Primera actividad de CUECAD en Montevideo

Los días 2 y 3 de setiembre se llevó a cabo en el Anexo del Palacio Legislativo el conversatorio “Medio Oriente e Israel: Datos y Relatos”, organizado por el Centro Uruguayo de Estudios contra el Antisemitismo y la Desinformación (CUECAD).

El encuentro estuvo dividido en dos módulos. El primero fue dictado por el Lic. Federico Gaon, Magíster en Estudios de Medio Oriente por la Universidad de Tel Aviv, Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Palermo (Argentina), analista político y docente universitario. Con gran claridad, Gaon repasó distintos aspectos geopolíticos e históricos, desde el nacimiento del Estado de Israel hasta el trágico 7 de octubre de 2023, analizando sus repercusiones internacionales, regionales y globales.

El segundo módulo estuvo a cargo del Prof. Álvaro Ahunchain, profesor de Literatura, dramaturgo, escritor, comunicador y columnista de El País. Su exposición se centró en el poder de los mensajes, la construcción de marcas y el papel de las redes sociales en la era de la posverdad, con un enfoque preciso y un recorrido histórico sólido.

El martes 2, a pesar de la lluvia, la sala se llenó para escuchar a Gaon. Al día siguiente, Ahunchain aportó su mirada lúcida desde la comunicación, y en ambas jornadas el clima fue cercano y participativo: los asistentes hicieron comentarios y preguntas en un tono de charla de café, generando un intercambio enriquecedor.

Durante el break, compartimos un delicioso café acompañado de jalá, hummus y knishes, una combinación de sabores de Medio Oriente y la tradición ashkenazí, preparados por el Departamento de Inclusión de la Kheilà.

El público fue numeroso y diverso: representantes políticos, referentes y trabajadores de medios de comunicación, académicos y personas interesadas en la temática.

En relación al lanzamiento de CUECAD, el Diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani afirmó que el Centro es fundamental para promover los diálogos, no solo con la colectividad judía, sino con toda la sociedad civil. Por su parte, el diputado Sebastián Sanguinetti propuso que el equipo tiene un gran desafío por delante y comentó que “en Uruguay estamos orgullosos de nuestra democracia y de la libertad de expresión, pero que sin embargo, nuestro país lidera hace cuatro años consecutivos las expresiones antisemitas en redes sociales en toda Latinoamérica” dato que nos debe tener ocupados. En esta línea, el Diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo aseguró que la lucha contra el antisemitismo es parte de la lucha contra toda forma de discriminación.

Al cierre, desde CUECAD se anunciaron las próximas actividades, que estarán disponibles muy pronto en la página web: www.cuecad.org.uy