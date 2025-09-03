Hamas intenta impedir que la población civil evacúe la ciudad de Gaza

Al comenzar a planear el operativo para conquistar la ciudad de Gaza, a fin de asestar un golpe mortal a lo que se estima es el último gran bastión organizado de Hamas, se aclaró de antemano que la primera misión sería desalojar a la población civil palestina de la zona. Esto, como se ha hecho en tantas otras ocasiones en otros sitios, para reducir al mínimo el riesgo de que civiles se vean atrapados en los combates contra la organización terrorista. Pero Hamas despliega enormes esfuerzos para impedir que los civiles se alejen.

Este miércoles fue publicada la grabación de una información entre la unidad de enlace COGAT encargada de la coordinación de las necesidades civiles en la Franja de Gaza, y un residente del norte de la Franja que explicó cómo Hamas intenta impedir que la gente evacúe hacia la zona humanitaria en el sur.

“Queremos ir al sur, pero Hamás nos espera en el camino. Bloquean el paso”, explicó. “Le dicen a la gente: regresen a casa, no hay evacuación, regresen, regresen, y la gente se está dispersando. La gente tiene mucho miedo. Algunos recorren calles secundarias buscando alternativas. Hamás se mantiene firme en la orilla cerca de Al-Nablsi y en otros lugares, impidiendo el paso de la población por las carreteras principales”.

El fenómeno ya es conocido: Hamas quiere atrapar a la población civil en la zona de combates, para que muera gente aunque ellos, los terroristas, son el único blanco del ejército israelí. Aquí una prueba que acaba de publicarse, una conversación de un oficial de @COGAT con un… pic.twitter.com/tJ16GWwFjL — Jana Beris (@JanaBeris1) September 3, 2025

Esta situación, que pone a la población civil en peligro, no comenzó ahora. Apenas Israel dijo que la población civil debe desalojar ya que la intención es atacar a Hamas, la organización terrorista comenzó a publicar mensajes en las redes sociales palestinas advirtiendo a la gente que no debe irse, que es mentira, que Israel engaña y que va a atacar a la gente en el camino cuando está evacuando.

De fondo está no sólo el deseo de complicar las cosas a Israel en el operativo mismo, sino la evidente intención de tratar de que haya víctimas entre los civiles para utilizarlo como arma en la guerra informativa contra Israel.

Por su parte, Israel multiplica constantemente los esfuerzos por llamar a la población a evacuar en forma segura, informándole sobre los servicios que se procura proporcionarle en el sur, en la zona humanitaria, a fin de aliviar lo más posible la difícil situación con la que tiene que lidiar.