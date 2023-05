Análisis: Una operación que no cambiará Gaza pero que puede ofrecer tranquilidad al Sur

El día en que se consolidó una tregua entre Israel y el grupo Yihad Islámico Palestino respaldado por Irán en Gaza, está claro que la escalada de la semana pasada no cambiará la Franja de Gaza, pero ofrece el potencial de un período prolongado de tranquilidad y paz. estabilidad para el sur de Israel.



Al mismo tiempo, la “Operación Escudo y Flecha” lleva mensajes más amplios a los adversarios israelíes más grandes: Hamás en Gaza, que se mantuvo al margen de los combates a pesar de sus declaraciones de solidaridad con la Yihad, y Hezbolá en el Líbano.



Las Fuerzas de Defensa de Israel, junto con la agencia de inteligencia Shin Bet, exhibieron un alto grado de inteligencia militar y combinaron esa información con ataques de potencia de fuego de precisión que eliminaron al liderazgo terrorista de Gaza de Yihad Islámico. El ataque inicial por sí solo conmocionó al Yihad, ya que sus tres principales líderes militares-terroristas fueron eliminados en el espacio de tres segundos, en tres lugares separados.



Las tácticas empleadas por PIJ son las mismas que utilizan otros miembros del eje radical respaldado por Irán: escudos humanos: plantar lanzacohetes y centros de producción de armas en áreas civiles; disparos generalizados e indiscriminados de cohetes contra los centros de población israelíes; y buscando inundar las defensas aéreas israelíes, aunque el nivel de capacidades que posee cada adversario varía mucho. Hamas es varias veces más poderoso que PIJ; Hezbolá es mucho más poderoso que Hamás.



Desde el inicio de la operación el 9 de mayo, la Fuerza Aérea de Israel, junto con el Comando Sur y la Dirección de Inteligencia Militar de las FDI y otros se unieron para demostrar a todos los ejércitos terroristas de Medio Oriente que estas tácticas no serán efectivas.



El 2 de mayo, la Yihad disparó 102 cohetes contra la ciudad de Sderot en pleno día, cuando los niños israelíes se dirigían a casa desde la escuela. No fue la primera vez. Israel respondió previamente a tales ataques golpeando a Hamas, como soberano de Gaza, en un esfuerzo por hacer que controle a Yihad, que en el pasado ha sido comparado con un pirómano en una estación de servicio.



Pero después del ataque del 2 de mayo, Israel tomó una decisión diferente. Según un oficial militar israelí, se tomó la decisión de que era hora de actuar directamente contra PIJ, que estaba desestabilizando el área, para evitar llegar a una escalada mayor con Hamas, que sería mucho más destructiva.



Escudos humanos

Por lo tanto, el 9 de mayo, Israel comenzó a atacar a los comandantes de Yihad, después de pasar una semana recopilando datos sobre sus ubicaciones y esperando condiciones que crearan riesgos mínimos para los no combatientes palestinos, según el funcionario. La Yihad utiliza a mujeres y niños como escudos humanos como su doctrina de combate, tanto de forma rutinaria como en tiempos de guerra.



“Incluso ahora vimos que realizan el comando y control desde los apartamentos, con sus propias familias adentro. Conducen de apartamento en apartamento con sus familias en el coche”, dijo el funcionario. “Eso crea un desafío mayor”.



Un total de nueve no combatientes de Gaza fueron asesinados por ataques de las FDI, y otros tres fueron asesinados por lanzamientos fallidos de cohetes PIJ.



Veintiún combatientes de la Yihad fueron asesinados, incluidos seis comandantes superiores, la mayoría de la división de cohetes de la facción.



Dos civiles murieron en Israel; una mujer de 80 años en la ciudad de Rehovot, cuando un cohete se estrelló contra su sala de estar, y un trabajador de Gaza en el Negev occidental (mientras que su hermano, también trabajador de Gaza, resultó gravemente herido).



En cinco días de conflicto, la Yihad disparó 1.469 cohetes contra Israel, de los cuales 1.139 cruzaron a Israel (también hubo 291 lanzamientos fallidos = 20% de todos los cohetes de la Yihad).



Iron Dome interceptó más del 95% de los cohetes que se dirigían a áreas urbanizadas. Honda de David interceptó dos cohetes, haciendo su debut operativo. Las FDI atacaron más de 371 objetivos de la Yihad, incluidos apartamentos de mando y control, generalmente ubicados en edificios residenciales de uno a tres pisos, que las FDI advirtieron para que pudieran ser evacuados antes de los ataques aéreos.



Los ataques contra los líderes militares y los centros de comando y control pusieron a la Yihad bajo presión, lo que finalmente obligó al líder de la Yhihad con sede en Beirut, Ziyad al-Nakhalah, a aceptar una tregua, según el funcionario. La presión de Hamas probablemente también jugó un papel en la decisión de al-Nakhalah.



Gaza seguirá siendo un nido de avispas de terrorismo donde las facciones islamistas retienen como rehenes a 2,3 millones de civiles y los utilizan como escudos humanos para amenazar a millones de israelíes, todos utilizando fondos y conocimientos iraníes.



La “Operación Escudo y Flecha” no fue diseñada para cambiar esa realidad básica. Pero como subproducto, los adversarios israelíes más grandes, Hamás y Hezbolá, fueron testigos de la determinación israelí de eliminar a quienes amenazan la seguridad israelí, superar la táctica del escudo humano y emplear capacidades de inteligencia y potencia de fuego líderes en el mundo en entornos de guerra urbana.



No se habrá pasado por alto la amenaza a la seguridad de sus propios comandantes, operativos y activos terroristas.