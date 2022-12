La inexacta historia que el New York Times publica sobre la historia de la pesca en Gaza

Mucho se ha escrito sobre los recursos de los habitantes de Gaza frente a circunstancias increíblemente desafiantes. Pero nadie antes ha puesto el dedo en este golpe particular del ingenio de Gaza: el territorio costero debe ser el único lugar en el mundo con una industria pesquera colapsada que, sin embargo, logra más que duplicar su captura.

Incluso el artículo del New York Times del 27 de noviembre ("Amid Israeli Blockade on Gaza, a Fishing Fleet Limps Along"), en el que Raja Abdulrahim describe la industria pesquera de Gaza como un pez fuera del agua sin aire, colapsando bajo el asfixiante bloqueo de Israel. . no detecta este ingenio sin precedentes en juego.

Al presentar a los lectores el cementerio de botes abandonados, explica: “Los botes comenzaron a acumularse en Gaza hace 15 años después de que Israel, con la ayuda de Egipto, impusiera un bloqueo terrestre, aéreo y marítimo en el pequeño enclave costero palestino en 2007”. El bloqueo, dice, significa que los pescadores no pueden obtener suministros críticos como motores, hélices, fibra de vidrio y más necesarios para su comercio, lo que lleva a los propietarios de botes a abandonar sus embarcaciones rotas e inútiles en el cementerio de barcos.



“Los funcionarios de Gaza y de la industria advierten que si no se alivian las restricciones israelíes, el sector pesquero de la franja podría colapsar por completo en los próximos años a medida que más y más barcos sean retirados del servicio”, relata.



“El sector pesquero ahora funciona al 50 por ciento de su capacidad y cada día está disminuyendo”, cita el reportero del New York Times a Jehad Salah, jefe de la dirección de pesca en Gaza. “Cuando prohíben los equipos necesarios para el mantenimiento, están obligando a las personas a abandonar esta industria”.



Pero, felizmente, resulta que el ingenio de Gaza está vivo y coleando. A pesar de que el sector pesquero está "disminuyendo" cada día, ¡captura más y más peces!



De hecho, según las cifras publicadas por la Oficina Central Palestina de Estadísticas, en general, la industria pesquera de Gaza en los últimos 15 años ha prosperado durante su supuesto “colapso”.





En 2005, dos años antes de que se impusiera el bloqueo en 2007, 707 barcos pesqueros estaban en Gaza. Para 2019, una docena de años después del bloqueo, esa cifra *más que se duplicó* a 1.739 barcos.



Algunos escépticos podrían argumentar que las estadísticas oficiales palestinas sobre los barcos de pesca o los pescadores de Gaza no son una medida justa de la situación real. Tal vez, dicen, los pescadores desesperados y pobres continúan registrando botes adicionales averiados que no pueden usar debido a la falta de repuestos.



¿Qué pasa con otros indicadores sobre la salud del sector, a pesar de su colapso informado? La cantidad de peces capturados, por ejemplo, seguramente es un reflejo exacto de la vitalidad real de la industria, o la falta de ella. Y aquí también las cifras muestran un crecimiento notable, a pesar de la supuesta desaparición de la industria. En 2009 (ver Tabla 3), los pescadores de Gaza capturaron 1.524.913 peces. ¡Después de otra década de asfixiante bloqueo israelí, esa cifra subió a 3.943.369 en 2019!

The story @RajaAbdulrahim wants us to swallow hook, line & sinker: Israel's 15-year blockade is increasingly devastating Gaza's fishing industry, as poignantly illustrated by boat graveyard. It's only a matter of time until the sector completely collapses, she reports (1/6) https://t.co/F6oTNeN3Av pic.twitter.com/4dSIJnu2it — Tamar Sternthal (@TamarSternthal) November 28, 2022





Entre los lectores enganchados por el relato de Abdulrahim sobre la destrucción de la industria pesquera de Gaza estaba Kenneth Roth de Human Rights Watch, quien tuiteó: “El bloqueo punitivo de Israel sobre Gaza es mucho más amplio de lo necesario para combatir los ataques violentos. Es una forma de castigo colectivo contra el pueblo de Gaza (no solo Hamás) que, por ejemplo, está destruyendo la industria pesquera vital de Gaza”.



CAMERA ha hecho un llamado a The New York Times para cubrir esta forma única de ingenio en Gaza en la que la industria pesquera colapsada ha logrado más que duplicar su captura en los devastadores 15 años del bloqueo israelí. Estén atentos para cualquier actualización.



Actualización, 10:55 am EST: Ejército israelí: The New York Times ignoró toda nuestra información



Las Fuerzas de Defensa de Israel tuitearon que, si bien proporcionaron al New York Times amplia información relevante sobre los intentos de contrabando y sobre los esfuerzos de la Marina israelí para ayudar a los pescadores de Gaza en peligro, el “Documento de registro” lo excluyó todo.

There are some important details missing in this @nytimesworld article: https://t.co/UmS586FCyn — Israel Defense Forces (@IDF) November 28, 2022

--