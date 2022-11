Seis preguntas a Mayim Bialik

Después de tener roles icónicos en programas televisivos como Blossom y The Big Bang Theory, la actriz Mayim Bialik ahora es la anfitriona de Jeopardy. Aquí hay seis cosas increíbles que nunca supiste sobre ella.

1. ¿Cuál piensas que fue tu mayor Kidush Hashem, un momento en el cual realmente te destacaste representando al pueblo judío?

Es una pregunta graciosa. Por lo general no los identifico yo misma. Pienso que típicamente debe ser algo que otras personas ven o dicen. Me resulta difícil responder esta pregunta sin que parezca que me doy aires de importancia sobre mí misma o sobre lo que hago. Considero que es una gran fuente de orgullo llevar la estrella judía cuando tengo presentaciones personales o cuando camino por una alfombra roja. También me resulta importante incorporar elementos judíos a lo que visto.

2. ¿Cuál fue uno de tus mayores desafíos al ser una judía observante dentro del mundo del espectáculo?

Me parece que lo más obvio es el calendario. Ser una persona judía con cualquier nivel de observancia implica que tenemos un calendario separado. Sin embargo, para aquellos que vivimos de acuerdo con la noción halájica del calendario, puede ser realmente difícil, en especial durante las festividades judías. Puede ser un verdadero desafío que la gente entienda lo que implica vivir con dos calendarios en tu cabeza. Además, las Altas Fiestas son realmente complicadas, porque en esencia tenemos una festividad cada semana durante lo que parece ser 86 semanas. Eso es realmente muy difícil.

En un sentido positivo, estoy muy agradecida de que grabemos los jueves a la noche y no la noche del viernes. Pero hay muchas fiestas, eventos y cosas que ocurren en Shabat. Nuevamente, tener días libres para Rosh Hashaná, Ion Kipur, Sucot y Sheminí Atzeret es un gran desafío. Me siento muy agradecida con mi abogado, Shep Rosenman, quien también es mi mentor, por haberme ayudado a navegar todo esto.

3. ¿Qué has aprendido al ser la anfitriona de Jeopardy?

¡Aprendí que hay muchas cosas que no sé! Comprendí que hay muchas categorías en el mundo y en el universo sobre lo que sé muy poco. Además, hay algunas mentes increíbles que tengo la oportunidad de observar y que me entretengan. También aprendí mucho sobre los escritores , el equipo de escritores y lo que ocurre detrás de la escena al crear las pistas para el juego. Ha sido maravilloso.

4. ¿Cómo enfrentas la intensa presión de ser el centro de atención?

Algunos pueden decir que no lo hago muy bien. Lo mejor que puedo. Tengo en cada bolsillo un papel con dos citas famosas de los comentarios. Uno dice: "Por mí fue creado el mundo". El otro dice: Soy sólo polvo y ceniza". Así es como me enfrento al hecho de ser el centro de atención.

También encuentro mucho solaz en el Shabat, bajando los decibeles y al no trabajar por lo menos durante una porción de mi semana.

Además, trato de no abarrotar mi cronograma personal para poder hacer todas las cosas que me pierdo por trabajar tanto y tener sobre mí los reflectores. Eso significa que tengo que aceptar una vida más tranquila y simple.

5. ¿Qué consejo puedes darle a quienes atraviesan un divorcio?

Hay muchas buenas fuentes, y de hecho muchos buenos recursos judíos sobre el divorcio. El problema es que muchos de esos recursos tratan en su mayoría sobre los hijos, a pesar de que la mayoría de los problemas en un divorcio no tienen que ver con los hijos. Separar sus problemas de los problemas de los niños es crucial y constituye un gran desafío.

6. ¿Cuál es tu libro judío favorito?

Bueno… ¡Los cinco Libros de Moshé! ¡Espero que eso se considere válido! Tengo muchos libros favoritos, pero el principal es la Torá.

Respecto a mis otros favoritos, ¡no puedo elegir sólo uno! "Como una hoja al viento" de Milton Steinberg, o "Fuera del abismo", de Rav Israel Meir Lau, son algunos de mis favoritos.

También hay un montón de libros de Bialik, ¡un toque personal!