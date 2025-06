Estos puntos son claves para entender lo que está pasando entre Israel e Irán

Zohar Palti es hoy uno de los más agudos analistas de Israel en temas de seguridad e Inteligencia. Su trayectoria lo explica todo.

Se retiró del servicio público en 2022 tras cuatro décadas en algunos de los puestos más delicados del sistema de seguridad nacional de Israel. Entre sus cargos, se desempeñó como director de la Oficina de Política y Político-Militar del Ministerio de Defensa de Israel, donde sus responsabilidades incluían gestionar las relaciones de defensa de Israel con socios estratégicos en todo el mundo y dirigir las relaciones de defensa y seguridad con países extranjeros.

Anteriormente, estuvo al frente de la Dirección de Inteligencia del Mosad (con un rango equivalente a General) y fue el jefe de contraterrorismo de la organización. Antes de unirse al Mosad, Palti sirvió durante veinticinco años en el Cuerpo de Inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Además de sus funciones en el ejército y la inteligencia israelíes, ocupó varios puestos de investigación, incluyendo investigador principal en el Centro Belfer de Harvard (2016-2017) e investigador militar visitante en el Instituto Washington en 2004.

Palti concedió una entrevista sobre la situación actual al podcast del periodista Nadav Perry. Uriel Schachter, periodista en la publicación israelí The Marker, se tomó la molestia de armar un hilo en su cuenta de la red social X con todos los puntos centrales.

El destacado periodista israelí Ben Caspit presentó el análisis de Palti como “el más detallado y fascinante” hasta el momento del operativo israelí contra el régimen de Irán.

Análisis de la actual guerra entre Israel e Irán:

1. A veces olvidamos que Irán es un país enorme, con una población de 90 millones y más de 70 veces el tamaño de Israel. Tiene dos ejércitos: uno regular y los Guardianes de la Revolución. Ambos son enormes.

2. Nos impresiona que en una semana ya esté al mando un tercer jefe de Estado Mayor iraní (tras dos eliminaciones exitosas), pero olvidamos lo que significa enfrentarse a un Estado con verdadera profundidad estratégica e industria capaz de seguir produciendo pese a las sanciones.

3. Durante los últimos 50 años, Israel ha luchado mucho, pero siempre contra organizaciones, nunca contra un Estado.

4. Durante años asumimos que un ataque a Irán sería como los bombardeos a los reactores nucleares en Siria e Irak: entramos, bombardeamos una vez, tal vez regresamos, y volvemos a casa.

5. Por eso el verdadero titular aquí es lo que la Fuerza Aérea de Israel logró en las primeras 48 horas de esta guerra. Es históricamente asombroso.

6. La Fuerza Aérea despejó el espacio aéreo de toda batería SAM, y el hecho de que pueda realizar docenas y cientos de misiones una y otra vez es impresionante.

7. Más allá del reabastecimiento aéreo y la logística, lo que me asombra es que nuestros pilotos vuelan libremente sobre Irán, a 1,500 km de casa. Nunca escuché un escenario, ni en discusiones a puerta cerrada, donde pensáramos que podríamos hacer algo así.

8. He dicho antes que la gente no valora realmente las capacidades de la Fuerza Aérea de Israel. Creo que esta es la primera vez que realmente vemos lo que puede hacer.

9. Mientras la operación está en curso, creo que no debemos sobredebatirla aún. Al final somos israelíes; después de la guerra analizaremos todo y nos volveremos locos con cada detalle: ¿qué salió bien? ¿Qué falló?

10. Estratégicamente, creo que la decisión de lanzar esta operación fue absolutamente correcta. Cómo ejecutarla, hasta dónde llegar, qué acordar con EE. UU. y Europa, son cuestiones distintas.

11. Cualquiera en la profesión de seguridad aprende que el uso de la fuerza tiene límites. A veces es el combustible, a veces el personal, a veces un millón de cosas. Aquí la gran pregunta será: ¿cuándo declaramos que se cumplió la misión?

12. Hay una enorme tentación de perder el equilibrio y decir “sigamos”, pero debemos preguntarnos si la diferencia entre lo logrado en los primeros días y lo que lograríamos después vale realmente la pena.

13. Otra advertencia: no somos los únicos aquí. Irán también debe aceptar un alto al fuego. Que digamos que ganamos no significa que ellos estén listos, por lo que esto podría prolongarse.

14. Eso significa que también necesitamos a Estados Unidos y a las potencias europeas (Alemania, Francia y Reino Unido), porque cualquier acuerdo tendrá que firmarse con los grandes actores.

15. Sugiero postergar el debate sobre cuánto hemos logrado evitar que Irán obtenga la bomba. Hay una variedad de posibilidades que no detallaré. Lo que importa es que mostramos que sabemos hacerlo, y si es necesario, lo haremos de nuevo.

16. Sobre la carrera de Irán hacia la bomba, escucho con atención a los estadounidenses, especialmente a Trump, quien repite que no permitirá que Irán se vuelva nuclear.

17. Trump puede jugar con si atacar o no ahora, pero siempre vuelve al mismo mensaje: “No dejaré que obtengan la bomba”.

18. Hablamos mucho del tema nuclear, pero también debemos ver este ataque en el contexto del 7 de octubre. Ese día fue un terremoto con réplicas en Líbano y Siria.

19. Estratégicamente, dejando de lado lo nuclear, quedaba un eslabón por abordar: Irán. Incluso separado del programa nuclear, nuestra acción en Irán cambia todo el panorama regional.

20. Irán es la cabeza del pulpo; no tiene sentido desmantelar a sus proxies y dejar intacta a Teherán.

21. Las capacidades que vemos ahora son el resultado de años de trabajo. Hay mucha gente buena cuya tarea es planear esto con mucha anticipación, combinando pensamiento estratégico y táctico con enorme precisión.

22. La cuestión es cómo coordinar todo para que todas las “decapitaciones” converjan en la misma hora exacta. Es verdaderamente demencial.

23. Pero al final no importa cuán espectacular sea una operación, sino si da resultados y si el enemigo entiende que debe retroceder. ¿Cómo proteger, en definitiva, a los ciudadanos de Israel?

24. Y debemos recordar —especialmente ante la euforia por el éxito— que aún sufriremos golpes, como el de esta mañana en el Hospital Soroka. Me sigo recordando que pueden venir días difíciles.

25. Algunos preguntan si pusimos a Irán en jaque mate; les recuerdo que ellos inventaron el ajedrez. No los subestimemos. Irán lleva 40 años persiguiendo su proyecto nuclear.

26. Van en serio. Me alegra reconocer el éxito de esta operación, como me alegró que la campaña contra Hezbolá se haya logrado en seis semanas. Pero esperemos a que termine bien antes de celebrar.

27. En cuanto a la capacidad iraní de montar una bomba en un misil: nuestra imagen de inteligencia está cambiando ante nuestros ojos. Solo puedo hablar de lo que sabía antes de que comenzara la guerra. Tardaremos en tener inteligencia y realizar un análisis de daño real.

28. Tenemos que ver qué ocurrió en Natanz, qué pasará en Fordow, qué fue de los centros de conocimiento que desaparecieron, y dónde está el uranio enriquecido al 60%.

29. Tengo un montón de preguntas. No podemos responder con certeza sobre lo nuclear ahora. También tendremos que tomar decisiones muy duras, que ni siquiera mencionaré para no dar ideas. Es un evento extremadamente complejo.

30. Lo cierto es que hay varias preguntas estratégicas que debemos abordar ahora:

31. Primero, la decisión iraní. El líder supremo está en una encrucijada: ¿“beberá la copa de veneno” y entrará en un canal de diálogo con los EE. UU. hacia un cese al fuego, o seguirá adelante y arriesgará su régimen? No sabemos qué decidirá.

32. La inteligencia no tiene forma real de medir esto. Hay mucho pensamiento ilusorio del cual debemos cuidarnos, especialmente porque manejar esto sin EE. UU. directamente involucrado es muy difícil. Al final, el líder debe decidir si cierra o continúa.

33. Segundo, la comunidad internacional. Algunos en Israel dicen que Europa no importa. Están equivocados. Europa importa, para el comercio y porque queremos estar con el mundo occidental democrático.

34. Aunque discrepemos sobre el tema palestino, compartimos muchos valores, y en cualquier resolución futura queremos a los europeos de nuestro lado.

35. También obtuvimos un enorme impulso para nuestras industrias de defensa, incluidas muchas startups pequeñas, además de los tres gigantes: IAI, Elbit y Rafael, cada una con más de 5,000 ingenieros.

36. Israel debe seguir nutriendo esto y mejorar en IA, donde aún no somos suficientemente buenos. El Estado no ha invertido lo suficiente en el último año y medio. Alguien debe liderar ese financiamiento, como se hizo con la industria cibernética.

37. El último que necesita que se lo expliquen es el Primer Ministro, quien tuvo un rol clave en la revolución cibernética de Israel. La IA será la mayor revolución del mundo, y ahora no estamos ahí, pero debemos estar en la cima.

38. Creo que esta operación en Irán nos da una gran oportunidad para traer de vuelta a nuestros rehenes. Estratégicamente, tenemos la posibilidad de cerrar juntos los expedientes de Irán y Gaza.

39. Este debe ser el acto final de la guerra del 7 de octubre. Traeremos a nuestra gente de regreso y cerraremos esa herida abierta.

40. Más allá de eso, estamos abriendo la puerta a un Medio Oriente completamente distinto. Nuestro enfoque intensivo en Irán —algo que temíamos por años— podría disiparse.

41. Además, los 150,000 cohetes de Hezbolá ya no son la amenaza que eran; y las capacidades de Hamás se redujeron a una fracción de las del 6 de octubre. Todo tomará tiempo para calmarse, pero lo más importante ahora es involucrar a los sauditas.

42. Ahora están cautelosos y dicen que no habrá acuerdo mientras siga la guerra en Gaza, pero cuando esto termine se preguntarán: ¿quiero a Israel —con toda su tecnología, IA y Arrow-3— como socio? Creo que la respuesta será sí.

43. Eso podría ser un enorme impulso económico, y necesitamos liderazgo con visión y sin miedo. Al final, todo esto recae en dos o tres personas clave del liderazgo israelí que deben decidir cómo encauzarlo.

44. Deben evitar la euforia y entender que lograr que los sauditas se unan es tan crucial como cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita sería el último gran Estado del Medio Oriente en hacer la paz con nosotros, y también traería consigo a Indonesia, un país de 270 millones de musulmanes.

45. Si eso sucede, hay posibilidad de que en los próximos 20 o 30 años vivamos mucho más tranquilos y prósperos. Si esos son los resultados de la guerra, podremos decir: pagamos un precio terrible el 7 de octubre, pero también les dimos a los israelíes un horizonte positivo.

46. No deberíamos decir que “sacamos a Irán de la ecuación”. No sabemos quién sucederá al líder actual; podría ser más moderado o más extremista. No controlamos eso, y debemos mantenernos sobrios.

47. Mañana todo podría cambiar e Irán podría volverse una democracia —pero debemos asumir que no será así, y si lo es, será una grata sorpresa. Lo mismo con Siria: no sabemos hacia dónde se inclinará al-Jolani.

48. Debemos mantener la claridad, fortalecer siempre a las FDI, y seguir buscando oportunidades para avanzar, como lo hicimos durante los últimos 77 años.

49. Respecto a Fordow: sería mejor que los estadounidenses lo ataquen. Tienen la capacidad real de “evaporarlo”, y elijo esa palabra deliberadamente. Sus capacidades son impresionantes; tienen recursos que nosotros simplemente no tenemos.

50. El problema con los EE. UU. es que rara vez usan esas capacidades. Pese a todo lo que Irán ha hecho —matar tropas estadounidenses en Afganistán, Irak, Líbano—, nunca han atacado dentro de Irán.

51. Un iraní que vive en Teherán no había experimentado bombardeos desde 1988; esta es la primera vez que miran al cielo y ven F-35 o F-16.

52. Recordemos: cuando EE. UU. invadió Irak en 2003, Irán congeló su programa nuclear por puro temor a que los estadounidenses continuaran hacia ellos. Si hay algo que Irán teme, es a los EE. UU.

53. Sobre el cierre del Estrecho de Ormuz: es notable que los precios del petróleo no hayan subido demasiado durante esta guerra, y algunos dicen que incluso si lo hicieran, EE. UU. no se preocuparía tanto porque produce gran parte de su petróleo.

54. Escuché a un analista estadounidense muy serio decir esta semana: “¿Sabes qué? No estoy seguro de que no nos convendría si Irán lo intentara”. No sé si tiene razón, pero claramente ya no es el factor que era hace años.

55. Por otro lado, Trump realmente odia las guerras; lo dice sin rodeos. Nosotros los israelíes pensamos: “¿Cuál es el problema? Que despegue un B-2 y ataque”, pero los estadounidenses no lo ven así.

56. Siempre piensan en planes de contingencia para varios escenarios: ¿cómo afectará a sus bases, a los Estados del Golfo, a Jordania?

57. Los Estados del Golfo también quieren, como nosotros, dañar a Irán y llegar hasta el final, pero al mismo tiempo —tienen mucho miedo. Los misiles iraníes pueden alcanzar Baréin en minuto y medio, y los sauditas aún cargan el trauma de los ataques a Aramco en 2019 por parte de los hutíes dirigidos por Irán.

58. Ese ataque redujo en un 50% la producción saudita en dos horas. Aunque hayan reconstruido, el trauma persiste. Han visto imágenes de daños por misiles balísticos en Israel; no tienen nuestra capacidad de resistencia tras los últimos veinte años. No los juzgo por eso.