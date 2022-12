No. 182

Vailshlaj

Horario de velas en Montevideo, Viernes 2/12 19.32 hs.

LUCHAR O ESCAPAR

Por Yossy Goldman

De todas las cosas que como judíos observamos para recordar eventos de nuestra historia, seguramente una de las mas extrañas debe ser la que leemos en la parashá de esta semana. Iaacov lucha con un ángel (el guardián espiritual de Esav) y en el curso de la lucha se dislocó su cadera. “Por eso los israelitas no deben comer del tendón desplazado (nervio ciático), que está en el encaje del muslo, hasta el día de hoy; porque (el ángel) tocó el encaje del muslo de Iaacov en el tendón desplazado.” (Bereshit 32:33)

El nervio ciático (gid hanashé) y sus tendones y nervios asociados están localizados en los cuartos traseros del animal, y como son muy difíciles de sacar apropiadamente, solo los cortes de cuartos delanteros están usualmente disponibles como carne kasher. Así que si siempre le molestó el no poder tener un corte de carne nalga kasher, le puede echar la culpa a nuestro padre Iaacov y su lucha con el ángel de Esav.

Así que, dígame, ¿solo porque 4000 años atrás uno de mis ancestros tuvo una cadera dislocada, debo reprimir mis deseos culinarios? ¿Es justo? ¿Es lógico? ¿Por qué recordar eso? ¿Cuál es el punto?

El sabio francés del siglo 12, Rabi Shmuel ben Meir (“Rashbam”), un nieto de Rashi y un comentarista bíblico y talmúdico de nota, brinda la siguiente explicación. La historia de Iaacov y el ángel ocurrió justo antes del encuentro inminente con su hermano mellizo enemistado. Esav estaba viniendo con cuatrocientos hombres armados, y Iaacov estaba en realidad planeando huir de Esav. Allí fue cuando el ángel lo atacó. De acuerdo al Rashbam, la razón por la que el ángel peleó con Iaacov fue para que estuviera forzado a mantener su posición y no escapara por una ruta trasera. El destino mismo estaba coaccionando a Iaacov para que enfrente al enemigo y lo venza. Solo entonces vería el cumplimiento de la promesa de D-os de protegerlo de todo daño.

Parece que Iaacov se estaba acercando peligrosamente a desarrollar un patrón de escapismo. Huyó de Bersheva cuando Esav lo amenazó de muerte. Huyó de Labán en Jarán en el medio de la noche cuando se preocupó porque Labán no le permitiría regresar a su tierra de origen. Y ahora se estaba preparando para huir de Esav. En cualquier momento podría haber otro escape nocturno.

Aparentemente, D-os quería que Iaacov aprendiera que la filosofía de escape no es el camino judío. Así que el ángel le dislocó la cadera, impidiéndole huir. Ahora Iaacov no tenía otra opción que luchar. Al final, venció al ángel y fue bendecido con el nombre “Israel”, significando una estatura superior, victoria e hidalguía. “No serás llamado más Iaacov, sino Israel; pues luchaste con la Divinidad y con hombres y prevaleciste.” (Bereshit 32:29)

Todo hijo e hija de Iaacov debe aprender esta lección. Cada uno de nosotros debe convertirse en un hijo de Israel. La cualidad de la temeridad y el coraje, de fortaleza y sacrificio, son las marcas de Israel. Cuando dejamos de huir de nuestros problemas y los enfrentamos con agallas y fuerza de ánimo, entramos en un estado de consciencia más elevado. Ascendemos del judío Iaacov, que aun esta luchando, al estado de Israel, donde finalmente emergemos triunfantes. Cuando estamos preparados para asumir el desafío y luchar en vez de huir, nos convertimos de luchadores a vencedores, del humilde Iaacov al dominante Israel.

Por supuesto que nunca es fácil. La huida es generalmente el camino más fácil. Ni tampoco estoy sugiriendo que salgamos a buscar peleas. Pero el hecho es que habrá momentos cuando sabemos que realmente necesitamos tener ese enfrentamiento. Necesitamos ajustar las cuentas con un problema o una persona en particular para tratar nuestra situación efectivamente. No debemos ser personas confrontativas. Pero a menudo sabemos en el fondo de nuestro corazón que si no enfrentamos un problema honestamente este nos continuará mortificando.

Si podemos pasar de la mansedumbre al coraje, la historia de la pelea de Iaacov vivirá y continuará inspirándonos para convertirnos en las personas más fuertes que realmente podamos ser. De este modo, la cadera dislocada se convierte en evocación eterna porque nos hace mejores personas. Y el pequeño sacrificio que hacemos de evitar esos cortes de carne no kasher alrededor de la cadera del animal bien vale el esfuerzo.

EL PODER DEL ALTRUISMO

"Raquel murió y fue enterrada en el camino que conduce a Efrat. Efrat es también conocido como Bethlehem." (Bereshit 35:19)

Se nos enseña que Raquel eligió ser enterrada en Bethlehem, en vez de Hebrón con los otros patriarcas y matriarcas. Ella previó que el pueblo judío pasaría por Bethlehem muchos siglos después cuando estuvieran siendo desterrados de la Tierra de Israel luego de la destrucción del primer Templo. En ese momento, luego de que los patriarcas intentaron pero no pudieron aplacar a Di-s, Raquel argumentó que así como ella no había estado celosa de su hermana Leah cuando se convirtió en la esposa de Jacob, Di-s no debería estar “celoso” de los ídolos que los judíos habían adorado. Di-s aceptó su argumento y proclamó: “Debido a ti, Raquel, regresaré al pueblo judío a su tierra.”

Es el autosacrificio y la devoción de Raquel lo que evoca la promesa de Di-s de redimirnos, a pesar de nuestras faltas y deficiencias.

Rashi y Radak sobre Jeremías 31:14, basado en Eijá Rabá, Petijta 24. Hitvaaduiot 5711, vol. 2, pág. 59-61; Likutei Sijot, vol. 30, pág. 238.

Génesis (Bereshit) 32:4 – 36:43

La octava sección del libro de Génesis relata los desafíos del patriarca Jacob cuando regresa a la Tierra de Israel luego de concluir su estancia en Aram. Comienza cuando escucha que su resentido hermano Esaú está en camino para enfrentarlo. Jacob envía (Vaishlaj, “el envió” en Hebreo) un comité diplomático para encontrarse con Esaú. Luego de neutralizar la amenaza de Esaú, Jacob tiene que responder al secuestro y violación de su hija Dina por la población local. Después de esto, su esposa Raquel fallece en el parto. La narrativa concluye su relato del padre de Jacob, Isaac, y de su hermano, Esaú, preparándose para continuar con la historia de Jacob en la próxima sección.

19 DE KISLEV - ROSH HASHANÁ DEL JASIDUT

El diecinueve de Kislev celebramos el "Rosh HaShaná del Jasidut". En esta fecha, en el año 1798, liberaron al fundador del movimiento jasídico Jabad, Rabí Schneur Zalman del Liadi (1745-1812), de la cárcel en la Rusia zarista. Más que una liberación personal, éste fue un acontecimiento bisagra en la historia de los jasidim, anunciando una nueva era en la revelación de la faceta interna de la Tora.

La difusión pública de las enseñanzas de jasidut había comenzado dos generaciones antes. El fundador del movimiento jasídico, Rabí Israel Baal Shem Tov (1698-1760), reveló a sus discípulos el alma mística de la Torá que había sido previamente de acceso exclusivo de los Cabalistas selectos en cada generación. Este trabajo fue continuado por el discípulo del Baal Shem el Tov, Rabi DovBer, el "Maguid de Mezritch", quién también está conectado profundamente con la fecha del "19 de Kislev": En este día en 1772, 26 años antes de la liberación de Rabí Schneur Zalman de la prisión, el Maguid retornó su alma al Creador. Antes de su fallecimiento, dijo a su discípulo, Schneur Zalman: "Este día es nuestro Iom Tov (festividad)."

Rabí Schneur Zalman fue mucho más allá que sus precursores, llevando estas enseñanzas a segmentos más amplios de la población judía de Europa Oriental. Más perceptiblemente, Rabi Schneur Zalman enunció la filosofía de "Jabad", una filosofía y sistema de estudio, meditación, y refinamiento de carácter que hizo a estos conceptos abstractos, racionales, comprensibles y prácticamente aplicables en la vida diaria.

En sus años de formación, el movimiento jasídico era objeto de fuerte, y a menudo feroz oposición de rabinos reconocidos y laicos. Incluso dentro de la comunidad Jasídica, numerosos contemporáneos y colegas de Rabi Schneur Zalman sentían que él "había llegado demasiado lejos" en la popularización del alma hasta ahora oculta de la Torá.

En el arresto de 1798, los cargos incluían, que sus enseñanzas y actividades amenazaban la autoridad imperial del Zar, y fue encarcelado Rabí Schneur Zalman en una fortaleza en una isla en el río Neva en Petersburgo. En los interrogatorios, le obligaron a que presentara a los ministros del Zar las bases del judaísmo y explicara varios puntos de la filosofía y la práctica Jasídica. Después de 52 días, fue exonerado de todos los cargos y liberado.

Rabí Schneur Zalman vio estos acontecimientos como un reflejo de lo que ocurría arriba. Vio su arresto como el eco terrenal de una acusación Divina contra su revelación de los secretos íntimos de la Torá. Y vio su liberación como una absolución en la corte Divina. Después de su liberación el 19 de Kislev, redobló sus esfuerzos, diseminando sus enseñanzas en una escala mayor.

El 19 de Kislev, por lo tanto, marca el "nacimiento" del jasidismo: el punto en el cual fue permitido emerger de la matriz del "misticismo" hacia la luz del día, crecer y convertirse en parte integral de la Torá y la vida judía.

LA CIRCUNCISIÓN

El judío está comprometido por un pacto que tiene grabado muy por debajo de su ser consciente, e incluso, en su carne misma: un lazo eterno que D-os estableció con su padre Abraham. Mucho antes de que el judío tuviera conciencia de sí, sus padres lo hicieron entrar a este pacto cuando se le practicó la circuncisión.

Cuándo

El brit (pacto de la circuncisión) debe ser llevado a cabo por un mohel experto y observante de la Torá. Varios días después del nacimiento, el mohel inspecciona al recién nacido para verificar su estado de salud. Si todo está bien, el brit debe llevarse a cabo el octavo día de vida del bebé, durante cualquiera de las horas diurnas, y cuanto antes, mejor. De otro modo, el brit debe ser pospuesto.

• Recuerda que la fecha judía se inicia y culmina al anochecer. Consulta con un rabino si el niño nació entre la puesta del sol y el anochecer.

• El brit se lleva a cabo incluso en Shabat, festividades y ayunos, a menos que el brit haya sido pospuesto o si el niño nació por cesárea.

• ¿A ti no te practicaron la circuncisión en la infancia? Nunca es demasiado tarde. Hay moheles especialmente entrenados para circuncidar a adultos (con anestesia).

La Ceremonia

El brit es un acontecimiento festivo. Se acostumbra no invitar a la gente, sino informarles el lugar y la hora en que se realizará la ceremonia. Se trae al bebé y se lo coloca en la “silla del profeta Elías”, quien, según la tradición, asiste a cada brit.

El mohel recita la bendición y le practica la circuncisión al bebé, que está acostado en el regazo del sandak (que se considera un honor de gran prestigio). Entonces el padre recita su propia bendición, agradeciéndole a D-os por esta mitzvá tan especial. A continuación, se recita una plegaria en la que se anuncia el nombre judío del bebé. Y finalmente, a la mejor usanza judía, todos los presentes participan de una comida.

Más información:

• La noche del viernes después del nacimiento del bebé, se realiza una celebración especial denominada shalom zajar.

• Existe la tradición de que el padre del bebé se quede despierto toda la noche anterior al brit, estudiando la Torá y recitando pasajes selectos del Zohar.

• En épocas recientes, la ciencia médica ha demostrado fehacientemente que la circuncisión es sumamente eficaz para la prevención de muchas enfermedades.

