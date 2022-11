Atentado terrorista palestino deja 3 muertos y 3 heridos graves

Uno de los peores atentados terroristas palestinos de los últimos tiempos fue cometido este martes de mañana en Israel, cobrando como cruento saldo la vida de 3 israelíes y dejando a otros 3 heridos con distintos grados de gravedad.

El ataque fue cometido a la entrada de la zona industrial de Ariel en Samaria, en la que funcionan fábricas y compañías que cuentan con trabajadores israelíes y palestinos, lo cual siempre combina una apuesta a la convivencia a través de la cooperación económica, con lo delicado y frágil de la situación, por el conflicto de fondo.

El terrorista Muhamad Murad (18), de una aldea cercana, que tenía permiso legal para trabajar en Israel, llegó a la entrada a la zona industrial, presentó su licencia al guardia y de inmediato lo acuchilló.De allí corrió hacia la estación de nafta cercana donde mató a dos israelíes a puñaladas y dejó a otro herido grave. De allí, comenzó a huir en coche hacia la carretera número 5 aledaña en un automóvil robado, viajó a contramano, embistió a una persona y la mató, chocó a varios autos y antes de ser neutralizado por un soldado que se hallaba en la zona y lo disparó, alcanzó a acuchillar a otro israelí.

El terrorista

En las redes sociales está circulando un terrible video en el que se ve al terrorista asestando numerosas puñaladas a una de sus víctimas en la estación de nafta. Optamos por no reproducirlo y exhortamos a quien se tope con él a no hacerlo, ya que sirve de aliento a otros asesinos y evidentemente es una imagen terrible si llega a ojos de los familiares aunque no se vea el rostro de la persona atacada.

El Primer Ministro de Israel Yair Lapid declaró que “hoy la ciudadanía de Israel despertó a una mañana difícil y dolorosa”, señalando que “un terrorista despreciable ha perpetrado un abominable atentado en Ariel”.

Recordó que “combatimos incansablemente el terrorismo con todo el poderío de las Fuerzas de Defensa de Israel, el Servicio de Seguridad y todas las fuerzas de seguridad”, asegurando que “recientemente hemos logrado desmantelar una extensa infraestructura terrorista y de planificación de atentados pero esta guerra debemos librarla día a día”.

Lapid aseguró que “nuestras fuerzas de seguridad trabajan día y noche para proteger a la ciudadanía de Israel y atacar las infraestructuras terroristas en cualquier momento, donde quiera que estén”.

La reacción palestina

Los palestinos, como siempre, salieron a festejar el atentado y al oir que hubo muertos israelíes, distribuyeron golosinas y dulces en las calles.

Podemos verlo aquí.

1/2 El increíble tupé de los palestinos después del atentado de hoy en el que fueron asesinados 3 israelíes y otros 3 resultaron gravemente heridos. Primero, salen a festejar repartiendo caramelos y dulces al enterarse que murieron judíos. Esto es de Gaza. pic.twitter.com/DGMv5tnK8F — Jana Beris (@JanaBeris1) November 15, 2022

Y hay otro elemento más que condenable.