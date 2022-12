Bill Clinton recibe doctorado honorario de la Universidad de Haifa

El expresidente reiteró su afecto por Yitzhak Rabin, pero no se refirió a la política de Medio Oriente.



Con pompa y circunstancia y algo de su característico humor cautivador, el expresidente estadounidense Bill Clinton recibió el lunes por la noche un doctorado honoris causa de la Universidad de Haifa en la ciudad de Nueva York.



El título fue otorgado a Clinton por su compromiso de larga data con el Estado de Israel, por promover la coexistencia en el Medio Oriente y por la participación de la Iniciativa Global Clinton en la sostenibilidad social y económica. El presidente emérito de la Universidad de Nueva York, John Sexton, amigo de Clinton, también recibió un doctorado honoris causa, y el evento tuvo lugar en el campus de la Universidad de Nueva York en Greenwich Village.



“La universidad se encargó de resolver los problemas globales. Y estas dos personas, el presidente Clinton y el presidente Sexton, fueron dos figuras que realmente resolvieron problemas globales en sus propias misiones”, dijo el profesor Oren Gazal-Ayal, director del Centro para el Estudio del Crimen, el Derecho y la Sociedad de la Universidad de Haifa. , le dijo a JNS. “Realmente pensamos que este es el lugar y este es el momento de honrarlos con un doctorado honoris causa”.



Acompañada al salón por gaiteros que interpretaban "Hava Nagila", Clinton estaba lista para participar en un debate en el escenario sobre la sostenibilidad global, la guerra entre Rusia y Ucrania y el papel de las democracias occidentales. El chat terminó borrado debido a limitaciones de tiempo y la mayor parte del discurso de Clinton fue sobre su larga amistad con Sexton.



Sí notó que la túnica con la que estaba adornado para la ocasión fue diseñada por un israelí que conoció en el funeral de Yitzhak Rabin en 1995.



“Creo que su nombre es Batia Shani y me encanta esta bata. Más aún porque me dijo que se reunió conmigo en el cementerio con motivo del funeral de Yitzhak Rabin y terminó esta túnica en su día conmemorativo. Entonces, atesoraré esto por el resto de mi vida”, dijo Clinton. “Lo amaba mucho y todavía lo extraño”.



Clinton recibió su túnica de la filántropa israelí Tova Sagol y fue presentada por el filántropo judío estadounidense y promotor inmobiliario Eddie Trump (sin relación con Donald Trump).



Los doctorados honorarios “se alinean fuertemente con múltiples pilares de la misión de [la] Universidad de Haifa”, según un comunicado de prensa. “En el ámbito de la sociedad compartida, [la] Universidad de Haifa ha sido durante mucho tiempo un lugar donde judíos, musulmanes, cristianos, drusos, estudiantes internacionales y personal de seguridad estudian y socializan juntos en un ambiente de tolerancia y respeto en el campus”.



La declaración también señaló que la escuela israelí también está comprometida con la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que “incluyen un acuerdo trilateral con los Emiratos Árabes Unidos y Alemania sobre la investigación conjunta sobre el cambio climático y la contaminación en el Golfo”.