharán". Rabi Najman escribió entre otros el libro de Sipurei maaasiot, historias con moralejas. El decía: "el mundo dice que los cuentos son para hacer dormir a las personas y yo digo que los cuentos son para despertarlas"

“El proclamó antes de morir ante dos testigos que quien venga a su tumba, de una moneda de tzdaká (limosna) y recite el Tikún Haklali para la elevación de su alma, y que él se esforzará a lo largo y ancho para depurar y salvar el alma de esa persona. Rabi Najman dijo que su alma es especialmente fuerte para ser consejero de bien en el día del Juicio de Rosh Hashana para recibir un veredicto positivo y ser inscriptos en el libro de la vida”.

Rafael explica que Rab Najman incentivó a sus seguidores a hacer el "kibutz" (reunión)de Rosh Hashana en Uman dónde el decidió ser enterrado, ya que junto a su tumba fueron enterrados judíos asesinados por los cosacos en el siglo XVII santificando así el nombre Divino.

Pedimos a Rafa Kaufman que más allá de la explicación histórica y religiosa, comparta con nosotros su vivencia personal.

“Tengo el mérito de estar llegando a Uman desde el 2011. Ese año eran 30.000 los judíos llegados allí para Rosh Hashana. Ese número fue creciendo año a año hasta que en el año 2019 anterior al Covid llegaron casi 70.000 jasidim. El año pasado en plena pandemia llegamos 30.000 aproximadamente. Este año a pesar de la guerra se decía que habría cerca de 15.000 personas pero parece que hay por lo menos 20.000”.

Sin subestimar la explicación histórica y la plena conciencia acerca del hecho que la Fe mueve montañas, pedimos entender qué aporta ir hasta Uman.

“La razón de visitar tumbas de justos y justas y rezar allí es que la figura del tzadik o tzadeket es como un resorte que sirve como consejero de bien para elevar en forma más rápida y directa nuestras tfilot, plegarias, a Boré Olam, el Creador, Rey del Universo”.

Preguntamos cómo se da todo esto en la práctica, si todos rezan juntos, cómo se hace. “ No hay tfilot fijas todos juntos sino hay decenas de minianim, los grupos en los que judíos se juntan a rezer. Cada uno se acerca al Tziun , la tumba, y recita el Tikún Haklali que son 10 salmos y más Tehilim y reza”.

¿Y la guerra?

“Aunque Ucrania está en guerra y el espacio aéreo está cerrado y no hay vuelos a Ucrania, la zona de Uman llegando desde países del oeste de Ucrania cómo Rumania, Moldavia, Polonia no es problemático. Lo complicado es que son muchas horas de bus 8-20 horas de viaje con las fronteras en las que el paso es muy lento por falta de logística adecuada.

Quienes venimos estamos dispuestos a este esfuerzo con tal de estar aquí. La zona de combates estás a cómo 300 km al este de Uman.

En Uman no se siente la guerra, lo único que a veces dificulta es que hay toque de queda de las once de la noche a cinco de la mañana no pudiendo salir a la calle. Lo demás, todo normal”.

¿Rosh Hashaná fuera de casa?

Preguntamos a Rafael, conociendo a su esposa Keren Jaia , a su mamá Celia, a sus hijos , nietos, y todo el resto de la familia, si el viajar a Uman y no pasar Rosh Hashaná en familia, no atenta contra el espíritu de la fiesta, del jag.

“A Uman viaja solamente hombres y está claro que cada uno combina eso con su esposa, sea si viaja con algunos de los hijos o solo. Esto cuenta con el apoyo de la esposa. Te diré más: ellas están dispuestas a esto pues saben la bendición que trae a la familia el hecho que su esposo e hijos viajen a Uman. Se merecen un gran reconocimiento por su entrega. Los esposos nos sentimos representantes de toda la familia y cada uno que llega aquí también un representante del pueblo de Israel”.

Resta solamente, en nombre de Rafael Kaufman, transmitir sus augurios de Shaná Tová umetuká a todo el pueblo de Israel.