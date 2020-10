Atacaremos a la población civil emiratí, si Israel ataca a Irán, advierten en Teherán

Esta lógica demente no es nueva. Israel la ha sufrido en carne propia desde siempre. Por ejemplo, si facciones palestinas tienen cierta puja entre ellas por distintas razones, una forma de “sacar aire” es atacar a Israel, estimando que eso puede unir a enemigos que se matarían por otra cosa, pero siempre preferirán tratar de matar israelíes. Si Hamas quiere protestar contra Qatar si le corta los pagos mensuales o presionarle para que no se le ocurra hacerlo, nada mejor –así lo creen en Gaza-que disparar unos misiles hacia Israel. Estos son algunos ejemplos.

Y ahora que se ha firmado la paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, que tiene de fondo tanto el interés común en diversas áreas de cooperación como la percepción de la República Islámica de Irán como una amenaza a la seguridad de la región, a los iraníes se les ocurrió una nueva vinculación. O sea, dos países hacen la paz y comienzan a avanzar decididamente en diversos aspectos, y lo que idea Teherán al respecto es querer vengarse de Israel atacando a los Emiratos Árabes Unidos.

¿Vengarse de qué?, se preguntarán. El experto iraní en temas de Oriente Medio Dr. Masour Asadollahi declaró en una entrevista concedida días atrás a la emisora televisiva Etejah TV de Iraq, que si Israel ataca Irán, los Emiratos Árabes Unidos y su población civil serán uno de los blancos de la represalia iraní. Si eso ocurre, aclaró, Irán atacará puertos e instalaciones petrolíferas en los Emiratos.

La traducción de la entrevista, fue publicada por MEMRI.

Podrá decir el lector promedio, que Israel no tendría derecho a quejarse si Irán piensa en cómo vengarse si es atacado. Pero lo cierto es que por ahora, quienes se han manifestado en un sinfín de oportunidades a favor de la destrucción del Estado de Israel y su gente, son los Ayatollas de la República Islámica, y nunca Israel respecto a Irán. Israel sí ha hablado repetidamente sobre la necesidad de terminar con el régimen fundamentalista extremista de Irán, que es una amenaza para la región en general, fomenta el terrorismo y ahoga a su propio pueblo. Israel jamás amenazó a Irán como nación sino que advirtió a su régimen.

De todos modos, el punto central que queremos destacar en estas líneas es esa lógica retorcida de Irán-en este caso de un analista favorable al régimen- por la cual quien firma la paz con el Estado judío es automáticamente un enemigo.

“Cuando el acuerdo (de paz, entre Israel y los Emiratos) fue anunciado oficialmente, la posición oficial iraní respecto a los Emiratos fue muy firme: una de las víctimas de cualquier ataque israelí contra Irán serán los Emiratos, sin duda alguna”, aseguró.

Y agregó: “Israel tomará represalias contra Israel directamente-tenemos misiles Shahab-3 y de otros tipos- pero al mismo tiempo, también contra todos los puertos, instalaciones petrolíferas y otros tipos de instalaciones, y cualquier cosa en los Emiratos Árabes Unidos, y enviará a los Emiratos 60 años hacia atrás, a los tiempos en los que no había allí rastros de civilización”.

Qué bueno tener vecinos así ¿verdad? ¿Alguien puede entenderlo fuera de la región? Mensajes de flores y paz salen de sus labios…

Lo interesante es que Asadollahi también tiene sentido del humor.

El periodista que lo entrevista le pregunta sobre la presencia de Irán en diversos países árabes a través de la Fuerza Quds. Ante todo, traduzcamos: es la fuerza que encabezaba Qassem Soleimani, muerto en un ataque norteamericano en el mes de enero en Irak. Es la fuerza encargada concretamente de coordinar y llevar a cabo operativos que permitan la difusión de la revolución islámica y acciones desestabilizadoras, como brazo ejecutor de las Guardias Revolucionarias iraníes.

Asadollahi responde: “La presencia de la Fuerza Quds en algunos países árabes, no muchos, es el resultado de pedidos legítimos de gobiernos legítimos de esos países”. Bueno…”legítimos”…habrá que mandarlo a mirar en el diccionario. Las dictaduras que oprimen a sus pueblos, que no son elegidas por nadie ni votadas por nadie, no tienen absolutamente nada de legítimas.

Sigamos: “Estamos presentes en Siria a pedido del gobierno legítimo de Siria. También en otros países”. Que el gobierno del Presidente Bashar el-Assad haya llamado a Irán para salvarle de caer en la rebelión interna, es una cosa. Que su presencia sea legítima si lo que hizo y hace allí es ayudar a un ´regimen asesino a matar a su pueblo para permanecer en el poder, lo cual sirve a los intereses de Irán, es otra muy distinta.

Es interesante qué interpretaciones distintas pueden dar al mismo término quienes tienen visiones de mundo opuestas.

Asadollahi agrega: “Hay un solo país árabe donde la Fuerza Quds está presente sin pedido del gobierno, ¨Palestina, porque está ocupada. No pedimos el permiso de los sionistas para estar allí. Estamos orgullosos de ello. Apoyamos al pueblo palestino y a la resistencia palestina, en un país que está bajo ocupación sionista…”.

Evidentemente, sobre su visión de sionismo no vamos a comentar, no tiene sentido. Lo increíble es que realmente crea que apoyar al pueblo palestino es apoyar a sus organizaciones terroristas, que eso es lo que significa la palabra “resistencia”. Irán apoya también económicamente al Jihad Islámico y a Hamas. No sólo los alejan de la paz sino que les exigen que perpetúen el conflicto. Eso no es ayudar a los palestinos. Es condenarlos a una vida sin futuro.