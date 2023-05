No. 201

Emor

LA VIDA ES COMO UNA POSTAL

Por Yossy Goldman

“Estaba planeando posponerlo pero nunca me tomé el tiempo para hacerlo.”

Tanto si considera la cita de arriba sabia, chistosa o tonta, de hecho puede ser algo serio. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que no hemos aplazado cosas importantes que tendríamos que haber hecho ayer? ¿No se pone verde de envidia cuando se encuentra con esas personas super eficientes que son tan puntuales, organizadas y siempre cumplen con todo? ¿No lo enfurecen... con usted mismo?

De mi experiencia ahora sé que si algo es importante es mejor que me ocupe de ello inmediatamente, sino simplemente no confío en mí mismo en que lo vaya a hacer más adelante. Sé que me podría beneficiar hacer un curso de Administración del Tiempo. De hecho, una vez me inscribí en uno pero nunca logré asistir. No tenía tiempo. Hay muchas ideas nuevas, proyectos y planes que me gustaría hacer. Y sé que con una mejor disciplina personal las podría hacer realidad.

A usted le puede sorprender saber que el manejo efectivo del tiempo no es solo un valor profesional sino también un imperativo religioso. La parashá de esta semana detalla las festividades judías, en el contexto de las cuales leemos sobre la cuenta del Omer durante los 49 días entre Pesaj y Shavuot. Así como los Israelitas contaron los días después del Éxodo en ansiosa anticipación por recibir la Torá, nosotros también contamos esos 49 días todos los años.

Pero ¿por qué contar el tiempo? El tiempo marcha inexorablemente, nos demos cuenta de ello o no. ¿Qué sentido tiene contar los días? La respuesta es que contamos estos 49 días para hacernos conscientes del valor de cada día. Para hacernos más sensibles al valor de un día, hora o momento. Como Rabí Shalom DovBer de Lubavitch una vez dijo: "Un día de verano y una noche de invierno es un año".

Escuché una analogía clásica de este tema en nombre del santo Jafetz Jaim, Rabí Israel Meir Kagan (1838-1933). La vida es como una postal, dijo. ¿Nunca le pasó de estar de vacaciones y querer enviar una postal a casa o a un amigo? Empezamos a escribir con letra grande y después se nos ocurren cosas nuevas que decir y cuando nos damos cuenta estamos al final de la tarjeta y no hay más espacio para escribir. ¿Qué hacemos? Empezamos a escribir más chico y cuando nos quedamos sin espacio comenzamos a curvar las palabras sobre los bordes de la tarjeta para que entre todo. Antes de que nos demos cuenta, estamos dando vuelta la postal para incluir las últimas palabras vitales de nuestro mensaje.

¿Le suena familiar? ¿La vida no es así? Comenzamos jóvenes e imprudentes sin preocupaciones en el mundo, y a medida que vamos envejeciendo nos damos cuenta que la vida es corta. Así que empezamos a comprimir e incluir con dificultad todas las cosas importantes que nunca nos tomamos el tiempo para hacer. A veces nuestros intentos son desesperados, incluso patéticos, mientras buscamos poner algo de significado a nuestras vidas antes de que sea muy tarde. (Quizás de esto se trate la crisis de la mediana edad).

Así que la Torá nos dice que contemos nuestros días, porque de hecho ellos están contados. Cada uno de nosotros tenemos un determinado número de días y años asignados para cumplir el propósito para el que fuimos creados. Se espera, que contando el tiempo lleguemos a apreciarlo mejor. Así que, cualquier cosa que sea importante que cada uno haga, que sea la voluntad de D-os que nos tomemos el tiempo para hacerlo.

EL PODER DEL SACRIFICIO

"Los israelitas deben traer sus ofrendas festivas a D-os." (Vaikrá 17:5)

El ofrendar sacrificios animales a D-os parece ir en contra del respeto de la Torá por la vida animal. Pero incluso con respecto a los sacrificios que no son de animales, ¿por qué D-os nos pide que tomemos cosas valiosas y las quememos sin ningún beneficio aparente? Es más, de todos los mandamientos de D-os, ¿por qué es que la Torá se refiere sólo a los sacrificios como ser “agradables” a D-os? ¡Seguramente se complace cuando cumplimos con cualquiera de Sus mandamientos!

La respuesta es que los sacrificios agradan a D-os en la forma más pura precisamente porque la única razón para ofrendarlos es para cumplir con Su voluntad. A diferencia de otros mandamientos, no hay una “segunda intención” posible para con los sacrificios. Dado que están claramente en contra de toda lógica, no puede implicar ningún interés propio. Es claro que este es un estado mucho más grande de autoanulación que el que se requiere para cumplir con cualquiera de los otros mandamientos de la Torá.

Hoy en día, nuestras plegarias son un reflejo de los sacrificios que se ofrendaban en el Tabernáculo. Al igual que con los sacrificios, puede parecer ilógico “perder” nuestro valioso tiempo en rezar cuando podríamos estar “haciendo” algo, incluso actividades sagradas como estudiar Torá o cumpliendo algún mandamiento “práctico”. Pero es precisamente al dedicar nuestro tiempo y concentración valiosos en ninguna otra cosa que acercarnos a D-os, que nos conectamos con Él de la forma más profunda e íntima posible.

Likutei Sijot, vol. 32, págs. 1-5.

ENCONTRANDO LO POSITIVO EN LO NEGATIVO

"El apodo de su madre era Shelomit bat Dibri." (Vaikrá 24:11)

A pesar de que la Torá sólo menciona el apodo de esta mujer, aun así la identifica, aparentemente avergonzándola en público. Está de más decir que esto parece inconsistente con la regla de la Torá en contra de avergonzar a alguien en público.

En realidad, la Torá la está alabando al mencionar su nombre en conexión con este incidente. Ella fue seleccionada por la providencia Divina para ser la persona a través de la cual se demostró el carácter ejemplar del resto de las mujeres judías.

De hecho, esta es una de las formas en la que las malas acciones pueden ser transformadas en méritos, sirviendo como ímpetu para un comportamiento apropiado. El ejemplo negativo dado por Shelomit inspiró a generaciones futuras de mujeres judías para ponerse a la altura del ejemplo dado por nuestros ancestros en Egipto.

Likutei Sijot, vol. 37, págs. 67-71.

Levítico (Vaikrá) 21:1 – 24:23

La octava sección del libro de Levítico abre con D-os indicándole a Moisés que les diga (Emor en Hebreo) a los sacerdotes mayores que eduquen a los sacerdotes jóvenes respecto de las leyes del sacerdocio. D-os le enseña dichas leyes a Moisés y luego le enseña las leyes relativas al ciclo de las festividades en el año judío.

UN ALGARROBO Y UN MANANTIAL

Talmud Shabat 33b

Rabi Iehudá, Rabi Iose, y Rabi Shimón estaban sentados, y Iehudá ben Guerim estaba sentado cerca de ellos.

Rabi Iehudá abrió la conversación, observando: “¡Qué admirables son las obras de esta gente (los romanos)! Han hecho calles, han construido puentes, han establecido casas de baños.”

Rabi Iose quedó en silencio. Rabi Shimón bar Iojai respondió: “Todo lo que han hecho, lo hicieron para su propio beneficio. Construyeron mercados para prostitutas; casas de baños para embellecer sus cuerpos; puentes para cobrar peajes.”

Iehudá ben Gerim fue y relato sus palabras, que llegaron hasta el gobierno. Decretaron: “Iehudá que nos exaltó, será elevado. Iose, que se quedó callado, será exiliado a Tzipori; Shimón que nos denigró, será ejecutado.”

Rabí Shimón y su hijo huyeron y se escondieron en una casa de estudios, y su esposa les llevaba pan y un jarro de agua, y comían. Cuando el decreto se intensificó, fueron y se ocultaron en una cueva.

Ocurrió un milagro y un algarrobo y una fuente de agua fueron creados para ellos. Solían sacarse sus ropas y sentarse cubiertos de arena hasta la nuca. Estudiaban todo el día; y cuando era la hora de las plegarias se vestían, para que sus ropas no se desgastaran. Vivieron doce años en la cueva.

Un día, vino el profeta Eliahu, se paró en la entrada de la cueva y exclamó: “¿Quién le informará al hijo de Iojai que el emperador ha muerto y el decreto ha sido anulado?”. Salieron de la cueva.

Al ver a un hombre arando y sembrando, dijeron: “¡Abandonan la vida eterna y se ocupan de vida temporal!” Todo lugar donde ponían sus ojos era inmediatamente quemado.

Salió una voz celestial y dijo: “¿Han salido para destruir Mi mundo? ¡Regresen a su cueva!”

Por lo que volvieron y vivieron allí otros doce meses, diciendo: “El castigo para los malvados en el infierno se limita a doce meses.” Una voz del cielo salió y dijo: “¡Salgan de su cueva!”.

Salieron y ahora todo lugar que Rabi Eleazar había dañado, Rabí Shimon lo curaba. Le dijo Rabí Shimon a su hijo: “¡Hijo mio! Tu y yo somos suficientes para el mundo”

En la víspera de Shabat antes del anochecer vieron a un anciano sujetando dos atados de mirto corriendo al atardecer. “¿Para qué son esos?” le preguntaron. “Son en honor al Shabat,” respondió. “Pero, ¿no te bastaría con uno?”, le preguntaron. “Uno es por ‘Recuerda’ [el día de Shabat] (Éxodo, 20:8) y otro es por ‘Guarda’ [el día de Shabat], (Deuteronomio, 5:12).”

Le dijo Rabi Shimon a su hijo: “Mira cuán preciadas son las mitzvot para el pueblo de Israel”. Con esto sus mentes se calmaron.

LAG BAOMER

Lag Baomer, el día 33 de la Cuenta del Omer (este año el martes 9 de Mayo), es un día festivo en el calendario judío, celebrado con excursiones (en las cuáles tradicionalmente los niños juegan con el arco y flecha), hogueras, etc. Muchos visitan la tumba (en Meron, al norte de Israel) del gran Rabi Shimon bar Iojai, el sabio y místico, que su Iortzait (aniversario del fallecimiento) es en este día.

Rabi Shimon bar Iojai, que vivió en el siglo II de la era común, fue el primero en enseñar públicamente, la dimensión mística de la Tora conocida como la “Cábala,” y es el autor del libro mas importante de la Cábala, el Zohar.

En el día de su fallecimiento, Rabi Shimon ordenó a sus discípulos que recordaran esa fecha como “el día de mi alegría.” El Jasidut explica que el último día de la vida terrenal de una persona santa, marca el punto en el cual “todos sus hechos, sus enseñanzas y labor” alcanzan la perfección y el cenit de su impacto sobre nuestras vidas. Cada Lag Baomer celebramos la vida del Rabi Shimon y la revelación la parte esotérica de la Tora.

Lag Baomer también conmemora otro acontecimiento feliz. El Talmud relata que en las semanas entre Pesaj y Shavuot una plaga se propagó entre los discípulos del gran sabio Rabi Akiva “porque no actuaban respetuosamente uno hacia al otro"; estas semanas por lo tanto se observan como período de luto, con las varias actividades felices prohibidas por la ley y la costumbre. En Lag Baomer la muerte ceso. Así que este día también posee el concepto de Ahavat Israel, el precepto de amor y respeto al prójimo.

