Así resume el ejército israelí su guerra contra Hamas en los últimos casi 6 meses

Fuente: Fuerzas de Defensa de Israel

Esto es lo que han logrado en Gaza las tropas de las FDI desde la reanudación de las operaciones terrestres

 

▪Control operativo de más del ~75% de Gaza, alcanzando las capacidades e infraestructura terrorista de Hamás, debilitando su cadena de mando y permitiendo a las FDI ampliar las operaciones.

-Eliminación de unos 2.000 terroristas, incluidos altos comandantes de Hamás responsables de planear y ejecutar ataques contra Israel.

-Alcances a aproximadamente 10.000 objetivos terroristas desde el aire, tierra y mar, desmantelando la infraestructura militar de Hamás, depósitos de armas y redes subterráneas.

-Establecimiento de los corredores de control “Morag” y “Magen Oz”, derrotando las capacidades y brigadas de Hamás.

5 divisiones de las FDI operando simultáneamente en toda Gaza, desmantelando túneles terroristas, eliminando células terroristas y neutralizando bastiones de Hamás en la superficie y bajo tierra.

 

“Estos logros han permitido a las FDI intensificar la presión sobre Hamás, alcanzar sus capacidades restantes y sentar las bases para las siguientes etapas de la operación”, dice el portavoz militar.

 

 

