Reencuentro de NCI Uruguay en Jerusalem

El Congreso Sionista Mundial llevado a cabo en Jerusalem la semana pasada, el primero desde la pandemia, fue una oportunidad para ver de cerca el mosaico de matices religiosos y políticos del pueblo judío, no solamente del propio Israel. Está claro que no todos los participantes llegados de distintas comunidades judías se fueron felices del congreso. Por un lado, es positivo conocer la variedad del mundo judío, pero sentir de cerca el ambiente de aguda discusión por las discrepancias políticas que dividen hoy a Israel, no fue alentador.

Pero afortunadamente, el evento fue también el escenario que hizo posible diversos reencuentros. Uno de ellos fue entre tres figuras muy conocidas de NCI Uruguay.

Primero, nos alegró distinguir entre el público que caminaba por uno de los corredores, al rabino Alejandro Bloch, quien si bien estuvo solamente 3 años en Uruguay como rabino de la NCI y hace ya 15 que está en Chile como rabino de la comunidad masortí NBI. Nueva Bnei Israel, nos consta que es recordado en Montevideo como quien dejó una gran impronta en la comunidad masortí uruguaya.

Lo acompañamos al sitio en el que minutos después entendimos se reunían todos los representantes del movimiento Masortí de diferentes latitudes a una foto conjunta.

Allí estaba también el ex Presidente de la NCI Uruguay Dani Cohn.

Y cuando ya estábamos por comenzar una entrevista infaltable, llegó el también ex rabino de la NCI Uruguay Ariel Kleiner, quien hace aproximadamente un año- si no nos equivocamos en la cuenta- está radicado en Israel con su familia, luego de haber pasado unos años en Brasil.

Este fue el diálogo mantenido.