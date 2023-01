¡Mazal tov Steven Spielberg!

Los Fabelman' es la película más personal y más judía del famoso director.

La semana pasada fue fantástica para Steven Spielberg. Sólo un día después de que su película Los Fabelman ganara el Globo de Oro como mejor película dramática y mejor director, él recibió su decimotercera nominación del Directors Guild of America, quebrando su propio récord.

A Spielberg le llevó décadas coescribir este drama semiautobiográfico, profundamente personal, que se basa ⁠—a grandes rasgos⁠— en su infancia judía. Al mismo tiempo que examina su relación con el cine y sus experiencias con el antisemitismo, la película es una carta de amor a su madre y un repaso de los valiosos recuerdos que tiene de su familia.

"Hay cinco personas que están más felices que yo en este momento", dijo el principal candidato al Oscar, al aceptar triunfalmente su galardón. "Mi hermana Anne, mi hermana Sue, mi hermana Nancy, mi papá, Arnold y mi mamá, Leá. ¡Ella está allá arriba en el cielo sintiendo mucho orgullo ahora mismo!".

Si bien sus padres siempre lo alentaron a escribir un guion sobre su infancia, el legendario director contuvo el impulso de hacerlo.

"Me he escondido de esta historia desde que tenía 17 años", reconoció. "Puse muchas cosas como obstáculos para esta historia. La fui contando por partes a lo largo de mi carrera. E.T. tuvo muchas cosas de mi propia historia, Encuentros Cercanos también… pero nunca tuve el coraje de enfrentar la historia directamente hasta que, cuando trabajábamos en el guión de Múnich, Tony Kushner (dramaturgo/guionista) se sentó conmigo y me dijo: 'Empieza a contarme todas esas historias que escuché sobre tu infancia'. Y entonces comenzamos a conversar".

Al escribir este guión, Spielberg pudo hacer las paces con los fantasmas de su pasado.

"Todo lo que hice hasta este momento en el mundo del cine, me fue preparando para finalmente poder ser honesto sobre el hecho de que no es sencillo ser un niño. Todo el mundo me ve como una historia de éxito… Pero nadie sabe realmente quiénes somos hasta que tenemos suficiente coraje para contarle al mundo quiénes somos".

"Dediqué mucho tiempo tratando de entender cuándo sería el momento ideal para contar esa historia, y al cumplir 74 años me dije a mí mismo: 'Mejor que lo hagas ahora'. Realmente estoy muy, muy feliz de haberlo hecho".

Tras bambalinas, en la sala de prensa, Spielberg se abrió todavía más ante los periodistas presentes.

"Pienso que en cierta medida tenía que encontrar la forma de perdonar. Los Fabelman es un acto de perdón. Es la manera en que yo pude perdonar y cómo mis padres fueron capaces de perdonarse mutuamente. Por lo que en su esencia, este largometraje es en verdad mi deseo de tener una conversación con mi pasado, de una forma en la cual podría estar orgulloso de compartirla con muchas personas que no conozco".

Spielberg espera que cuando los jóvenes cineastas vean la película, si tienen una idea que no saben cómo expresar en palabras, puedan tomar su cámara y expresarla con sus videos.

"La idea es que tengan un plan, llamen a sus amigos y fijen un momento para encontrarse al día siguiente... ¡Yo deseo que ese cineasta no pueda dormir esa noche! Que esté sumamente emocionado de levantarse la mañana siguiente y contar esa historia, incluso si es con la cámara de su teléfono. Así fue como funcionó conmigo con mi cámara de ocho milímetros. Sé que así funciona para muchos jóvenes hoy en día. Tienes que ser capaz de emocionarte tanto respecto a contar una historia que, literalmente, no puedas comer ni dormir. ¡Y mantener un registro de dónde está el horizonte!".

En las notas de producción, Kushner habló sobre trabajar con Spielberg.

"Parte de la razón por la que nos conectamos tanto durante la filmación de Múnich fue que ambos tenemos un fuerte y profundo amor por el judaísmo y por ser judíos", dijo Kushner. "Eso iba a ser parte importante de la historia: una historia sobre una familia judía. Los Fabelman son lo que son, y ellos lo viven y se enorgullecen de eso".