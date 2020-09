Uruguay e Israel, entre errores, política y valores

En los últimos días, como es de conocimiento público, se sintió en la colectividad judía uruguaya un gran malestar por la reciente votación de Uruguay en el Consejo Económico y Social de la ONU en Ginebra condenando a Israel injustamente por la situación de la mujer palestina. Ni siquiera volveremos a citar de la absurda resolución, porque mucho ya se ha escrito al respecto.

Fue una gran cosa enterarnos por un comunicado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado, que al visitar en su casa al ex Presidente y hoy Secretario General del PC Dr. Julio María Sanguinetti, el Canciller Francisco Bustillo le dijo “en nombre del gobierno”, que la votación contra Israel había sido “un error circunstancial”. Ahora está claro que el Ministro no tenía conocimiento de dicha votación y que quien decidió al respecto fue el Director de Política Pablo Sader, quien a raíz de ello ya no se halla en su cargo.

Lo dicho a Sanguinetti y la decisión en cuanto al mencionado alto funcionario de Cancillería, son evidentemente dos mensajes en la dirección correcta, cuya intención es dejar en claro que aquí no hubo una intención del gobierno de chocar con Israel y condenarle injustamente. Aclaramos que estas son nuestras palabras, con las que interpretamos lo ocurrido.

En ningún momento pensamos que Uruguay no era un país amigo de Israel. Precisamente por eso fue la tormenta, el estupor, el dolor. Y es bueno que haya indicaciones de que también en la arena internacional se darán señales de ello, no solamente en las siempre buenas relaciones bilaterales.

Pero para que Cancillería cambie realmente de rumbo, nos permitimos señalar que debe hacer una revisión a fondo de sus votaciones. Y si el Presidente debe intervenir al respecto, sería bueno que lo haga. ¿A qué nos referimos? En un nuevo artículo que nos hizo llegar Eli Aljanati-que fue, recordemos, quien se percató de lo que había sucedido con la votación uruguaya y lo plasmó en una nota que difundimos en este portal- nos da ejemplos concretos de otras condenas a Israel que también fueron votadas por Uruguay, todas ellas en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y todas durante la gestión del gobierno actual, tanto en abril como en junio. En todas ellas, Uruguay votó contra Israel.

No es lógico, claro está, que uno piense que un país vota sin saber lo que vota. Alguien seguro sabe qué indica al Embajador de turno en la instancia en la que se lleva a cabo la votación. Pero sí puede pasar que no llegan instrucciones nuevas, que no se consulta a la autoridad que debe tomar una decisión de acuerdo a la línea que desea seguir el gobierno y que por ende se sigue votando como en el gobierno anterior.

Desconocemos qué fue exactamente lo que pasó en todas las resoluciones en cuestión. Si alguien votó sin pedir instrucciones, si pidió instrucciones y estas fueron impartidas por un alto funcionario sin consultar al entonces Canciller Ernesto Talvi o si el propio Talvi indicó explícitamente cómo votar. Y no es de descartar que todo haya ocurrido sin conocimiento del Presidente. No lo sabemos.

Lo claro es que si realmente hay intención de cambiar de rumbo y dejar en claro que la política del gobierno actual en Oriente Medio marcará un nuevo camino, hay que prestar atención a todos estos elementos, que no son meros detalles. Confiamos en que el Canciller Bustillo y el Presidente Lacalle Pou lo hagan. Al Canciller aún no hemos tenido el gusto de conocerlo personalmente ni de hablar con él por teléfono. Al Presidente sí, y hemos conversado con él en varias oportunidades. Por lo tanto, tenemos sí muchas razones para creer que su intención es llevar adelante una política exterior en la que claro que deberá tener en cuenta intereses de Uruguay, pero también valores que vale la pena defender.

Aguardamos expectantes buenas señales.