Libro israelí sobre empoderamiento de la mujer se publica en español en Uruguay

Yael Osin Izaki, nacida en Montevideo y radicada en Israel junto a sus padres y hermano desde los 7 años de edad, es Psicóloga Social y tiene un Doctorado en Dirección. Se dedica al tema de género desde el comienzo de sus estudios universitarios, interesada especialmente en mejorar la inserción de las mujeres en el área laboral.

Hace aproximadamente un año publicó el libro “Exitosa a tu manera”, una serie de entrevistas con mujeres felices con el camino que eligieron en sus vidas.Próximamente se publica en español. Siempre, de fondo, su motivación es empoderar y alentar a enfrentar la vida con seguridad.

Hace unos años creó la asociación “Netta” que apoya precisamente el empoderamiento de la mujer.

La publicación del libro en español, en Uruguay, dentro de unos meses, es lo que motiva esta entrevista.

P: Querida Yael, aunque ya te he entrevistado hace tiempo, creo que es justificado volver a hacerlo porque el libro que editaste, concebiste y empujaste para que se concrete “Exitosa a tu manera”, está publicándose en español y se edita inclusive en Uruguay. Recordemos ante todo de qué se trata. Pero también te pido que me cuentes la historia del libro, que salió primero en hebreo, hace unos pocos años.

R: El libro se publicó hace dos años en hebreo ya que aunque no es mi lengua madre, es sí el idioma que mejor domino desde que mi familia se radicó en Israel cuando yo tenía 7 años. “Exitosa a tu manera describe opciones difíciles que mujeres toman en sus carreras y su estilo de vida. Y el objetivo es alentar a mujeres y a la gente en general a estar atentos a sí mismo, a dedicarse a aquello que aman, a lo que les da energía , evitando en la medida de lo posible comparaciones destructivas y rendirse a una escala de valores que no es la suya propia.

P: ¿Cómo se puede conseguir el libro? ¿Y cómo funcionará la difusión del libro en español?

R: Está a la venta en Amazon en inglés y ahora, para mi alegría, ha llegado el turno del libro en español. En cuanto al español, el libro se imprimirá próximamente en Montevideo en algunos cientos de ejemplares y será colocado también en Amazon. Dado que me es importante que llegue a mujeres, y mucho menos el tema de la venta, decidí simplemente darlo de regalo a aquellas mujeres que estén interesadas en leerlo. Me gustaría mucho recibir comentarios sobre el libro de quienes lo lean,por lo cual en cada uno agregaré una etiqueta con mi correo electrónico, a fin de que se pueda entablar contacto directo conmigo y así yo lo tengo con las lectoras. Espero llegar a Uruguay en unos meses y hasta entonces, quienes estén interesadas en recibir el libro me pueden escribir a [email protected]

P: Excelente. ¿Has tenido ya repercusiones del hebreo y el inglés?

R: Sí, he recibido reacciones muy positivas. Numerosas mujeres me han dicho que es una pena que no hayan tenido el libro cuando ellas decidieron dedicar la mayor parte de su tiempo a criar a sus hijos-por dar un ejemplo- y también comentarios muy positivos de psicólogas ocupacionales que asesoran a gente que pide ayuda para decidir a qué profesión u ocupación dedicarse.

Decisiones de mujeres para la vida

P: El tema de fondo no es simplemente destacar historias de mujeres enamoradas de lo que hacen, plenas consigo mismas y su camino por la vida, sino poner énfasis en la importancia de que una mujer pueda precisamente marchar con lo que quiere. Y eso a veces debe pasar por el empoderamiento…o sea, no siempre es natural o sobreentendido que una mujer lo logra. Y tú te dedicas entre otras cosas precisamente a eso ¿verdad?

R: Exacto. Las elecciones de la gente se ven influenciadas por distintos factores. Las mujeres suelen tomar más en cuenta consideraciones sobre trabajos que se puedan combinar con la familia y los hombres en general toman decisiones en base al sueldo que pueden recibir, ya que sienten que la carga de mantener a la familia recae más que nada sobre sus hombros. Yo, en efecto, me dedico al área de las mujeres en el mundo laboral, partiendo de un punto en el que tratamos de hacer posible que ellas puedan realizar sus sueños en un entorno justo que les permita desarrollarse y florecer.

P: ¿Hay un común denominador entre las mujeres que tocan la puerta de tu asociación sin fines de lucro Netta y quieren recibir asesoramiento? Y dicho sea de paso….¿eso siempre es un mensaje claro que dice “preciso ayuda”?

R: La mayor parte de las mujeres que llegan a “Netta”, el Centro de Desarrollo de Carrera, tienen entre 35 y 50 años de edad. En general se hallan en una especie de punto clave en sus vidas, sea porque recién dieron a luz, terminaron de estudiar o por problemas que surgieron en sus trabajos por lo cual se preguntan si acaso no será el momento de pasar a otro empleo, si deberían cambiar de rubro o campo . A veces simplemente hay que pensar juntas con una profesional que sepa plantear las preguntas correctas de las que llegarán las respuestas apropiadas para cada mujer.

P: Como sabemos hay muchos prejuicios sociales, socio-económicos respecto al rol de la mujer o su capacidad para salir adelante. ¿Dirías que mujeres de distintos estratos sociales, de distintas comunidades, religiones y orígenes, precisan que las guíen?

R: Creo que todo joven o toda persona nueva en un trabajo necesita que lo guíen, cierto monitoreo. Entre los hombres el proceso se da de forma natural cuando otro hombre en una posición más alta se hace cargo de un nuevo empleado. Pero mujeres necesitan una guía específica para mujeres porque la idiosincracia, la cultura de la organización en cada lado, influye distinto en unos y otros. La mujer está menos ocupada con eso, destaca menos sus éxitos y en general no se presentan como candidatas a un puesto si no sienten que cumplen el 100% de los requisitos para el mismo. Los hombres sí, decididos a aprender sobre la marcha. Aclaro que el tema aquí no es acusar a las mujeres de actuar con inseguridad ya que sabemos que en general los hombros son aceptados al trabajo por su potencial y las mujeres por su experiencia.

En cuanto a lo que preguntaste sobre mujeres de distintos orígenes, sea sociales o religiosos, necesitan guía, pues sí, no hay duda. En Estados Unidos por ejemplo, las mujeres de origen latino lidian con determinados problemas específicos que no son relevantes para otras, por ejemplo las norteamericanas blancas. Cada grupo tiene sus sensibilidades. Los directores tienen que molestarse en conocerlas por el bien de sus empleados y de la organización en general.

P: ¿Hay UN consejo ineludible, siempre, infaltable cuando se quiere ayuda a una mujer a que sea independiente, que sepa tomar sus decisiones?

R: Si tengo que elegir un consejo que una mujer pueda usar para tomar decisión, diría que escuche su voz interna. Si lo hace, podrá tener claro qué le resulta agradable, qué le gusta, cuáles son sus límites, dónde quiere estar y dónde no.

Una experiencia personal

P: ¿Qué tomas de tu propia experiencia de vida en este desafío?

R: Creo que yo siempre escuché a mi propia voz interna. Y hoy puedo poner mis decisiones bajo ese título. Así lo hice cuando fui a estudiar Psicología, cuando en el segundo año de estudios entendí que no quiero ser psicóloga clínica y cuando para el segundo título opté por Psicología social , un área que me resulta apasionante hasta hoy. También cuando decidí que mi carrera se mantendría a fuego lento cuando mis hijos eran chicos. Reconozco que a pesar de ello, sentía siempre la necesidad de justificarme cuando me preguntaban en qué trabajo o, como muchos dicen..”¿Y vos qué hacés?”.

P: Te entiendo…Yale, el hogar, la familia en la que uno crece, es clave para todo esto. ¿Cómo es el hogar en el que tú creciste? Tus padres son muy conocidos y apreciados en la comunidad uruguaya en Israel. Contame por favor de nuevo de ambos.

R: Ante todo, me da mucha alegría decir que ambos gozan de muy buena salud, tanto mi mamá con sus 92 años como mi papá con casi 91.

P: Hasta los 120 de corazón.

R: Muchas gracias.Mis padres hicieron sus respectivas carreras, cada uno en el tema elegido. En mi casa siempre se hablaba mucho de cultura y política. En Shabat mi padre siempre ponía discos más que nada de música clásica. Y cuando había alguna discusión sobre una palabra, se paraba a revisar qué decía el diccionario.

P: Y ya que hablamos de tu hogar uruguayo, volvamos al libro. ¿Por qué publicarlo en Uruguay? Tu raíz está siempre allí muy fuerte ¿verdad?

R: ¡Por supuesto! Nací en Uruguay, mis padres nacieron en Uruguay y aunque tuve el privilegio de crecer allí sólo hasta los 7 años, me sentí y me siento siempre muy conectada con el país. Siento que mi corazón se ensancha apenas aterrizo en tierra uruguaya. Creo que este tema del que hablamos es universal y para mí era importante hacerlo accesible también a mujeres que hablan español y claro que Uruguay es el lugar más natural para mí. Elegí a un traductor uruguayo israelí que es amigo de la familia, Ury Vainsencher, el diseñador gráfico es familiar suyo, Marcelo Vainsencher, y también la editora del libro es uruguaya, Macarena Vidal Fratelli.

Y para terminar…

P: Yael, reecordemos cómo elegiste las historias del libro. Debo decir, noblesse oblige, que una de las entrevistas me la hicieron a mí.

R: Así es. Tuve el gusto de conocerte y de incluir tu historia uruguayo-israelí en el libro y ahora ésta adquiere un significado mayor aún. Elegí mujeres con historias variadas que me pareció podían resultar inspiradoras o alentar a otras mujeres en el momento que tienen que elegir un camino. Es importante entender que el éxito es la satisfacción interna que nosotros sentimos con nuestra vida y no tener una profesión o un estilo de vida que otros nos presentan como éxito.

P: Impresionante Yael. Estoy segura que aportará a otras mujeres. Y te felicito por la pasión y el espíritu que te acompaña en todo esto. Un abrazo muy grande.

R: Gracias a ti y Shaná Tová , muy buen año, a todos.