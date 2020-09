Las mentiras y distorsiones de la ONU que Uruguay no debe votar

En estos últimos días uno de los temas que preocupó seriamente a la colectividad judía uruguaya-y estimamos que también a la Embajada de Israel- fue la votación en el Consejo Económico y Social de la ONU en Ginebra a favor de una resolución condenando a Israel en el tema de la mujer. No tenemos ni idea si el Presidente Luis Lacalle Pou sabía de antemano que esa sería la votación, si él la indicó o la autorizó. Tendemos a creer que no, pero es sólo una suposición. ¿Por qué lo decimos? Porque creemos en su auténtico deseo, anunciado ya en campaña, de decir la verdad en política exterior, de actuar basado en principios y valores, no sólo en intereses, aunque no subestimamos la importancia de estos últimos.

¿Habrá sido esta una votación de continuidad, por inercia? O sea…¿se habrá votado como antes, al no llegar una indicación explícita de Cancillería que indique cambiar de rumbo?

Son especulaciones.

Está comenzando una nueva sesión de la Asamblea General, por lo cual abrigamos la esperanza de que se ajusten las clavijas y que de ahora en adelante Uruguay honre no sólo su amistad con Israel sino la verdad de la situación en el terreno. No quisiéramos ver el nombre de nuestro país nuevamente como parte del teatro del absurdo de una sarta de mentiras y difamaciones que se dan absolutamente todos los años en la ONU contra Israel.

Y ahora, algunos puntos sobre la resolución.

· * Hay algo muy básico, una terminología comúnmente utilizada, que se da como hecho confirmado e indiscutible, creando así percepciones y opiniones basadas de hecho en un concepto equivocado: “territorio palestino ocupado”. ¿Quién determinó que los territorios en disputa son palestinos? Los palestinos lo determinaron, logrando insertar el concepto en la comunidad internacional. Pero los territorios en cuestión, comúnmente conocidos como Cisjordania-aunque Israel los llama por su nombre bíblico, Judea y Samaria- nunca fueron parte de un Estado palestino, ya que jamás hubo un Estado palestino. El destino de dicha zona debe ser pactado de común acuerdo por ambas partes pero hasta ahora los palestinos han rechazado todas las propuestas que les fueron presentadas.

· * La resolución recuerda una anterior “en la que el Consejo exhortó a todas las partes en un conflicto armado a que respetasen plenamente el derecho internacional aplicable a los derechos y a la protección de las mujeres y niñas, especialmente en cuanto civiles” , y varias convenciones e informes , todos respetados por Israel y no por sus vecinos. ¿A nadie allí se le ocurre que incentivar a jovencitos, también a mujeres, a cometer ataques suicidas, contra Israel no es proteger a la mujer? ¿Y que elogiar a las mujeres que se suicidaron matando civiles israelíes, es alentar el terrorismo y la muerte?

· * El Consejo “Reafirma que la ocupación israelí sigue siendo un grave obstáculo para las mujeres y las niñas palestinas en lo que respecta a la realización de sus derechos, así como a su adelanto, autosuficiencia e integración en el desarrollo de la sociedad palestina”. Los conflictos no hacen bien a nadie, ni a árabes ni a judíos. Israel trató repetidamente de solucionarlo, presentando diversas propuestas para ponerle fin. Absolutamente todas fueron rechazadas por los palestinos. Endilgar a Israel aquello de lo que es responsable la Autoridad Palestina que gobierna a los palestinos en Cisjordania y Hamas que los gobierna en Gaza, es distorsionar la verdad.

· * La resolución “pide que se adopten medidas urgentes para garantizar la seguridad y la protección de la población civil palestina”. Es una buena idea. Hay que comenzar por prohibir a la Autoridad Palestina seguir enseñando a sus niños y jóvenes sobre sus grandes “heroínas” como la terrorista Dalal Mughrabi que en marzo de 1978 atacó dos autobuses de pasajeros civiles en la carretera costera, matando a casi 40 civiles (dicho sea de paso, también mujeres), entre ellos 13 niños, además de herir a más de 70..Prohibir dar el nombre de terroristas a campamentos para niños y a escuelas y parques, sería un buen comienzo.

· * El Consejo pide garantizar que las mujeres y niñas palestinas accedan a protección y toda gama de servicios médicos. De lo que hay que proteger a las mujeres palestinas es de los marcos patriarcales en los que muchas de ellas viven y del hecho que su destino no es el de la mujer en democracia. La Autoridad Palestina hace 15 años que no va a elecciones y Hamas …bueno, sería hasta ridículo explicar al respecto. Y sobre servicios médicos, podría compartir aquí decenas de vivencias y fotos que tomamos en hospitales israelíes en los que reciben atención también mujeres palestinas. Y de la “Jerusalén oriental ocupada” a la que tanto hace referencia la nueva resolución, son numerosas las mujeres palestinas que llegan a los hospitales israelíes a todo tipo de tratamientos,incluyendo de fertilización. Sin ir más lejos, hoy vi varias en el hospital Shaarei Tzedek de Jerusalem.

Más allá de estos puntos sobre la resolución misma, es imperioso hacer otras aclaraciones.

*El que la resolución haya sido aprobada también por democracias como Francia y nuestro propio Uruguay, no es suficiente para darle legitimidad. La dinámica que se da en las Naciones Unidas, absolutamente vergonzosa, envuelve a muchos países que ceden a presiones internacionales y no se animan a ponerse de pie y gritar la verdad. Esperamos que en el caso uruguayo, la razón haya sido otra, un error , una omisión, un desconocimiento de la necesidad que el Presidente deje en claro qué se vota y qué no en nombre de Uruguay.