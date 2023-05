Israel y la lucha por su seguridad: una historia personal

Amos Yadlin, un referente ineludible para todo aquel que quiera comprender la complejidad de los desafíos a los que se enfrenta Israel, por lo claro de su análisis, es también un protagonista. Ha participado personamente en la lucha por la seguridad del Estado judío. Nos honra haber conversado con él al respecto.

P: Amos, hablar de los 75 años de la independencia de Israel es hacer referencia a numerosos eventos de lucha, que seguramente darían para años enteros de películas. ¿Cómo resumiría usted su propio papel en este periplo?

R: La historia de Israel me ha ubicado en las dos ocasiones en las que el Estado de Israel se dispuso a detener un programa nuclear en un estado enemigo cuyo líder llamaba a la destrucción de Israel. El otrora Primer Ministro Menajem Begin dejó en claro su doctrina: si una dictadura árabe cuyo gobernante llama a la destrucción de Israel está desarrollando armas nucleares, Israel tiene que actuar para no permitirle que lo logre. Y en junio de 1981 fue uno de los 8 pilotos de la Fuerza Aérea de Israel que destruimos el reactor nuclear de Irak. Y años después, en el 2007, yo era el jefe de la Inteligencia militar cuando descubrimos el reactor sirio en Deir a-Zur, un reactor de Corea del Norte, y estuve involucrado en todo el proceso de toma de decisiones para su destrucción. Así que hoy creo que estos son en realidad los dos cosas más significativas en mi servicio .

Los 8 pilotos que destruyeron en 1981 el reactor nuclear irakí. Amos Yadlin es el primero a la izquierda. De ese mismo lado, subiendo: Hagai Katz, Iftaj Spector. Ilan Ramon. A la derecha, desde abajo: Zeev Raz, Dubi Yafe, Amir Najumi e Israel Shafir

P: Pero recordemos que ya antes participó en la lucha por la defensa de Israel, por ejemplo en la guerra de Iom Kipur, de la que se cumplen este próximo mes de octubre 50 años.

R: Así es. Fue la primera en la que participé como piloto. Era un joven piloto, teniente en el escuadrón Skyhawk, un escuadrón que perdió 17 aviones de 30 en la guerra y en el cual 8 de los pilotos murieron y 5 fueron tomados prisioneros. Yo mismo salí herido y logré aterrizar en nuestro territorio. Creo que puedo decir que esa fue la guerra en la que mi contribución como luchador fue realmente la más grande. Fue muy difícil, una guerra en la que se cometieron muchos errores. Y yo decidí quedarme en la Fuerza Aérea para aportar a corregir las fallas.

P: Y eso se vio después, el proceso de aprendizaje israelí.

R: Sin dudas. En 1982 cuando destruimos 19 baterías sirias y derribamos 80 aviones sin que ninguno de nuestros aviones sufriera daños, eso significó que todas las lecciones de Iom Kipur habían sido estudiadas y aplicadas. Y estoy muy orgulloso de eso.

Junto al avión con el que voló a destruir el reactor irakí. Están marcados: un reactor y 7 aviones enemigos derribados

P: ¿Alguna vez tuvo miedo de morir en combate?

R: Quien te diga que no tiene miedo cuando vuela o cuando participa en un combate, entonces probablemente no está diciendo la verdad. El miedo es parte integral de la guerra, pero los buenos luchadores saben dejar de lado el miedo, tratar de ignorarlo lo más posible para que no afecte su desempeño. Y si sabes cómo luchar cuando el miedo te baja el rendimiento, digamos del 100% al 95%, entonces está perfectamente bien. Pero si el miedo te paraliza y te baja el rendimiento al 50%, no está bien.

En la ceremonia en la que recibió las alas de piloto de combate, en 1972

P: Cuando un piloto de combate muy joven participa en estas situaciones ¿dónde y cómo se traza la línea entre la adrenalina en la operación y las ganas de participar en algo realmente combativo y la conciencia sobre la importancia del evento para el país?

R: Como jóvenes pilotos que éramos en su momento, enfrentamos estas situaciones sabiendo que se trataba de misiones importantes que nunca antes se habían hecho, ni en términos de alcance ni en cuando a su importancia, pero no es que lo tratamos como una misión histórica. Aún recuerdo a nuestro comandante en la escuadrilla, Iftaj Spector, un héroe de la guerra de Yom Kipur, tratando de explicarnos en el 81 que esa misión era más importante que derribar aviones. En el momento no nos convenció porque el sueño de todo piloto de combate es derribar aviones. A medida que pasó el tiempo y quedó claro cuán grande fue el logro de destruir el programa nuclear irakí, fuimos captando gradualmente que habíamos hecho algo histórico. Pero eso no lo captamos en toda su dimensión ya en 1981.

P: Recién después se capta que eso no fue un mero operativo exitoso sino una contribución a la vida del pueblo judío.

R: Definitivamente. Al pueblo judío y al Estado de Israel. Y yo diria que inclusive…

P: ¿Para la humanidad?

R: Exactamente. Para todo el Medio Oriente.

En Utah, tras un curso a los primeros pilotos de F-16. Amos Yadlin es el segundo de la derecha. A su lado (a la derecha), quien años después fue el primer astronauta israelí, Ilan Ramon.

Con responsabilidad de tomar decisiones

P: Ya en otra etapa, cuando está como jefe del servicio de Inteligencia militar en los cuartos de reuniones secretas y debe escuchar cosas que la población de Israel aún no sabe y que en muchos casos no sabrá por muchos años, me imagino la dimensión de la responsabilidad. En ese círculo se tratan cosas sobre los desafíos de Israel, sobre los que la ciudadanía quizás nunca se llega a enterar.

R: Eso es absolutamente cierto. Muchas veces tuve la oportunidad de comandar operaciones que si se hubieran complicado, el Estado de Israel probablemente habría entrado en guerra. E incluso el día del ataque al reactor en Siria no estaba claro que el presidente sirio Assad no respondería. Y nadie en Israel sabía que existía en principio la posibilidad que esa noche nos ataquen. Y cualquier ciudadano podría haberse despertado con la caída de misiles, sin saber por qué. Y definitivamente es una sensación muy especial cuando conduces a casa a las 3 o 4 de la mañana después de estar en el puesto de mando toda la noche y piensas que la población de Israel no tiene idea de lo que hicieron los pilotos esa noche.Es una gran responsabilidad porque las misiones son peligrosas y pueden complicarse, pero por otro lado, también hay mucha satisfacción de que seas parte de las cosas que contribuyen tanto y son tan importantes para la seguridad de Israel.

Con el Presidente de Israel Itzjak Herzog, quien cuando era jefe del partido laborista y candidato a Primer Ministro, eligió a Amos Yadlin como Ministro de Defensa en caso que ganara las elecciones y formara el gobierno, lo cual no se concretó.

Entre seguridad y vida familiar

P: ¿Cómo se maneja la vida familiar cuando se sigue carrera militar y se está tantos años en cargos exigentes?

R: Serví en las Fuerzas de Defensa de Israel durante 40 años. Primero como piloto joven, luego como comandante de escuadrón, y luego como comandante de ala, comandante de base y otros puestos en el Estado Mayor. La familia me acompaña siempre, me apoya. Pero el precio que paga la familia es alto, porque uno no está mucho en casa y tiene que estar en lugares sobre los que no puedo hablarles a ellos. Pero mi familia siempre entendió y siempre apoyó y expresó todo su agradecimiento, así que incluso en los 10 años desde que me liberaron, trato de estar más con los hijos y los nietos.

P: Recuerdo aquella foto que usted me mostró años atrás del viaje que hizo con su hijo “un poco tarde”- como me comentó- de mochilero a Sudamérica, viaje que hacen los muchachos jóvenes al terminar su servicio militar a los 21 ó 22 años.

R: Así es.

P: Supongo que se casó estando ya en servicio militar, ya después de la parte inicial de servicio obligatorio.

R: Exacto. En ese momento vivíamos en el kibutz Hatzerim. Yo era miembro del kibutz. Vivimos un tiempo allí y un tiempo en las bases de la Fuerza Aérea. En los últimos 25 años he vivido en Karmei Yosef.

Con su padre Aharon Yadlin, que falleció hace unos meses, figura histórica del partido laborista. La foto es de la época en la que Amos Yadlin era el Agregado militar de Israel en Washington

A modo de resumen

P: Amos ¿hay algo más que considere importante mencionar en una entrevista como esta en el marco de una cobertura que durará meses, de los 75 años de Israel?

R: Yo nací tres años después de la fundación del Estado de Israel. Cuando Israel tenía 10 años, yo tenía 7. Crecí con él. Cuando tenía 20 años, yo tenía 17. Crezco con el país y veo cómo se ha desarrollado, cómo ha progresado. Veo cómo se ha vuelto más seguro, cómo hace la paz y cómo ha ganado guerras, adaptándose a amenazas cambiantes. Hoy veo con preocupación la situación actual pero también con mucho optimismo porque considerado que también la crisis actual la vamos a superar. Mis 3 hijos están en Israel, mis 7 nietos están en Israel y afrontamos los próximos años con mucho optimismo.

P: ¿Qué sueños le acompañan hoy?

R: Mi sueño a nivel nacional es que resolvamos nuestro conflicto con los palestinos y que realmente seamos capaces de usar todas las energías que estamos canalizando hacia afuera para unificar la sociedad israelí, para corregir lo que está mal, para mejorarla. Que podamos todos vivir con tranquilidad, cada uno en su lado, en buenas relaciones. Y que al Israel de hoy, que veo como la tercera época de soberanía judía, no le pase lo que pasó cuando el primer y el segundo Templo, que tras algo más de 70 años cayó en profundas divisiones y eso dio oportunidad a nuestros enemigos para hacernos daño.

P: ¿Cree que algo así puede suceder?

R: No, espero que no suceda. Las manifestaciones que hoy vemos en Israel son civilizadas y positivas y creo que al final ambas partes entenderán que la división en la nación no es buena y que el 80% de los ciudadanos de Israel pueden estar de acuerdo sobre el 90% de los problemas . Ojalá salgamos fortalecidos, quizás con una nueva constitución o con nuevos arreglos. Realmente creo que de cada crisis se puede encontrar la oportunidad.

P: Que así sea. Muchísimas gracias Amos.

R: A ti.