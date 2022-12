Herzog visita los Emiratos Árabes Unidos después de un viaje histórico a Bahrein

El presidente israelí, Isaac Herzog, aterrizó el lunes en los Emiratos Árabes Unidos, dando inicio al segundo día de su visita de estado al Golfo.



Herzog fue recibido en el aeropuerto por el ministro de Relaciones Exteriores emiratí, el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan.





Luego, el líder israelí se dirigió al debate espacial de Abu Dhabi, un foro sobre exploración espacial que incluyó al primer ministro indio, Narendra Modi.



“Mientras la humanidad contempla las estrellas, deseo traer esta discusión de vuelta a la tierra porque creo que la mayor promesa de la exploración espacial radica no solo en los descubrimientos en planetas distantes, sino también en redescubrir nuestro potencial de colaboración aquí en el planeta azul en el que nos encontramos. llamar a casa”, dijo Herzog.



“Avancemos hacia adelante y hacia arriba, no con la competencia de una guerra fría, sino con la cooperación de nuestra cálida paz. Aprovechemos el poder del espacio para la promesa de la Tierra. Miremos al cielo con la vista puesta firmemente en nuestro planeta. Juntos, podemos llevar la exploración espacial a nuevas alturas y salvar nuestro planeta de nuevas profundidades. Hoy podemos decir: ¡El cielo es solo el límite inferior!” añadió Herzog.



El presidente israelí se reunió por la tarde con el gobernante de Abu Dabi y presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en su cuarta reunión desde que Herzog asumió el cargo en julio de 2021.



“Los Acuerdos de Abraham son un consenso nacional en Israel en todos los lados del espectro político”, dijo Herzog, refiriéndose a los acuerdos de septiembre de 2020 negociados por Estados Unidos que normalizaron las relaciones entre el estado judío y varios países árabes.

Herzog agregó: “Ahora tenemos que… mejorar los lazos entre nosotros aún más, para fortalecerlos y atraer a más naciones a los Acuerdos de Abraham”.



Herzog estuvo por última vez en los Emiratos Árabes Unidos en mayo, cuando viajó a la nación del Golfo para transmitir sus condolencias por el fallecimiento del ex gobernante Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan.



Herzog también visitó Abu Dhabi en enero.



El domingo se convirtió en el primer jefe de Estado israelí en realizar una visita oficial a Bahrein.



Herzog fue recibido en Manama por el Ministro de Relaciones Exteriores de Bahréin, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, y el Embajador en Israel, Khaled Yousif Al Jalahma. Luego, el presidente israelí fue recibido por el rey Hamad bin Isa Al Khalifa en el Palacio Al-Qudaibiya.



“Este es un gran momento y me siento extremadamente honrado de estar aquí en el Reino de Bahrein. Ustedes están al frente de hacer historia en la región, donde judíos y musulmanes pueden vivir juntos, los hijos de Abraham, y avanzar en paz”, dijo Herzog.



También participó en un foro con el príncipe heredero de Bahrein, Salman bin Hamad Al Khalifa, también primer ministro del país, en la Junta de Desarrollo Económico de Bahrein.



Today I visited the Bahrain Economic Development Board with a senior economic delegation. Israeli-Bahraini economic cooperation will continue to benefit both our countries through investment, employment, opening up new markets and many diverse areas of business and trade.