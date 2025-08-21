Uruguay e Israel: tiempo perdido que se podría haber dedicado a la innovación

Hace unos días, aún conmocionada por la decisión del gobierno uruguayo de congelar el acuerdo en cuyo marco se inauguró en diciembre último la Oficina de Innovación de Uruguay en la Universidad Hebrea de Jerusalem, nos comunicamos con Álvaro Brununi, quien desde el cambio de gobierno se desempeña como Director de la ANII, el cargo que tenía antes Flavio Caiafa, que fue quien estuvo en la firma en la capital israelí.

Alvaro Brununi (Foto en la red social X)

La firma en diciembre 2024 fue entre el Presidente de ANII Flavio Caiafa y el Profesor Aaron Palmon, Vicepresidente de la Universidad Hebrea de

Jerusalem para Investigación y Desarrollo

Agradecimos a Álvaro su amabilidad y la rapidez con la que nos devolvió el llamado tras el contacto inicial de contacto que le llegó en medio de una reunión. Pero después nos sorprendieron sus comentarios sobre el acuerdo “que no es bueno”, el hecho que la oficina estaba vacía, que no había presupuesto programado, que no era conveniente para Uruguay…en fin, varios elementos que resultaban bastante confusos. Es que evidentemente nadie obligó a Uruguay a pactar el acuerdo en cuestión, si había algo mal o inconveniente se podía corregir y el presupuesto dependía de que se lo programe y apruebe.

Sobre este tema escribió también Ilana Soloducho, uruguaya israelí asesora voluntaria de la Oficina de Innovación uruguaya en Jerusalem, quien en una carta enviada al director de la ANII Álvaro Brununi expresó su pesar y sorpresa por los sucedido y exhortó a rectificar la decisión.

Ilana Soloducho

Ilana recuerda que el acuerdo en cuestión no nació de manera improvisada, sino como una iniciativa del Poder Ejecutivo de Uruguay, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, para abrir una oficina de innovación de Uruguay en Israel (y no sólo como un acuerdo entre universidades) y que fue lanzado públicamente cuando la situación de guerra en Israel ya era una realidad. A raíz de ello, expresa lo difícil que resulta comprender ahora por qué se ha dado marcha atrás.

Un acuerdo como el que se firmó, es una base, los cimientos sobre los que se empieza a construir. No surgen cooperaciones y emprendimientos en dos días. Pero desde que asumió el nuevo gobierno, elementos interesados en boicotear a Israel comenzaron a presionar al gobierno para que cancele el acuerdo. De la propia UdelaR, que tiene acuerdos con universidades de la dictadura cubana, salieron presiones y pronunciamientos contra este acuerdo y contra Israel en general por la guerra en Gaza. Plenos de desinformación y tendenciosidad-eso aparte-, punto que no volveremos a analizar aquí.

El tiempo perdido con todo esto, podría haberse dedicado a dar contenido a la oficina, a los contactos con los asesores voluntarios, uruguayos israelíes dispuestos a dar de su tiempo para aportar. Pero no, se dedicó a presiones desagradables y negativas.

Y he aquí que estas surtieron efecto, lamentablemente. Para Uruguay es lamentable, ante todo, y también para Israel.

Esto se refleja también en la carta de Ilana Soloducho en la que hace referencia a su convicción sobre una tradición histórica de amistad, apoyo mutuo y valores compartidos sobre los que se basa el vínculo entre Uruguay e Israel.

Tras recordar la masacre del 7 de octubre del 2023 a raíz de la cual Israel no tuvo más remedio que defenderse de Hamas, Ilana Soloducho señala que apoyó la iniciativa del acuerdo para instalar una oficina de Innovación de Uruguay en la Universidad Hebrea porque le consta que Israel es un país que apuesta a la vida, al futuro, a la innovación, a la ciencia y a la educación. Ahora siente que la decisión tomada castiga a un país democrático atacado por terroristas, para contentar a las masas, lo cual ve como un acto de cobardía política que no se ajusta a la historia de Uruguay.

Ilana Soluducho no renuncia sino que expresa su esperanza que la decisión tomada pueda ser reevaluada con urgencia para que se pueda no sólo retomar sino seguir fortaleciendo un vínculo ejemplar.