No. 196

Vaiakel Pekudei Hajodesh

Clickear aquí.

Horario de velas en Montevideo, Viernes 17/3 18:.42 hrs

Demás localidades ver en www.jabad.org.uy

NUESTRA CONTRIBUCIÓN IMPORTA

Por Katia Bolotin

¿Por qué la Torá dedica tanto espacio a la construcción del Mishkán (Tabernáculo)? ¿Por qué tantos detalles, por qué la narrativa es tan larga?

Todas estas son buenas preguntas, y las respuestas relevantes para siempre.

Moisés reúne a la nación para escuchar los mandamientos de D-os en la porción de la Torá de esta semana.

Previamente, se habían reunido para la construcción del Becerro de Oro, la mayor transgresión comunitaria en la historia judía. Se necesitaba un tikun (“una reparación”); era el momento de presionar el botón de reinicio. Al construir el Tabernáculo, una morada para la presencia Divina de D-os, ellos fortalecerían su relación con el Todopoderoso.

Moisés logró imbuir al pueblo con una unidad de propósito. Los transformó en una fuerza de trabajo unida de personas dispuestas. ¿Cómo se logró esto? Al respetar y valorar la contribución de cada persona, Moisés demostró que todos importaban. Inculcó en el pueblo la grandeza de su misión colectiva; dentro de su diversidad había una causa mayor que los fusionó en una comunidad de ideas afines.

Diversas personalidades pueden aunar sus energías y recursos para el bien común. La dignidad y el sentido de pertenencia provienen de dichos esfuerzos elevados.

Se nos dice que D-os seleccionó a Betzalel y Oholiav, dos hombres de linajes muy diferentes, para imbuirlos de inspiración Divina y la habilidad artística para realizar todo tipo de trabajo altamente calificado, incluido el tejido, la carpintería y la elaboración de recipientes de oro, plata y cobre. Los esclavos recién liberados no habrían desarrollado habilidades tan refinadas sin la inspiración divina.

Aún más digno de mención es que, si bien Betzalel era de un linaje estimado y Aholiáv era de las tribus más bajas, la Torá equipara sus talentos (Rashi en Shemot 35:30-34). Esto envió un mensaje a la nación de que ni los antecedentes familiares ni el estatus social influyen en D-os. La contribución de cada individuo es igualmente significativa, siempre que sea sincera.

Con frecuencia me encuentro con judíos que afirman con orgullo que sus abuelos eran observantes o que su bisabuelo era rabino. Todo es muy lindo, pero lo que importa mucho más que quiénes fueron tus padres o abuelos es quién eres tú. ¿Qué estás haciendo para perpetuar la vida judía? ¿Quiénes serán tus nietos? Hoy, la educación judía está disponible para todos. Con un poco de esfuerzo, cada uno de nosotros puede adquirir conocimientos en cualquier área que elija. Incluso podemos darnos a nosotros mismos el conocimiento que nuestros padres quizás no hayan recibido.

El Tabernáculo era un santuario portátil construido para acompañar a los Hijos de Israel en su viaje a la Tierra Prometida. Era el espacio santificado en el que la presencia de D-os se manifestaba entre Su pueblo.

El Tabernáculo nos recuerda una lección eterna. A lo largo de nuestra historia, hemos estado dispersos por el mundo, teniendo que viajar con frecuencia de un lugar a otro. Sin embargo, no importa dónde nos establezcamos, es solo un lugar de descanso temporal, no un hogar permanente.

Independientemente de cuán cómodos hayamos estado en cualquier país anfitrión, en algún momento tuvimos que seguir adelante. Pero mientras la presencia de D-os esté entre nosotros, el judaísmo y la Torá nos acompañarán dondequiera que vayamos.

OBSTINACIÓN POSITIVA

[Los artesanos] hicieron la placa para la frente, e inscribieron sobre ella “Sagrado para D-os.” (Shemot 39:30)

El sumo sacerdote tenía que vestir la placa para la frente porque la frente representa la determinación obstinada. Todos arrugamos naturalmente nuestra frente siempre que decidimos ver concretarse algo a pesar de todos los obstáculos.

La obstinación puede ser positiva o negativa. La insolencia o la arrogancia al mostrar desprecio por la ley de D-os es algo negativo. No es coincidencia que la piedra que tiró David con su honda golpeó y mató a Goliat en la frente, porque Goliat desafiaba a D-os en forma abierta e insolente. Por lo tanto se nos enseña que la placa en la frente del sumo sacerdote expiaba por el pecado de la arrogancia.

Un ejemplo de obstinación positiva es la determinación que nos permite mantenernos fieles a lo largo del día, al despertar espiritual que sentimos durante las plegarias de la mañana. A medida que pasa nuestro día de trabajo, puede ser difícil mantener la consciencia Divina elevada a la que aspiramos en la plegaria. Pero ciertamente podemos mantener la actitud hacia la vida implícita en esta consciencia elevada: que nuestra misión Divina es nuestra preocupación principal, y el propósito de nuestro involucramiento con el mundo material es elevarlo usándolo para propósitos Divinos. Es por eso que nuestro objetivo de hacer todo “Consagrado para D-os” estaba inscripto en la placa para la frente.

Or HaTorá, Shemot, vol. 5, págs. 1713-1715.

Éxodo (Shemot) 35:1 – 40:38

La décima sección del libro de Éxodo comienza con Moisés bajando del Monte Sinaí por tercera y última vez e inmediatamente congrega (Vaiakhel en Hebreo) al pueblo judío. Moisés les informa que D-os los ha perdonado por el pecado del Becerro de Oro y les ha instruido que construyan un Tabernáculo como señal de su perdón.

La onceava y última sección del libro de Éxodo comienza informándonos a quien Moisés había designado (Pekudei en Hebreo) para ocuparse del funcionamiento y transporte del Tabernáculo. Habiendo concluido el relato de cómo los artesanos hicieron los diversos componentes del Tabernáculo, la Torá procede a describir cómo esos mismos artesanos hicieron las vestimentas sacerdotales y cómo finalmente fue erigido el Tabernáculo.

Visitá nuestra página

jabad.org.uy/parasha

EN MÉRITO DEL KIDUSH

Talmud, Meguila 27b

Mucho tiempo antes de que Rab Huna se convirtiera en un gran sabio de la Torá, trabajaba la tierra. Incluso cuando trabajaba arduamente en los campos, estudiaba Torá cada momento libre del día y durante casi toda la noche. Después de muchos años, se convirtió en un gran sabio, uno de los más ilustres de su generación. Pero aún así era un hombre muy pobre.

Cierta vez, mientras todavía era un trabajador de los campos, dos personas se dirigieron a él y le preguntaron si podía atender una disputa entre ellos. "Si ustedes contratan un obrero para cosechar los dátiles en mi lugar, daré mi veredicto", respondió. "¡De otra manera no puedo parar mi trabajo!".

Rab Huna nunca pidió ayuda, ni deseó ser honrado a costa de alguien. Cierta vez, retornando de su trabajo en el campo, con su azada en el hombro, se encontró con Rab Jana bar Janilai, uno de los sabios más jóvenes de aquella época. Rab Jana quiso honrar al Rab Huna cargando la azada para él. Pero este lo rechazó. "Si estás acostumbrado a cargar herramientas para vos mismo, entonces yo concordaré; pero si no cargas tus herramientas de trabajo, no puedo dejarte cargar la azada para mí. No puedo permitir que vos te desgastes para honrarme!".

Rab Huna era tan pobre que no siempre poseía dinero suficiente para comprar el vino para el Kidush de Shabat. Un día fue a visitar a su profesor, el ilustre sabio llamado "Rav" por abreviación, el cual entonces dirigía la Yeshivá de Sura. Rav notó que Rab Huna se veía diferente a lo habitual; Él no estaba usando su cinturón. En vez de eso, usaba una cuerda vieja gastada. Rav preguntó sorprendido: "¿Qué te ocurrió Rab Huna? ¿Qué es lo que estás vistiendo? ¿Dónde está tu cinturón?" "Es que no tenía dinero para comprar vino para el Kidush”, respondió. “Aunque en este caso se pueda hacer Kidush con dos panes, nosotros estudiamos que siempre es preferible recitar el Kidush sobre el vino. Por lo tanto, pedí prestado el dinero para comprar vino para el Kidush y di mi cinturón como garantía hasta poder devolver el préstamo con mi salario."

Rav se paró delante de su eminente alumno y lo contempló. Parecía un pobre con su cuerda gastada. Rav se quedó conmovido por su devoción; nunca se quejó sobre su difíciles circunstancias y nunca pidió nada. Y ahora, hasta empeñó su cinturón para cumplir la Mitzvá del Kidush. "Que sea la Voluntad de D-os que un día puedas ser tan rico que llegues a vestirte con ropas de seda", lo bendijo.

La bendición del Rav fue cumplida. Rab Huna se hizo muy rico. No le faltaba nada. Inmediatamente llegó la época de su hijo, Rabá, casarse. La boda fue un gran y magnífico evento. Al final de la noche, entró en uno de los cuartos y se acostó en una cama. Él era un hombre pequeño, y el cuarto estaba oscuro, su familia no notó que él descansaba en la cama. Sus hijas y nueras entraron al cuarto, se quitaron sus vestidos de seda y los colocaron sobre la cama. Cuando Rab Huna se despertó se encontró completamente cubierto de seda. ¡De esta manera la bendición de Rav se cumplió completamente!

MATZÁ

Matzá es más que comida, es la forma en la que revivimos el Éxodo. Es también la única mitzvá que tenemos hoy en día que comemos y digerimos. De acuerdo a la kabalá, la matzá que comes en la primer noche de Pesaj fortalece la fe del alma, y la matzá que se come en la segunda noche la cura. Así que asegúrate de...

Obtener la Real

Porque no todas las matzot son iguales. Hay...

Matzá Para Todo el Año

Parece como matzá, sabe como matzá y tiene los mismos ingredientes que la matzá, pero no fue hecha para Pesaj, y nadie asegura que no se haya vuelto jametz, es decir, prohibida para Pesaj. Es no kosher para Pesaj bajo cualquier circunstancia.

Matzá “Enriquecida”

Es matzá hecha con jugo de fruta, huevos y algunos otros ingredientes extra. No debería ser usada para el seder. Si está certificada para Pesaj, se puede usar durante el resto de Pesaj por aquellos que están enfermos o aquellos que (por razones de salud) simplemente no pueden comer matzá común.

Matzá Shmurá

Es matzá hecha con harina que fue resguardada de cualquier humedad desde el momento de la cosecha (o al menos la molienda) hasta que llega a tu boca, todo en aras de la mitzvá. Casi la mejor matzá, excepto por un detalle...

Matzá Shmurá Hecha a Mano

Para el Seder, necesitas matzá que fue hecha especialmente para la mitzvá de comer matzá en el Seder, y aun no hemos inventado máquinas que puedan tener eso en mente. La mejor matzá es hecha a mano en una panadería donde todos gritan “¡En aras de la mitzvá de matzá!” antes de amasar, arrollar u hornear la masa.

Detalles

• El único momento que tienes que comer matzá es en las dos noches del seder (en Israel, sólo la primer noche)

• La matzá es comida prohibida en el día anterior a Pesaj. Muchos tienen la costumbre de abstenerse un mes entero antes de Pesaj.

iSinaí es una publicación de Jabad Uruguay. Pereira de la luz 1130, Montevideo.

Artículos extraídos de www.Jabad.org.uy y www.Chabad.org, publicados con permiso.

Para recibir MiSinaí por email o por whatsapp, contactar por teléfono al 2628 6770 o por mail: [email protected]