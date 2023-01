Recordando al gran filósofo y teólogo judío Abraham Yehoshua Heschel

N. de Red: La nota que reproducimos, nos fue enviada en el momento exacto por su autor. Rafael (Rufo) Winter, al cumplirse 50 años del fallecimiento del gran teólogo y filósofo Abraham Yehoshua Heschel. Aunque han transcurrido unas semanas del aniversario, el contenido de la nota bien amerita su publicación.

Muy difícil resumir su vida y su obra en un solo artículo. Intentaremos.

El 23 de diciembre de 1972, es decir hace 50 años, fallecía uno de los pensadores judíos más grandes del siglo XX: Abraham Joshua Heschel.

Nació en 1907, en Varsovia. Ambos padres descendían de familias rabínicas.

Estudió para rabino en una ieshivá pero posteriormente cursó en una Universidad de Berlín, se doctoró en filosofía y retomó sus estudios judaicos en la Hochschule fur die Wissenschaft des Judentums, el Seminario Rabínico Liberal de Berlín, estudiando con profesores de la talla de Leo Baeck, Ismar Elbogen, Julius Guttman y otros gigantes de aquella generación.

Luego de ordenado como rabino en dicho Seminario, Heschel dio clases de Talmud en la misma institución hasta 1938.

En octubre de ese año los nazis lo deportan a Polonia. Allí durante 10 meses da clases de judaísmo en una institución judía de Varsovia, poco antes de la guerra se va a Londres y luego, ya en 1940 a los EEUU.

Parte de su familia murió durante la Shoáh. Heschel no volvió más a Alemania, Austria y Polonia.

En EEUU comienza a dar clases en el Hebrew Union College, institución central del judaísmo reformista.

Pero a los pocos años, 1946 se integra al staff del JTS, Seminario Teológico Judío, la principal institución del judaísmo conservador (hoy lo llamaríamos masortí) enseñando Ética y Misticismo hasta su fallecimiento.

Heschel fue uno de los más grandes pensadores y filósofos judíos del siglo XX.

Si hubiera que asociar un concepto a su persona, ese concepto sería "espiritualidad".

Su pensamiento, su filosofía, su sensibilidad, sus acciones, están marcadas por su "espiritualidad".

Hombre de profunda fe, no obstante consideraba que con la fe no era suficiente...

Judío cumplidor de las mitzvot, preceptos, también consideraba que no era necesario agregar "restricciones" a las ya existentes en el judaísmo o hacer excesivo hincapié en las mismas.

Su pensamiento se trasluce a través de sus obras, algunas de las cuales: "Maimónides", "El hombre no esta solo","D´os en busca del hombre", "El shabat y su significado para el hombre moderno", "La Tierra es del Señor", "Los Profetas", una obra extraordinaria en 3 volúmenes.

La idea social de los Profetas, la pasión de los mismos y su fervor, a Heschel lo inspiró.

El tema de la Tefilá (plegaria, oración): otro tema recurrente en obras de Heschel, a la cual le daba un gran valor, insistiendo en el tema de la Kavaná (concentración durante el rezo, no simple mecanicismo).

Algunas frases, conceptos de Heschel (extraídas de sus libros) dan una muestra de su pensamiento:

"Un hombre religioso es una persona que tiene a D´os y al hombre en el pensamiento al mismo tiempo, en todo momento, que sufre el daño que hombres le hacen a otros ..."

"La critica sabia siempre comienza con la autocritica..."

"La indiferencia al mal es más insidiosa que el mal mismo..."

"Una prueba de un pueblo es como se comporta con los ancianos...el afecto y el cuidado de los ancianos, los incurables, los indefensos son las verdaderas minas de oro de una cultura..."

"No me es suficiente hacer una pregunta. Quiero saber cómo responder la única pregunta que parece que abarca todo lo que enfrento:

¿Para qué estoy en el mundo?"...

"La oración es nuestra humilde respuesta a la inconcebible sorpresa del vivir. Es todo cuanto podemos ofrecer a cambio del misterio por el cual vivimos. La gratitud es lo que hace grande al alma "

"La oración no es una panacea, no es un sustituto para la acción. Es más bien como el destello de un relámpago caído frente a nosotros en la oscuridad".

"La fe no aparta al hombre del pensamiento, no suspende el razonamiento. No se opone al conocimiento sino al indiferente aislamiento de la esencia del vivir".

"Considerar todo lo que sucede como obras de la Providencia es negar la responsabilidad humana".

"Este mundo esta sujeto con mayor frecuencia al poder humano del hombre que al amor de D´os".

"La significación del shabat consiste más bien en la celebración del tiempo que en la del espacio. Durante seis días por semana vivimos sometidos a la tiranía de las cosas del espacio, en shabat tratamos de ponernos a tono con la santidad en el tiempo"

"En el tempestuoso océano del tiempo y del trabajo afanoso, existen islas de serenidad donde el hombre puede hallar refugio y reclamar su dignidad. La isla es el séptimo día, el shabat, día de desprendimiento de las cosas, instrumentos y asuntos materiales y de adhesión al espíritu"

Heschel consideró muy importante el vinculo, las relaciones judeocristianas. Tuvo incidencia-entre otros-en algunas de las resoluciones del Concilio Vaticano II que significarán el comienzo de un cambio en las relaciones judeo-cristianas.

Quizás su contribución mas importante es su participación en el Movimiento por los Derechos Civiles en los EEUU en un a época muy turbulenta (los años 60), su decidido apoyo a la causa de lo negros americanos, su decidido combate al racismo, su apoyo al Dr. Martin Luther King, acompañándolo en distintas manifestaciones contra el racismo como por ejemplo la de Selma, en 1965.

"Sentía que mis pies rezaban" decía Heschel.

Estos dos hombres extraordinarios manifestaban pacíficamente, juntos, uno al lado del otro, por un muy noble objetivo común.

Heschel también manifestó su abierta oposición a la Guerra de Vietnam la cual tenía lugar en esa misma década de los años 60.

Heschel: rabino, educador, maestro por sus enseñanzas.

Hombre no solo de pensamiento, de espiritualidad, de palabras: hombre de acción. Influyente.

Ejerció una gran influencia - entre muchos otros- sobre el Rabino Marshall Meyer, figura consular del judaísmo argentino en tiempos muy difíciles.

Heschel fue un regalo del pueblo judío a la humanidad.

Su legado trasciende y trascenderá a los tiempos...