Algunas voces árabes que se oponen al odio a los periodistas israelíes en Catar

Tal como ya es sabido, los periodistas israelíes que están cubriendo el Mundial en Catar, se han tenido que enfrentar-según reportaron varios de ellos-a múltiples expresiones de odio y rechazo no sólo de palestinos allí residentes hace años, sino por parte de periodistas y de hinchas de distintos países árabes.

Varias caricaturas que han circulado, lo dicen todo. Cabe recordar que en la simbología árabe, el zapato es un elemento muy ofensivo.

No se puede hablar de gran sorpresa, dado que los gobernantes árabes se encargaron durante años de inculcar el odio a Israel en sus pueblos.

Pero al menos, esas múltiples expresiones de odio a Israel, no son la única expresión del sentir popular árabe, y hay también quienes se les oponen y las critican públicamente.

El cronista de asuntos árabes en la televisión pública israelí KAN Roí Kais transmitió el martes último en el noticiero central una nota en la que compartió testimonios de periodistas árabes-inclusive de países que no tienen relaciones diplomáticas con Israel-que condenaron lo ocurrido. Citó de las redes sociales, aunque sin identificar por su nombre, a tuiteros árabes que decían que no se debe humillar a nadie en un país árabe, que los periodistas no son ministros oficiales sino ciudadanos comunes y es un error actuar de esa forma y otros comentarios similares.

Entrevistó a Muhamad el Kahtani de Arabia Saudita, quien dijo: “Condeno el comportamiento bárbaro contra los periodistas israelíes. Si yo participara en el Mundial, para mí sería un honor encontrarme con periodistas israelíes. Su presencia en Catar es oficial”.

El kuwaití Jasem el-Jeraidi, conocido por sus posiciones favorables al diálogo con Israel-por lo cual en el pasado ya le causó problemas laborales y perdió su puesto- dijo que “hemos pedido a las autoridades que prohiban cualquier expresión de odio, también estas” y defendió la presencia de los israelíes.

Tres periodistas árabes críticos de lo que ha estado ocurriendo. De izquierda a derecha: Jasem el-Jeraidi de Kuwait, la tunecina Nadia a-Turki y Al Kareh Abu Salem de Marruecos. (Captura de pantalla de KAN, de la nota de Roi Kais)

Al kareh Abu Salem de Marruecos, uno de los suscriptores de los Acuerdos de Abraham, país con el que se ha avanzado mucho en la normalización de relaciones, ha dicho que “no se debe politizar el Mundial” y recalcó que “esto no hace que se dejen los esfuerzos por mejorar la situación en la región, pero sí deja en claro a quienes están abocados a ello, cuán largo es aún el camino que tienen por delante”.

La periodista Nadia a-Turki de Túnez recordó la posición de Catar en favor de los Hermanos Musulmanes y señaló que “si el Mundial hubiera sido en Bahrein o en otro lado, no habrían actuado así”. Señaló que “desde que se empezó a hablar de normalización, acercamiento con Israel y paz regional, todo lo que se hizo fue sólo entre gobiernos, y con eso no alcanza”.

También ha habido comentarios públicos en las redes de la muy famosa periodista libanesa Maria Maaluf-hoy residente en Washington por haber sido amenazada por Hizbala- quien criticó duramente la hostilidad hacia los periodistas israelíes en Catar.

Aquí presentamos uno de sus tuits, con la traducción al español, en el que alienta a un periodista israelí, Moav Vardi, de KAN.