Otra tendenciosa postura de Al Jazeera que demanda a Israel por la muerte de su periodista en Jenin

Meses atrás, como se recordará, murió en el campamento de refugiados Jenin la periodista Shirin Abu Akleh, corresponsal de Al Jazeera en la zona, mientras cubría un enfrentamiento armado entre soldados israelíes y terroristas palestinos. Israel investigó el tema en forma concienzuda, estimó que probablemente el disparo que la mató fue de uno de sus efectivos, pero recalcó categóricamente que si eso realmente fue así, bajo ningún concepto fue intencional, sino parte de la dinámica en situaciones de ese tipo. El cronista de guerra, cabe recordar, tiene claro de antemano que corre peligro.

Pues ahora, Al Jazeera decidió nada menos que demandar a Israel ante el Tribunal Internacional Internacional en La Haya, por lo que presenta como el asesinato intencional de Abu Akleh.

No es de sorprender dado que menos de una hora después del trágico incidente, el jefe de la oficina de Al Jazeera en Jenin, sin tener a su disposición absolutamente ningún elemento forense , determinó que su compañera fue no sólo muerta por Israel, sino asesinada intencionalmente. Eso, aunque lo que había en el terreno era fuego cruzado entre los israelíes y los palestinos, y que quienes disparaban en forma indiscriminada casi sin cesar eran los terroristas, no los soldados.

Pero evidentemente, a Al Jazeera le importa mucho más continuar con su línea incitadora contra Israel que reportar sobre la verdad.

Las propias autoridades israelíes dijeron de entrada que había dos opciones, que la bala que mató a la periodista haya sido israelí o que haya sido una disparada por los palestinos. Aún cuando después de una investigación-en la que no pudo llegar a una conclusión tajante – Israel dijo que probablemente se haya tratado de una bala suya, eso dista años luz de asesinato.

El Primer Ministro de Israel Yair Lapid declaró que "nadie investigará a los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel y nadie nos dará sermones sobre moral en combate, menos que menos Al Jazeera".

Y esta fue la reacción del Ministro de Defensa Beni Gantz.

“Quiero referirme a la demanda de Al Jazeera por la muerte de Shirin Abu Akleh. Por supuesto que reitero mi pesar por su muerte. Pero debemos recordar que esto ocurrió en un escenario de combate, que fue investigado lo más a fondo posible”, declaró.

“Sugiero a todos y también a los representantes de Al Jazeera que vayan a investigar qué sucede a los periodistas en Irán y otros países de la región desde los que transmite Al Jazeera”, recalcó, en implícita referencia al hecho que la cadena catarí nunca demandó a nadie por la muerte de sus periodistas en zonas de conflicto, aunque éstos han sido varios.

“Ningún ejército opera bajo los estándarles morales de las Fuerzas de Defensa de Israel”, recalcó Gantz. “Quisiera enfatizar en mi nombre y el de todo el gobierno de Israel, pleno apoyo a todo el sistema de defensa, a los comandantes y soldados que defienden constantemente a la ciudadanía israelí en situaciones sumamente complejas”..