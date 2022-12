Periodistas del mundo judío se dieron cita en un congreso que culmina hoy en Jerusalem

Una muy bien organizada “Cumbre de Periodismo judío”, la quinta que se realiza por iniciativa de la Oficina de Prensa del Gobierno en Israel (conocida por su sigla inglesa GPO) , concluye este jueves tras cuatro días de sesiones en los que se abordó una agenda multifacética, casi tan variada como el mosaico del mundo judío. Aproximadamente 100 periodistas de 25 países, representando a cerca de 80 medios de comunicación, cronistas que dirigen o trabajan en medios de la prensa escrita, radial y televisiva , llegaron a la capital de Israel para ahondar tanto en temas de fondo relacionados a la política y la seguridad de Israel, como en aspectos relacionados al vínculo entre Israel y la diáspora, sociedad y cultura de Israel, lo que une al pueblo judío y los no pocos puntos en los que hay diferencias.

“El entusiasmo que hemos sentido es muy grande”, declaró a este medio Nitzan Jen , conocido periodista de la televisión israelí, que desde hace 10 años dirige la Oficina de Prensa del gobierno. “Participan periodistas judíos de medios de comunicación de diferentes partes del mundo, con los que queremos fortalecer nuestra relación. Queremos fortalecerlos a ellos y que sepan que son importantes para el gobierno de Israel”.

El Director de la GPO, Oficina de Prensa del Gobierno de Israel, durante una actividad en la Kneset

Según Nitzan Jen, marcos como esta quinta “Cumbre Periodismo Judío” deben facilitar el contacto entre Israel y los cronistas judíos del exterior “no solamente cuando se llevan a cabo estos congresos sino en forma constante, para que tengamos un vínculo fuerte y permanente en todos los temas candentes”.

Hoy en día, más allá de diferencias que hay dentro del propio mundo judío, es indudable que todos están preocupados por el auge del antisemitiso y los intentos de boicot de Israel por parte del BDS. Pero justamente en este momento, planteamos a Ntzan Jen,como observador de la realidad judía, las numerosas polémicas que hay también dentro de Israel sobre la forma en que la inminente nueva coalición de gobierno incidirá, por su ya anunciada línea muy conservadora, en la relación con las distintas corrientes del judaísmo en el exterior.

“El gobierno de Israel debe comprender que hay un mundo judío al que tomar en cuenta”, responde el director de la GPO. “Y debe haber un puente que una y conecte a la prensa israelí con la prensa judía. Es importante ver cómo garantizamos en la práctica la idea de ´una nación, un mismo destino´, más allá de las palabras que se dicen en un congreso una vez al año, o sea también en la rutina”.

Cuando planteamos a Nitzan Jen si acaso Israel espera que los periodistas judíos siempre le defiendan pero también entiende que las comunidades judías deben ser apoyadas y fortalecidas por Israel, no duda ni un instante. Recuerda que la Agencia Judía, cuyo nuevo presidente Doron Almog fue uno de los oradores centrales en el congreso, tiene un presupuesto de 900 millones de dólares cuyo objetivo es apoyar a las comunidades judías del mundo.

“Creo que nuestro desafío, también con el nuevo gobierno, es dar a los judíos del mundo la sensación clara que somos un mism pueblo y que los tenemos en cuenta”, recalca Nitzan Jen. “Esto no quiere decir que aceptemos sus decisiones o que puedan votar aquí sin ser ciudadanos, pero sí que debemos escucharlos y sí tomar en cuenta cuando tomamos decisiones los puntos de vista de los judíos de la diáspora. Debemos escuchar qué tienen para decir en temas como conversiones, el rezo de las mujeres en el Kotel y los planes de algunos de cambiar incisos en la Ley del Retorno”.

Insistimos y preguntamos si acaso manifestó su propio anhelo o realmente considera que esa actitud prevalecerá. “Estoy segura que alguien prestará atención”, responde . “No necesariamente dará a los judíos del mundo poder de veto. Claro que no. No son parte de la sociedad israelí y no sirven en el ejército, pero sí hay que escucharlos y prestarles atención. Estoy seguro que el nuevo gobierno lo hará”.

El tema del nuevo gobierno le fue planteado también al Presidente del Estado Itzjak Herzog, quien llegó este jueves al congreso a saludar a los periodistas y compartir unos comentarios generales sobre su visión de Israel. Cabe recordar que horas antes de su presentación, recibió una llamada telefónica del futuro Primer Ministro Biniamin Netanyahu quien le dijo-diez minutos antes de la expiración del plazo pactado-que había logrado formar gobierno. El Presidente no quiso entrar en detalles al respecto, recordando que su investidura no le permite intervenir en temas políticos. Pero es oportuno recordar que en su llamada, el Presidente exhortó a Netanyahu a trabajar para servir a todo el pueblo de Israel.

El Presidente de Israel Itzjak Herzog

En la última reunión del jueves, el Director de la Oficina de Prensa del Gobierno exhortó a los periodistas a compartir sus conclusiones sobre la conferencia de cuatro días y también a hacer críticas constructivas para que se pueda corregir o mejorar de cara a la próxima cumbre de prensa judía que se lleve a cabo dentro de, al parecer, dos años.

Hicimos referencia a la importancia del periodismo judío en defensa de Israel, no como obligación de concordar con sus gobiernos de turno, pero sí para mostrar la verdad de su realidad, imperfecta por cierto pero incomparablemente mejor que la imagen que pretenden presentar sus enemigos

Algunas perlas de la cumbre

En la visita a la Kneset, se recorrió el recinto y se llevó a cabo una serie de encuentros con diputados de cuatro partidos diferentes, de oficialismo y oposición

Una visita al Negev, para evaluar la situación de seguridad en el sur de Israel

La visita al museo “Amigos de Sion” en Jerusalem

Una ilustrativa visita al Centro Peres por la Paz y la Innovación

Un apasionante panel sobre los Acuerdos de Abraham, dirigido por Lior Haiat, con la participación de diplomáticos israelíes que abrieron el camino antes de la apertura formal de relaciones diplomáticas y de algunos que están hoy en día en posiciones abiertas y públicas como representantes de Israel