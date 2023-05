La tragedia de los palestinos

El trato que reciben como víctimas globales los ha convertido en juguetes de fuerzas externas.



Ayer fue día internacional de la Nakba, según lo designado por las Naciones Unidas (ONU). Marca el 75 aniversario de la fundación del Estado de Israel, según el calendario gregoriano, y el posterior desplazamiento de unos 700.000 palestinos. Nakba significa "catástrofe" en árabe.



La narrativa que la ONU está siguiendo aquí es sencilla. Israel, desde este punto de vista, es un “Estado de colonos coloniales” excepcionalmente malvado, que surgió al reprimir brutalmente a la población indígena palestina. La idea no es nueva. La Organización para la Liberación de Palestina (OLP) ha promovido esta noción desde mediados de la década de 1960. No fue hasta 1998, 50 años después de la fundación de Israel, que la propia OLP declaró el Día de la Nakba. Pero la idea ha ganado mucho terreno recientemente



“Estado de colonos coloniales” no es el único epíteto despectivo que se suele aplicar a Israel. Israel es ridiculizado casi exclusivamente hoy en día como un "estado de apartheid" (una etiqueta que también se aplica ocasionalmente a Myanmar). Israel también es acusado con frecuencia de practicar la limpieza étnica contra los palestinos. De hecho, se ha vuelto común en los círculos antiisraelíes presentar al estado judío como la intersección de todos los males que enfrenta el mundo. En palabras del movimiento antiisraelí Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), oponerse a Israel combina “las luchas contra el colonialismo, el racismo y la militarización, y por la justicia climática, económica y social”.



Desde esta perspectiva, Israel no es solo un estado a veces defectuoso, como cualquier otro, sino un opresor universal en el centro de un sistema global de opresión. Esto ayuda a explicar por qué Israel se ha convertido en una obsesión entre la generación actual de falsos radicales.



Pocos parecen darse cuenta de las desastrosas consecuencias que tiene para los palestinos presentar a Israel en estos términos. El corolario de presentar a Israel como el opresor universal es que se espera que los palestinos actúen como víctimas universales. En lugar de ser tratados como personas con derecho a dar forma a su propio futuro, se les empuja al papel de objetos globales de lástima. Este estatus poco envidiable socava aún más la libertad de los palestinos al hacerlos más vulnerables a la manipulación por parte de fuerzas externas. Todo esto ha resultado ser verdaderamente desastroso para los palestinos.



Por supuesto, la historia palestina ha implicado mucho sufrimiento. Pero esto no ha sido solo culpa de Israel. También es culpa de los regímenes árabes, Irán y el movimiento islamista. La propia ONU ha jugado un papel clave en esta sórdida historia. Los activistas antiisraelíes occidentales también han empeorado las cosas desde el margen con su denuncia de la maldad israelí y la celebración del estatus de víctima de los palestinos.



El primer paso para cambiar esta situación es tratar de desarrollar una visión equilibrada de la historia palestina. Esta es una tarea más compleja de lo que generalmente se supone.



La creación de Israel en 1948 es un buen punto de partida. No olvidemos que el ímpetu de la emigración judía masiva a lo que ahora es Israel fue para escapar del antisemitismo en Europa, luego de los horrores del Holocausto.



La culpabilidad moral por el desplazamiento de los palestinos de la zona tampoco es una cuestión sencilla. Ciertamente es cierto que, en algunos casos, las fuerzas israelíes expulsaron a los palestinos o los alentaron a huir. Sin embargo, también es cierto que los regímenes árabes y los líderes palestinos, tal como eran entonces, tenían la intención de estrangular a Israel al nacer. No hubo ningún intento serio de acomodación. Todo esto involucró a seres humanos reales y defectuosos, en lugar de recortes de cartón del bien y el mal.