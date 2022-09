TEAMCHUNT – la olla popular de Jabad en la ciudad de Buenos Aires

Es jueves en la ciudad de Buenos Aires, y la gente hace cola para tomarse el bus (el colectivo allá) para volver a su casa luego de la jornada de trabajo.

Estoy en la Plaza Once, hay mucha gente haciendo cola, pero no toda esperando por el transporte.

En toda la plaza, que no es pequeña, hay gente que está esperando otra cosa.

Ya desde hacía algunos días había coordinado con Iosi, el hermano de Eli (para quienes están en Twitter, más conocido por @pinchegorro) que iba a ir, colaborar y hacer esta nota para el semanariohebreojai.com.

Caption

No es que esperaba ver nada nuevo, ni raro, ni nada que no pase en Uruguay también. Pero el #TeamChunt es un equipo de gente que hace años viene haciendo esto y lo hacen muy rápido, muy coordinadamente, con mucha solvencia y sobre todo con mucho amor.

La idea original nació de Eli Levy, cuando era rabino de Jabad en el barrio de Colegiales en Buenos Aires.

Unas cuantas horas antes de las 19:30, momento en el que me encontraría con todo el grupo, se comienza a preparar la comida. Son dos ollas de las grandes y el plato es el Cholent. ¿Quë es?

Una especie de comida de olla, estilo guiso de arroz con pollo – estiman en total unos 40 kilos- , muy bien condimentada . Seguro que es mucho más complicado gastronómicamente hablando, pero para que se hagan una idea.

Se sirven alrededor de 180 platos de comida y son unos 50 kilos de Chollen.

La bebida que se ofrece es mate cocido, aproximadamente 200 vasos. Ambas, comida y bebida, servidas bien calientes, para mitigar el frio de la calle y se agregan unos 10 kilos de pan casero para terminar de completar toda la cena.

No imaginen que el público que recibe esta comida y bebida sea solamente gente que vive en la calle. Hay de todo, y hay gente que come y pide una porción más para llevar. A veces es una madre y su hija, a veces un señor mayor solo. A nadie se le niega nada, y a nadie se le pregunta nada.

La mayoría agradece, o te sonríe, y supongo que eso es lo que hace que el equipo se siente lleno al final de su tarea semanal.

Con el paso del tiempo, la presencia del #TeamChunt se ha convertido en parte del paisaje de la plaza. Iosi Levy nos conto como la gente reconoce y estima la labor que “los judíos buenos” (como algunos los llaman) hacen allí.

En 30 minutos todo está repartido, se levantan las bandejas, vasos y cubiertos de plástico que hayan quedado tirados en la zona donde la gente se sienta a comer, que es un cantero como los de la plaza del Entrevero en Montevideo.

La situación física y psíquica de las personas en situación de calle , hace que a veces haya que tomar precauciones , y la Policia en la plaza, está atenta a que todo se desarrolle con normalidad.

No me parece necesario ahondar en la parte espiritual de lo que el #TeamChunt representa. Seguramente todos imaginan qué mitzvot se cumplen al completar la tarea. Seguramente ayudar al necesitado, es una forma de santificar el nombre de Dios . Y para quienes quieran verlo de una manera mas laica, la consagración de valores éticos y morales para con el prójimo que no fue favorecido en la vida es, indiscutible.

Sin duda, el ser solidario con las personas que la están pasando mal en la sociedad es la base de todo el trabajo, un sentimiento que es inherente a nuestra condición humana. Es notorio, que la sociedad argentina está pasando por momentos difíciles y eso hace que la necesidad de dar y recibir ayuda este muy presente en el grupo.

Este modelo tan aceitado de trabajo, tal como yo lo experimenté, bien merece ser replicado en otros lugares y eso es parte del deseo del #TeamChunt, poder replicar la experiencia en otros lugares. Iosi me relató que hubo experiencias en México y ciudad de Guayaquil en Ecuador. Asimismo en la propia ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Belgrano y durante la pandemia funcionaron otros grupos.

Los voluntarios siempre son bienvenidos, y mientras mayor cantidad sean, más fácil será crear nuevos grupos.

La sensación de satisfacción por la tarea cumplida se respira al momento de culminar la tarea y la foto grupal que siempre se hace es la prueba material de eso que sienten todos y que yo también sentí.

Por último, solo me resta agradecer a todo el #TeamChunt que me recibió como si fuera uno más , me permitió colaborar con ellos y en especial a Iosi que me permitió ser parte por una noche, del equipo #TeamChunt.

Me fui feliz, hay gente que aún se preocupa por la gente.