Drama en hospital de Jenin involucra a joven israelí internado y decenas de enmascarados armados

Israel intenta por diversas vías recuperar el cuerpo de un Tiran Farro –que estaba por cumplir 18 años, un jovencito de Daliat el-Carmel, israelí miembro de la minoría drusa, que se halla en manos de terroristas del Jihad Islámico. Tiran, herido en un serio accidente en la ciudad palestina de Jenin, fue trasladado de urgencia al hospital gubernamental local y allí lo operaron. Su padre, su tío y uno de sus hermanos, lograron este miércoles de mañana cruzar un pasaje fronterizo entre Israel y Jenin y llegar al hospital.

Mientras Tiran se hallaba en grave estado,conectado a todo tipo de aparatos que lo mantenían con vida, un grupo de unos 30 enmascarados armados irrumpió al lugar, gritando dónde está el israelí herido en el accidente. Unos palestinos locales que habían ayudado a sus familiares en el lugar, les hicieron señales de que deben salir de inmediato, disimuladamente, ya que de lo contrario, corren peligro de muerte. Según contó el tío de Tiran en una entrevista en la emisora Galei Tzahal, los terroristas entraron a la habitación del joven, arrancaron todos los cables que lo conectaban a los aparatos de apoyo y se lo llevaron consigo.

El padre sostiene que estaba con vida cuando los enmascarados se lo llevaron, aunque hay versiones que ya había fallecido. Lo seguro es que lo desconectaron y que hasta ese momento no lo habían proclamado muerto.

El Jihad Islámico exigió que Israel devuelva cuerpos de sus compañeros que están en sus manos. Se trata de terroristas que mataron israelíes en atentados especialmente graves, cuyos cuerpos no fueron devueltos a los palestinos. Tiran, por su parte, era un civil.

“Esto se soluciona por las buenas o por la fuerza”, dijo el Ministro de Defensa Beni Gantz al padre del jovencito, prometiendo hacer todo lo necesario para que se le pueda dar digna sepultura.

El Primer Ministro israelí Yair Lapid se refirió públicamente a lo ocurrido.Tras condenar el atentado de la mañana en Jerusalem y recalcar que se llegará todos los responsables, agregó: “Según el testimonio de la familia, los secuestradores entraron al hospital, desconectaron de los aparatos a un niño que está luchando por su vida, y se llevaron su cuerpo. Israel ha demostrado en los últimos meses que no hay ningún sitio y no hay ningún terrorista al que no sepa llegar, desde la ciudad vieja de Nablus, el campamento de refugiados Jenin hasta cualquier sitio cercano o lejano”. Lapid advirtió que “si el cuerpo de Tiran no es devuelto, los secuestradores pagarán un alto precio”.

Y combinando los dos hechos dramáticos de la última jornada, recaló: “El Estado de Israel lidia con el terrorismo desde su fundación. Nuestros enemigos deben saer que nos plantamos frente a ellos unidos y fuertes, como un pueblo que sabe enfrentar a quienes intentan matarlo”.