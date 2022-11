Miles de israelíes al Mundial, aunque no hay relaciones dipomáticas con Catar

La posición de la FIFA, aclarando que no está permitido discriminar a ningún país y ningún pueblo y que todos los que deseen debe poder asistir al Mundial en Catar, es lo que hizo posible que las autoridades del emirato permitan la entrada de hinchas israelíes amantes del fútbol . Según la Cancillería israelí, por lo menos 4 ó 5 mil ciudadanos israelíes llegarán a Doha para mirar distintos partidos, pero estiman que en realidad son más del doble.

No todos están necesariamente registrados en forma ordenada, ya que no pocos viajan con pasaportes extranjeros y lo hacen no en los vuelos directos desde Israel sino a través de terceros.

Sin olvidar ni por un momento la plena consciencia que hay en Israel sobre el carácter del régimen catarí, su apoyo a grupos radicales islamistas e inclusive a Hamas, las autoridades israelíes también ven la otra cara de la moneda. Catar no actuó como quien se limita a acatar las órdenes de FIFA en cuanto al permiso a israelíes a entrar al país, sino que también autorizó que funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel presten servicios consulares a los israelíes durante el Mundial, en el propio territorio nacional.

En la Cancillería dan a entender claramente que esta actitud fue más allá de lo que Catar no tenía más remedio que aprobar.Lejos se está de reanudar las relaciones diplomáticas que hubo durante un tiempo hace muchos años, pero la situación actual, de todos modos, tiene un gran significado para Israel, que aún tiene no pocos desafíos regionales con los que lidiar.

Otro elemento destacado que no deja de sorprender a los israelíes, es la gran cantidad de periodistas israelíes que están transmitiendo desde Doha.

Los emocionados eran también los israelíes que viajaron en seis vuelos desde el aeropuerto internacional Ben Gurion a Doha en Catar. En ambos lados se hizo historia al aparecer sobre las pantallas el nombre correspondiente: en Israel, Doha como destino. Y en Doha, Tel Aviv como puerto de origen.