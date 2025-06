Una recomendación esencial para quien está en Israel o tiene allí seres queridos para alertar

El texto que reproducimos a continuación y que ha estado circulando en grupos de whatsapp en Israel, nos llegó de alguien que vive en la misma ciudad en la que trabaja la autora de estas líneas cuyo nombre es Mijal. Les exhortamos a compartir esta nota con vuestros familiares y amigos en Israel ya que puede servir de gran ayuda en momentos de emergencia.

“Soy voluntaria en el Batallón de Rescate del Municipio de Ramat Gan y este viernes por la noche estuve en la zona del impacto. Aquí les dejo algunas recomendaciones, que son sólo mi opinión personal, porque creo que si, Dios no permita, hay daños en vuestra zona, éstos consejos les facilitarán mucho la vida.

1. Es bastante sorprendente, pero todavía hay gente que estaba en casa o en el pasillo "porque a mí no me va a pasar". El nivel de daños fue tal que los coches volaron por los aires y volcaron, y los edificios alrededor del punto de caída sufrieron graves daños. Hay que resguardarse en un espacio protegido.

2. ¡Cierren la puerta del refugio!

3. El radio en el cual se sintieron los efectos del impacto era enorme. Los edificios sufrieron daños por las ventanas y persianas rotas. Aunque lógicamente nos parece recomendable cerrar las ventanas, al menos por lo que vi, es lo contrario. En los apartamentos con las ventanas cerradas, la cantidad de cristales rotos fue enorme, mientras que en una casa a la que entré, donde la ventana estaba abierta, había muchos menos cristales rotos. En cuanto a las persianas, de todos modos vuelan, pero hay algo menos de desorden.

4. Algunas personas evacuadas no pudieron regresar a sus casas y empacar nada, y otras sí, pero en medio del caos y la confusión es muy difícil. Por lo tanto, mi recomendación, y esto es exactamente lo que voy a organizar ahora... Además del bolso para llevarte cuando bajes al refugio (¡imprescindible! Linterna, cargador, agua, algo de comida/refrigerio, dinero o tarjeta de crédito, medicamentos esenciales), yo empacaría otra valija con algunas cosas más: ropa para unos días, quizás cosas más importantes, documentos, cosas con valor sentimental, etc. O sea, me refiero a una valija que si la necesitas, puedas sacar del apartamento y así estarás organizado para unos días más.

5. Las fuerzas de seguridad y los voluntarios que trabajan son increíbles, pero aún así hay cosas que vale la pena que tú hagas.

A. Documenta la destrucción en tu apartamento, habitación por habitación, en video ,para tenerla a mano en caso de necesidad (¡si te permiten entrar, claro!).

B. No cierres la casa con llave durante la alarma; si necesitas que te rescaten, será más fácil entrar.

C. Asegúrate de registrarte en los servicios de emergencia que abren cerca del lugar del impacto, por dos razones: 1. Para que no te busquen... 2. Para que obtengas toda la información necesaria para continuar.

Y también, lleva siempre el teléfono contigo. En el bolsillo o algo similar. Es el mejor dispositivo de localización y comunicación en caso de personas atrapadas a las que es difícil acceder.

Reitero: esto es solo mi opinión personal y no una guía organizada, solo algo en lo que pensé luego de lo que vi en el terreno. ¡y que no nos pase nada!

Mijal